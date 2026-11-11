Hà Nội: Dồn sức làm sạch đẹp Thủ đô dịp Đại lễ 950 năm Quốc Tử Giám
GĐXH - Hướng tới Đại lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám – Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị quanh khu vực Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám đang được các đơn vị chuyên trách kích hoạt ở cấp độ cao nhất.
Ngày 11/11, thông tin từ đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội – Chi nhánh Đống Đa cho biết, nhằm giữ gìn mỹ quan đô thị và quảng bá hình ảnh Thủ đô văn hiến nhân dịp Đại lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám – Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, đơn vị đã khẩn trương ra quân đợt cao điểm tăng cường duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn, đặc biệt là khu vực quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám cùng các tuyến phố tiếp giáp như Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Tôn Đức Thắng.
Thời gian cao điểm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại đây kéo dài từ nay tới hết ngày 17/11. Toàn bộ lực lượng dồn sức cao độ vào các mốc thời gian then chốt gồm ngày sơ duyệt, tổng duyệt và ngày diễn ra lễ kỷ niệm chính thức (13/11).
Theo đại diện đơn vị môi trường, để giữ cho diện mạo đường phố luôn sáng – xanh – sạch, đơn vị đã đẩy mạnh tối đa phương án cơ giới hóa đồng bộ với lao động thủ công truyền thống. Trên các trục đường chính, dải phân cách và vỉa hè, các tổ cơ giới liên tục vận hành hệ thống xe quét hút bụi cùng xe bồn rửa đường chuyên dụng dung tích lớn từ 10 đến 16m3, đảm bảo mặt đường không còn vương bụi bẩn hay đất thải.
Song song với cơ giới hóa, lực lượng công nhân môi trường tăng cường tuần tra, thu gom rác trên vỉa hè theo chu kỳ nghiêm ngặt 60 phút/lần bằng phương pháp thủ công kết hợp xe điện chuyên dùng. Tại khu vực Hồ Văn – nơi dự kiến đón lượng lớn khách thập phương về tham quan, chiêm bái, đơn vị đã lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống thùng rác 240 lít nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu xả rác đúng nơi quy định của người dân.
Đặc biệt, trong các ngày diễn ra sự kiện trọng điểm, đơn vị tăng cường thêm lực lượng túc trực liên tục từ 6 - 18 giờ tại các vị trí xung yếu trong khuôn viên di tích, khu vực Hồ Văn và các cửa ngõ dẫn vào sự kiện. Mọi công việc tổng vệ sinh trên toàn địa bàn phải hoàn tất trước 6 giờ sáng hằng ngày và được duy trì trạng thái sạch đẹp liên tục đến 22 giờ đêm.
Các tổ sản xuất đều quán triệt nghiêm ngặt nguyên tắc không để tồn đọng rác hay phế thải; phương tiện thu gom tuyệt đối không tập kết bừa bãi dưới lòng đường, luôn được che chắn và phủ bạt kín trước khi vận chuyển về bãi xử lý.
Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật trên hiện trường, công tác giám sát chất lượng cũng được siết chặt từng giờ. Chi nhánh tổ chức các tổ kiểm tra chéo, đánh giá chất lượng cuối mỗi ca làm việc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và ban quản lý di tích để ứng phó nhanh với mọi tình huống phát sinh.
Để không gian ngày hội văn hóa thực sự văn minh, trọn vẹn, Chi nhánh Đống Đa cũng kiến nghị UBND các phường sở tại chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh và du khách nâng cao ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh chung, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vứt rác tùy tiện, cùng chung tay tạo nên một kỳ đại lễ trang trọng và an toàn.
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