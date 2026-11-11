Hà Nội: Khởi tố giang hồ mạng 'Bình Trọc' về hành vi cho vay lãi nặng, ép con nợ viết giấy 'chạy việc'

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GĐXH - Nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok với các clip "nói đạo lý" và đi đòi nợ, "giang hồ mạng" Bình Trọc vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất lên tới 10%/tháng.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 10/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Bình thường gọi là "Bình Trọc" (SN 1973, Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Khởi tố Bình Trọc về cho vay lãi nặng và ép con nợ viết giấy ' chạy việc ' - Ảnh 1.

Nguyễn Thái Bình thường gọi là "Bình Trọc" tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Theo cơ quan Công an, từ năm 2017 đến nay, "Bình Trọc" là một cái tên không mấy xa lạ trên các nền tảng mạng xã hội. Đối tượng này sở hữu một kênh TikTok với khoảng 22.000 lượt theo dõi. 

Nội dung các đoạn clip của Bình thường xoay quanh việc rao giảng đạo lý, quay cảnh đi thu họ, đòi nợ nhằm phô trương thanh thế. Dù truyền tải những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức và lối sống, các clip của "giang hồ mạng" này vẫn thu hút một bộ phận không nhỏ người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng trên mạng, Bình Trọc hoạt động tín dụng đen với thủ đoạn vô cùng tinh vi. Vào tháng 3/2023, Bình cùng đồng phạm là Nguyễn Thị Hải thỏa thuận cho anh B.M.C. vay số tiền 400 triệu đồng (gộp cả khoản nợ cũ của anh C. với Hải). Khoản vay này do Bình trực tiếp đứng tên với mức lãi suất "cắt cổ" lên tới 10%/tháng (tương đương 40 triệu đồng/tháng).

Ngay khi giao tiền, Bình đã trực tiếp khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi của tháng đầu tiên. Để hợp thức hóa khoản vay và lách luật, "Bình Trọc" đã ép anh C. phải viết một tờ giấy biên nhận 400 triệu đồng với nội dung giả mạo: "Tiền đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang".

Khởi tố Bình Trọc về cho vay lãi nặng và ép con nợ viết giấy ' chạy việc ' - Ảnh 2.

Bình Trọc hoạt động tín dụng đen với thủ đoạn vô cùng tinh vi. Ảnh: CAHN

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 5 đến tháng 11/2023, anh C. đã phải chuyển cho Bình tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Số tiền bất chính này sau đó được Bình chia cho Hải 175 triệu đồng và bản thân giữ lại 105 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thái Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, "Bình Trọc" cũng thừa nhận việc bản thân sản xuất, đăng tải các nội dung giang hồ, đòi nợ trên mạng xã hội là lệch chuẩn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và sự hình thành nhân cách của giới trẻ.

Qua vụ án này, Công an thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới người dùng mạng xã hội, đặc biệt là thanh thiếu niên: Cần tỉnh táo, chọn lọc nội dung khi theo dõi và chia sẻ thông tin trên Internet. 

Tuyệt đối không cổ súy, tung hô các clip tô vẽ hình ảnh "giang hồ mạng" hay đề cao lối hành xử vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng khẳng định, mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế, hoạt động tín dụng đen hay vi phạm pháp luật đều sẽ bị điều tra và xử lý nghiêm minh.

Khởi tố Bình Trọc về cho vay lãi nặng và ép con nợ viết giấy ' chạy việc ' - Ảnh 3.Phạt quản trị viên nhóm 'Tộc Bàn Phím 1' vì đăng tin sai sự thật về 'giang hồ mạng Trường Con'

GĐXH - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP Hải Phòng vừa xử phạt quản trị viên nhóm Facebook "TỘC BÀN PHÍM 1" vì duyệt đăng thông tin sai sự thật về "giang hồ mạng Trường Con" để câu like.

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