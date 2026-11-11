Bất ngờ hình ảnh trụ sở Công an xã được đính kèm trong thông tin rao bán đất
GĐXH - Một nam thanh niên ở Hưng Yên đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook rao bán đất, có kèm hình ảnh trụ sở Công an xã Tiên Hoa khiến dư luận hiểu nhầm.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, mới đây Công an xã Tiên Hoa (tỉnh Hưng Yên) đã kịp thời xác minh, làm rõ 1 trường hợp đăng tải thông tin rao bán đất kèm hình ảnh trụ sở Công an xã, gây hiểu nhầm trong dư luận.
Ngay khi nắm được thông tin tài khoản Facebook mang tên "Nguyễn Hải Duy" đăng tải trên mạng xã hội, Công an xã Tiên Hoa nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ. Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook nói trên là anh N.V.C (SN 1988, trú tại xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên).
Tại buổi làm việc, anh C. thừa nhận vào sáng 2/11 có đã đăng tải lên nhóm Facebook "Quê Tôi Trung Dũng - Tiên Lữ - Hưng Yên", với nội dung rao bán đất tại khu vực Trung, Tiên Lữ (cũ) (nay thuộc xã Tiên Hoa), kèm theo số điện thoại liên hệ và hình ảnh cổng trụ sở Công an xã Tiên Hoa.
Sau khi nhận được nhiều bình luận của người dùng mạng xã hội về việc đăng bán trụ sở công an xã, anh C. đã chủ động xóa bài viết.
Làm việc với cơ quan công an, anh C. nhận thức được việc đăng tải nội dung trên đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an xã. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, nam thanh niên tự nguyện cam kết xóa tài khoản Facebook "Nguyễn Hải Duy", chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội và không tái phạm.
Công an xã Tiên Hoa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Thận trọng trong đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh, không để việc sử dụng mạng xã hội gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh, trật tự trên địa phương.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Nutifood đề xuất đầu tư hai công viên ven sông, dành toàn bộ lợi nhuận để bảo trì cầu đi bộ và chăm sóc cảnh quanThời sự -
Sau khi tài trợ khoảng 1.000 tỷ đồng xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, Nutifood tiếp tục đề xuất đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hai công viên tại khu vực đầu cầu.
Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rétThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ chỉ còn rét chủ yếu về đêm và sáng, trưa chiều nhiệt độ tăng dần ở mức 21-24 độ. Trong những ngày tiếp theo trời có nắng, nhiệt độ tăng từ 26-30 độ.
Điểm danh những nơi mưa to hôm nay do ảnh hưởng không khí lạnhThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Trung Bộ có mưa to, có nơi lượng mưa trên 500mm.
Tin sáng 10/11: Từ hôm nay, một chính sách có hiệu lực, các cựu chiến binh nhận chế độ ưu đãi mới; Tin vui cho người dân mua vé tàuThời sự -
GĐXH - Từ 10/11, khi cựu chiến binh qua đời, cá nhân hoặc tổ chức đứng ra lo việc mai táng có trách nhiệm chuẩn bị một bộ hồ sơ để đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng; Người dân có thể mua vé tàu trên VNeID từ ngày 9/11/2026.
Cận cảnh cầu Bái Sim bị sập mố hoàn toàn sau mưa lớn ở Thanh HóaThời sự -
Mưa lớn làm sập mố cầu Bái Sim, gây chia cắt giao thông, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục.
Bộ Xây dựng: Sẵn sàng dừng tàu, điều chỉnh lịch bay để ứng phó mưa lũThời sự -
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lớn diện rộng tại khu vực miền Trung, ngành giao thông vận tải đang khẩn trương kích hoạt các kịch bản ứng phó khẩn cấp, sẵn sàng dừng tàu, giãn chuyến và điều chỉnh lịch bay nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách cùng các công trình hạ tầng.
Hà Nội: Lấy ý kiến người dân về quy hoạch dự án xây mới chợ Kim Liên trong 20 ngàyThời sự -
GĐXH - Ngày 9/10, UBND phường Kim Liên vừa công bố lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng chợ Kim Liên (số 23 phố Lương Định Của).
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh bao trùm, Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ?Thời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mức nhiệt thấp nhất tại Thủ đô Hà Nội về đêm và sáng là 17 độ.
Hà Nội nghiên cứu kết nối sân bay Gia Bình và trung tâm Thủ đô bằng đường sắt, rút ngắn thời gian di chuyển của người dânThời sự -
GĐXH - Ngày 9/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng.
Xã ở Huế công bố đường dây nóng, người dân có thể phản ánh những gì?Thời sự -
GĐXH - Từ khi công bố đường dây nóng, xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) tiếp nhận nhiều phản ánh, kiến nghị và phân công bộ phận chuyên môn giải quyết.