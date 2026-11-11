Bất ngờ hình ảnh trụ sở Công an xã được đính kèm trong thông tin rao bán đất

Thứ tư, 20:59 11/11/2026 | Thời sự
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GĐXH - Một nam thanh niên ở Hưng Yên đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook rao bán đất, có kèm hình ảnh trụ sở Công an xã Tiên Hoa khiến dư luận hiểu nhầm.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, mới đây Công an xã Tiên Hoa (tỉnh Hưng Yên) đã kịp thời xác minh, làm rõ 1 trường hợp đăng tải thông tin rao bán đất kèm hình ảnh trụ sở Công an xã, gây hiểu nhầm trong dư luận.

Nam thanh niên rao bán đất kèm hình ảnh trụ sở công an xã - Ảnh 1.

Bài đăng rao bán đất, nhưng lại đính kèm hình ảnh trụ sở Công an xã Tiên Hoa khiến dư luận hiểu nhầm. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi nắm được thông tin tài khoản Facebook mang tên "Nguyễn Hải Duy" đăng tải trên mạng xã hội, Công an xã Tiên Hoa nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ. Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook nói trên là anh N.V.C (SN 1988, trú tại xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên).

Tại buổi làm việc, anh C. thừa nhận vào sáng 2/11 có đã đăng tải lên nhóm Facebook "Quê Tôi Trung Dũng - Tiên Lữ - Hưng Yên", với nội dung rao bán đất tại khu vực Trung, Tiên Lữ (cũ) (nay thuộc xã Tiên Hoa), kèm theo số điện thoại liên hệ và hình ảnh cổng trụ sở Công an xã Tiên Hoa.

Sau khi nhận được nhiều bình luận của người dùng mạng xã hội về việc đăng bán trụ sở công an xã, anh C. đã chủ động xóa bài viết.

Nam thanh niên rao bán đất kèm hình ảnh trụ sở công an xã - Ảnh 2.

Công an xã Tiên Hoa làm việc với nam thanh niên N.V.C. Ảnh: Cơ quan Công an.

Làm việc với cơ quan công an, anh C. nhận thức được việc đăng tải nội dung trên đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an xã. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, nam thanh niên tự nguyện cam kết xóa tài khoản Facebook "Nguyễn Hải Duy", chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội và không tái phạm.

Công an xã Tiên Hoa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Thận trọng trong đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh, không để việc sử dụng mạng xã hội gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh, trật tự trên địa phương.

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