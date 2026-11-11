Triệt phá đường dây cá độ và dàn xếp tỷ số từ giải bóng đá Hạng Nhất đến bóng rổ VBA

Đường dây cá độ do "ông trùm" 9X cầm đầu

Ngày 11/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ và dàn xếp tỷ số thể thao do Vũ Chí Công (Vu Chi Konh, SN 1998, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu.

Ngày 16 và 17/8/2026, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương đồng loạt khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại TP.HCM, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Đối tượng Vũ Chí Công. Ảnh: BCA

Đến ngày 27/8/2026, vụ án hình sự "Đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao" chính thức được khởi tố. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 21 bị can, thu giữ 2 tỷ đồng tiền mặt, 28 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2024, Vũ Chí Công bàn bạc với Phạm Thành Chung để thu mua các "kèo" dàn xếp tỷ số từ nước ngoài. Nhóm này thuê hàng loạt đối tượng (như Nguyễn Đức Ninh, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải...) đi gom tài khoản VIP và giao cho nhóm đàn em (Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân, Đặng Ngọc Mạnh Vũ) trực tiếp đặt cược trên các trang mạng như M88, OK9, BK8, FB88... Dòng tiền giao dịch phi pháp lên tới hàng tỷ đồng.

Thao túng từ sân cỏ đến sàn đấu bóng rổ VBA

Thủ đoạn của đường dây này không chỉ dừng lại ở cá độ mạng mà vươn "vòi bạch tuộc" can thiệp trực tiếp vào kết quả thi đấu của các đội tuyển chuyên nghiệp.

Các đối tượng là cầu thủ CLB Long An. Ảnh: BCA

Đối với môn bóng đá, Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam (thuộc Ban huấn luyện CLB Long An) và Hoàng Danh Ngọc trực tiếp tác động, lôi kéo các cầu thủ CLB Long An gồm: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ. Nhóm cầu thủ này được trả công để cố tình "thi đấu dưới sức" trong 2 trận đấu: Quy Nhơn thắng 4-1 Long An (giải Hạng Nhất, ngày 03/10/2025) và Nam Định thắng 2-0 Long An (Cúp Quốc gia, ngày 23/11/2025), qua đó giúp nhóm của Công trục lợi từ cá độ.

Đối tượng Lâm Minh Duy. Ảnh: BCA

Không dừng lại ở sân cỏ, nhóm tội phạm còn vươn tới giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA. Tháng 8/2026, Võ Hoàng Minh Nhật bàn bạc cùng Công để móc nối với các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang (CLB Nha Trang Dolphins) và Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy (CLB Da Nang Dragons). Mục đích của chúng là dàn xếp tỷ số trận đấu giữa hai đội bóng rổ này diễn ra vào ngày 15/8/2026.

Việc triệt phá thành công chuyên án này thể hiện sự quyết liệt của lực lượng Công an trong việc làm trong sạch môi trường thể thao.

Qua vụ án, Cục Cảnh sát hình sự đã kiến nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần tăng cường giám sát, ngăn chặn tiêu cực. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh sâu sắc, đắt giá đối với các huấn luyện viên, cầu thủ về việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và thượng tôn pháp luật.