Tin sáng 12/5: Miền Bắc bừng nắng trước khi đón tiếp đợt mưa mới; Phạt tài xế xe buýt mở cửa đập vào người đi xe máy

Miền Bắc bừng nắng ngay đầu tuần trước khi đón tiếp đợt mưa mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hướng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ngày 11/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, sau đợt không khí lạnh cuối mùa "chóng vánh" gây mưa giông cho các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ, trời sẽ hửng nắng ngay đầu tuần, trước khi vào đợt mưa mới.

Cụ thể, từ 12-20/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng từ 14-17/5, lại có mưa rào và rải rác có giông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Theo bảng trên, thời tiết Hà Nội sẽ hửng nắng, tăng nhiệt nhẹ trong 2 ngày đầu tuần; sau đó, từ 14-17/5 mưa giông liên tiếp trước khi có nắng trở lại.

Đồng thời, những ngày này, từ Quảng Bình đến Huế cũng có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và tối 12-13/5 có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ 14/5 ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm 12-13/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ 14/5 có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Cảnh báo các khu vực trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tài xế xe buýt mở cửa đập vào người đi xe máy bị phạt 5 triệu đồng

CSGT Nghệ An làm việc với đại diện xe buýt Đông Bắc về vụ vi phạm của tài xế. Ảnh: Ngọc Anh

Chiều 11/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tài xế Đ.M.L – người điều khiển xe buýt xảy ra vụ việc trên đường nội thị TP Vinh – đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi "mở cửa xe không đảm bảo an toàn", thông tin trên Lao Động.

Theo xác minh, trong lúc dừng đèn đỏ tại ngã tư chợ Vinh, tài xế L. bất ngờ mở mạnh cửa xe, va trúng 3 người đang ngồi trên xe máy phía bên phải. Trước đó, giữa hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại sau tiếng còi xe buýt khiến người điều khiển xe máy giật mình.

Với hành vi trên, tài xế L. bị xử phạt 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trong giấy phép lái xe theo quy định.

Cùng với việc xử phạt, lực lượng CSGT đã làm việc với đại diện Công ty xe buýt Đông Bắc để yêu cầu nhắc nhở, tuyên truyền đối với đội ngũ tài xế, chấn chỉnh hành vi ứng xử khi tham gia giao thông.

Xe tải bất ngờ tông sập nhà dân, bé 5 tháng tuổi tử vong thương tâm

Ngôi nhà của bà Linh bị đổ sập sau tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Tối 11/5, lãnh đạo UBND xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một bé gái 5 tháng tuổi tử vong, một bé khác bị thương nặng, thông tin trên Vietnamnet.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h20 cùng ngày, ô tô tải mang biển số Phú Yên (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên Quốc lộ 19.

Khi đến đoạn qua thôn Tân Thành (xã Sơn Hội), chiếc xe bất ngờ lao thẳng vào căn nhà của chị Ra Lan Thị Linh (34 tuổi, ngụ tại địa phương). Thời điểm xảy ra tai nạn, trong nhà có hai con của chị Linh là bé R.L.T.H (5 tháng tuổi) và R.L.T.Đ (12 tuổi).

Cú tông mạnh khiến căn nhà cấp 4 bị đổ sập. Bé H. bị thương nặng và không qua khỏi khi được đưa đến Trạm Y tế xã Sơn Hội. Bé Đ. bị thương, đang được cấp cứu tại cơ sở y tế.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Hội cho biết, chị Linh là mẹ đơn thân, nuôi 3 con nhỏ trong điều kiện kinh tế rất khó khăn. Ngôi nhà vừa bị ô tô tông sập là căn nhà tình thương do một câu lạc bộ thiện nguyện xây dựng và bàn giao cho gia đình không lâu.

Thông tin mới vụ ô tô và xe máy rơi xuống hố sâu ở Tây Ninh

Hiện trường vụ sụt lún nghiêm trọng ở Tây Ninh. Ảnh: Người lao động

Theo Người lao động, chiều 11/5, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng UBND xã Hòa Hội đến thăm hỏi, hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương trong vụ sụt lún nghiêm trọng ở chân cầu Hòa Bình đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

UBND huyện Châu Thành cũng báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Tây Ninh để xin ý kiến chỉ đạo công tác xử lý, phân luồng giao thông và triển khai công tác khắc phục sự cố.

Cụ thể, sau sự cố các phương tiện lưu thông theo hướng từ xã Hòa Hội đi xã Hòa Thạnh và ngược lại, di chuyển theo phương án: đi đường ĐT.781 – ĐH3 – ĐH4 - ĐT.788 - Đường tuần tra biên giới – ĐH7 (Xã biên giới) và ngược lại hoặc đi theo hướng ĐT.781 (Phước Tân) – Đường tuần tra Biên giới – ĐH13 (Hiệp Bình) – ĐH7, đi ĐT.788 (ngã tư Phước Vinh) – Đường huyện 5 – Đường huyện 7.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 11/5 đến khi khắc phục xong sự cố.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 11/5, tại khu vực chân cầu Hòa Bình xảy ra sự cố sụt lún nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra sự cố có 7 người lưu thông qua cầu, đi vào khu vực sụt lún gồm 1 ô tô (4 người trên xe) và 2 mô tô (3 người).

Sự cố khiến 1 ô tô hiệu Toyota Vios và 2 xe gắn máy hư hỏng, 5 người bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Hiện 3 người sức khoẻ đã ổn định và xuất viện, 2 người còn lại đang được điều trị, theo dõi.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, vị trí sụt lún ở gần chân cầu Hòa Bình, dài khoảng 30 m, sâu khoảng 3m. Hiện tượng sụt lún xuất hiện sau khi cơn mưa kéo dài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ tối 10-5 đến sáng 11-5.

Qua đánh giá sơ bộ của UBND huyện Châu Thành, nguyên nhân dự đoán là do túi bùn cục bộ nằm bên dưới đường đầu cầu bị trượt, gây sụt lún nền, mặt đường. Hiện công trình chưa nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Chưa xác định được chủ sở hữu của đàn bò thả rông húc cháu bé ở Đà Nẵng

Bò thả rông húc ngã một cháu bé ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Ảnh cắt từ clip

Ngày 11/5, mạng xã hội lan truyền video camera nhà người dân ghi lại cảnh một đàn bò thả rông trên đường Trần Văn Quế, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng húc ngã một cháu bé.

Theo đoạn camera ghi lại, cháu bé đang chơi trước nhà thì bất ngờ bị con bò chưa rõ chủ sở hữu húc ngã.

Cú húc mạnh khiến cháu ngã xuống đất, ngay sau đó gia đình đã nhanh chóng có mặt và xua đuổi đàn bò.

Trao đổi trên Lao Động, lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Nam cho biết vụ việc xảy ra trên đường Trần Văn Quế vào khoảng 10h ngày 11/5. Đây là khu vực giáp ranh giữa xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Hiệp Nam, vì vậy thường xuyên xảy ra tình trạng bò thả rông xuất hiện ở khu vực này.

"Chúng tôi đã liên hệ với tổ dân phố và khu vực cháu bé sinh sống, may mắn cháu không có vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được chủ sở hữu của đàn bò trong vụ việc", lãnh đạo phường Hòa Hiệp Nam cho biết.