Tin sáng 14/2: Người mẹ ở Tiền Giang nói lý do bất ngờ về việc 2 bé gái bị bỏ rơi; Hơn 600 cụm camera giám sát giao thông ở Hà Nội sẽ ghi nhận những vi phạm tại các tuyến đường

Một phụ nữ bị đánh gãy mũi vì nhắc ‘chó phải đeo rọ mõm, không vệ sinh ngoài đường’

Ngày 13/2, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị nhóm người lớn tiếng, hành hung khi nhắc nhở việc dắt chó ra đường phải đeo rọ mõm, không để đi vệ sinh bậy bạ, trên phố Nghi Tàm, phường Yên Phụ.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip.

Thông tin ban đầu, vào tối 10/2, tại đầu phố Nghi Tàm, một người phụ nữ khi đi đón con thì gặp cô gái dắt theo con chó to khoảng 25-30kg, không rọ mõm và để chó vệ sinh bậy ra trước cửa, sau đó thì xảy ra cãi vã.

Cụ thể, theo clip được đăng tải trên mạng xã hội, khi thấy con chó lao về phía mình, người phụ nữ liền nhắc cô gái đừng để chó đi vệ sinh bậy bạ và cần đeo rọ mõm. Tuy nhiên, thay vì tiếp thu ý kiến, cô gái lại lớn tiếng với người phụ nữ nhắc mình.

Sau đó, người phụ nữ cùng chồng tiếp tục nhắc nhưng cô gái vẫn giữ thái độ như trước, tiếp tục chửi bậy... Thấy vậy, hai vợ chồng người phụ nữ rời đi.

Khoảng 15 phút sau, cô gái cùng người thân kéo đến gây gổ và hành hung người phụ nữ.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Yên Phụ đã vào cuộc và đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vì vụ việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ nên chưa thể thông tin cụ thể.

Được biết, vụ hành hung xảy ra khiến người phụ nữ bị đánh gãy mũi. Công an phường đã mời hai bên đến trụ sở làm việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm giao thông với hơn 600 camera giám sát

Báo Đại đoàn kết đưa tin, tối 13/2, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị đang tăng cường sử dụng hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý vi phạm và giải quyết các sự cố giao thông để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.



CSGT cho người vi phạm xem lại hình ảnh. Ảnh: Lê Khánh.

Theo kế hoạch, hơn 600 cụm camera giám sát giao thông ở Hà Nội sẽ hoạt động 24/24, ghi nhận các vi phạm tại các tuyến đường, dữ liệu được truyền trực tiếp về Trung tâm chỉ huy giao thông (Phòng CSGT).

Tại đây, đội ngũ cán bộ CSGT trực tiếp theo dõi, phân tích hình ảnh, ghi nhận đặc điểm, biển số, hành vi vi phạm, thông tin sẽ được chuyển đến các tổ CSGT đang làm nhiệm vụ trên tuyến. Khi nhận được thông tin về phương tiện vi phạm, các tổ công tác sẽ triển khai lực lượng dừng xe kiểm tra, xử lý.

Theo đó, người vi phạm có thể xem hình ảnh vi phạm ngay tại hiện trường qua thiết bị điện tử của lực lượng chức năng. Trường hợp chưa có ngay hình ảnh, dữ liệu sẽ được cung cấp khi người vi phạm đến giải quyết tại trụ sở CSGT.

Với các phương tiện không thể dừng ngay để kiểm tra, đơn vị chức năng sẽ tiến hành xác minh, gửi thông báo vi phạm và xử lý theo trình tự quy định tại Thông tư số 73/2024/TT-BCA.

Các hành vi như vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, dừng đỗ sai quy định sẽ được ghi nhận và xử lý theo hình thức trực tiếp hoặc “phạt nguội”.

Phòng CSGT cho biết, việc phát huy tối đa tính năng của hệ thống giám sát góp phần hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính bằng công nghệ.

Ngoài xử lý vi phạm, hệ thống camera giám sát còn giúp lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình giao thông, phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ tai nạn, sự cố phát sinh, phối hợp điều tiết, phòng ngừa ùn tắc và hỗ trợ các lực lượng khác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết: "Việc triển khai xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế vi phạm và tai nạn. Giám sát bằng công nghệ giúp quá trình xử lý khách quan, minh bạch, tạo niềm tin cho người dân, đồng thời góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành luật giao thông, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô".

Nhận dạng kẻ cướp đập tủ kính lấy đi hơn 20 lượng vàng ở Lâm Đồng

VNN đưa tin, kẻ xông vào tiệm kim hoàn cướp số lượng lớn vàng trang sức ở Lâm Đồng là thanh niên cao gần 1m7, dáng gầy, mặc áo khoác màu vàng, đội mũ và khẩu trang kín mặt.

Hình ảnh trên đường ghi lại được cảnh tên cướp chạy xe wave.

Vài giờ qua, nhiều cảnh sát đã được tung vào cuộc, rà soát các địa bàn để truy lùng kẻ cướp tiệm vàng Như Ngọc Châu ở thị trấn Di Linh, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng).

Theo hình camera, khoảng 14h30 hôm nay (13/2), tiệm vàng có một vài khách đang giao dịch. Lúc này, nam thanh niên dáng gầy, cao khoảng 1m7, mặc áo khoác màu vàng, đội mũ bảo hiểm và bịt mặt kín mít vào tiệm.

Đối tượng này đứng quan sát một lúc rồi lấy hung khí mang theo đập mạnh, gây vỡ kính tủ trưng bày trang sức rồi thò tay vào vơ nhiều vàng, sau đó bỏ chạy. Khi bị mọi người hô hoán và truy đuổi, kẻ cướp còn cầm hung khí để hăm dọa.

Một số hình ảnh trên đường ghi lại được cảnh tên cướp chạy xe wave.

Sau khi bị cướp, chủ tiệm vàng đã kiểm đếm lại. Theo bà N.H.H. (chủ tiệm), tên cướp đã lấy đi số vàng trang sức tổng cộng khoảng 24 lượng.

Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng khác đang phối hợp truy lùng kẻ cướp.

Người mẹ ở Tiền Giang nói lý do bất ngờ về việc 2 bé gái dễ thương bị bỏ rơi

VNN đưa tin, ngày 13/2, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang - ông Lý Văn Cẩm đã thông tin chính thức về vụ việc 2 bé gái bị bỏ rơi, đang được nuôi tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (Trung tâm).

Hai bé gái đang được chăm sóc tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang. Ảnh: T.X.

Theo đó, khoảng 18h hôm 9/2, Trung tâm tiếp nhận 2 trẻ em bị bỏ rơi do UBND phường 5 (TP Mỹ Tho) bàn giao.

Do các bé còn nhỏ, không khai thác được thông tin nên trong biên bản tiếp nhận ngày 9/2, Trung tâm đã đặt tên là Nguyễn Ngọc Xuân Mai và Nguyễn Ngọc Trúc Đào.

Đến ngày 12/2, chị L.T.T.M. đến Trung tâm, khai nhận là mẹ ruột của 2 bé nói trên. Chị M. nói các bé có tên trong khai sinh là N.L.N.V và N.N.B., được đăng ký khai sinh tại UBND xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo.

Chị M. nói nguyên nhân bỏ rơi 2 con tại phường 5 là do chồng mình có biểu hiện của bệnh thần kinh, "lúc nhớ, lúc quên" và nặng hơn trong thời gian gần đây.

Ngày 9/2, người chồng bế 2 con gái đi chơi và bệnh thần kinh tái phát nên bỏ quên các bé ở phường 5, TP Mỹ Tho.

Trung tâm hướng dẫn chị M. thực hiện các bước thủ tục xác nhận của địa phương để nhận các con về gia đình chăm sóc.

Tình hình sức khỏe, tinh thần của 2 bé hiện ổn định. Trung tâm sẽ tiếp tục chăm sóc các bé đến ngày chị M. hoàn tất thủ tục, rồi bàn giao cho gia đình theo quy định.

Bắt 56 nghi phạm trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia

VTC đưa tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ công an, Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia (AC5), lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia... bắt giữ 30 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

Đồng thời phối hợp với Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài đã bắt giữ thêm 26 nghi phạm khác khi những người này đang nhập cảnh vào Việt Nam.

Các đối tượng này nằm trong đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila (Philippines). Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Nhóm người này liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các nghi phạm lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái) là một trong số những đối tượng cầm đầu, tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023. Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc. Đối tượng trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến đầu tư tiền điện tử BTC và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

