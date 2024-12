Tin sáng 16/12: MC Anh Tuấn gây sốt trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'; không khí lạnh suy yếu, miền Bắc tăng nhiệt

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc tăng nhiệt

Ngày 15/12, ngày thứ hai chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là khoảng 3 độ tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Một số vùng núi cao như Đồng (Hà Giang), Pha Đinh (Điện Biên) khoảng 5 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La) khoảng 6 độ. Sìn Hồ (Lai Châu), Mù Cang Chải (Yên Bái), Trùng Khánh (Cao Bằng) 7-10 độ C.

Hà Nội ghi nhận nhiệt độ hơn 12 độ tại trạm Ba Vì, Sơn Tây, các trạm nội thành như Láng, Hà Đông hơn 15 độ C.

Người Hà Nội trong rét. Ảnh: VnExrpess

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh đang diễn ra gây rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2024-2025. Từ hôm nay, không khí lạnh có xu hướng suy yếu dần, trời chuyển nắng nhẹ về trưa.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội thứ ba tăng 5 độ so với ngày 14/12 lên 16-22 độ, trong tuần nhiệt độ duy trì 14-23 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới nhiệt độ 6-11 độ C.

Miền Trung chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và gió Đông nên các ngày 11-14/12 đã xảy ra một đợt mưa diện rộng. Từ hôm nay, không khí lạnh có cường độ yếu dần, gió Đông không còn hoạt động mạnh nên mưa giảm dần chỉ còn tập trung ở Quảng Trị - Khánh Hòa.

Nam Bộ và Tây Nguyên trong đêm nay và ngày mai còn chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông nên có mưa rào rải rác. Từ ngày 17/12, gió đông suy yếu, nên hai khu vực này mưa giảm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán, Tây Nguyên nhiệt độ đêm và sáng xuống dưới 20 độ. Trong ngày trời nắng, nên nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên tăng lên mức 25-28 độ, khu vực Nam Bộ từ 30-33 độ C.

Bàn giao 40 ngôi nhà tái thiết Làng Nủ

VnExpress đưa tin, sáng 15/12, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng UBND tỉnh Lào Cai tổ chức bàn giao 40 căn nhà tái định cư và tặng quà cho người dân Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Công trình do Binh đoàn 12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, phụ trách xây dựng.

Khu tái định cư Làng Nủ nhìn từ trên cao. Ảnh: VnEpress

Một tháng trước, người dân đã bốc thăm lấy nhà để đảm bảo công bằng, minh bạch. Khu tái định cư nằm trên đồi cao rộng 10 ha, gồm 40 nhà sàn dân sinh, nhà sinh hoạt cộng đồng rộng 300 m2; một điểm trường rộng 200 m2 gồm hai lớp tiểu học và hai lớp mẫu giáo. Đường dẫn vào làng được đổ bê tông, đầy đủ hệ thống viễn thông, điện nước. Mỗi căn nhà sàn kiên cố rộng 96 m2 theo kiến trúc người Tày, công trình phụ trợ, vườn trồng rau bên hông hoặc phía sau, khuôn viên trồng hoa trước lối vào.

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, lễ khánh thành Làng Nủ mới sẽ được tổ chức vào tuần sau, cùng ngày với hai khu tái định cư Nậm Tông và Kho Vàng thuộc huyện Bắc Hà. Công trình vượt tiến độ 15 ngày so với mốc được giao là 31/12. Nhà văn hóa thôn Làng Nủ và khu vực sạt lở cách nơi tái định cư khoảng 3 km sẽ trở thành nơi tưởng niệm.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thi công. Ông tin rằng người dân Làng Nủ sẽ sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống mới. Quân đội và các cấp chính quyền sẽ đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ bà con.

Chia sẻ với VnExpress, Thượng tá Vũ Đình Dũng, chỉ huy trưởng công trường xây dựng thuộc Binh đoàn 12 cho biết, chiều qua đơn vị đã bàn giao chìa khóa cho 40 chủ hộ. Để hoàn thành công trình đúng tiến độ, thậm chí sớm hơn kế hoạch, các chiến sĩ và công nhân đã phải làm việc hết công suất, kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Có những ngày, các kíp thi công phải làm việc đến tận 2h sáng để lắp dựng khung, cột nhà sàn.

"Nhiệm vụ tái thiết ngôi làng xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm của người lính với bà con nên anh em đã cố gắng hết sức. Nhìn bà con phấn khởi, anh em trên công trường cũng vui lây", Thượng tá Dũng nói.

3 nữ sinh bị nước lũ cuốn trôi 100 m được cứu sống

TP đưa tin, sáng 15/12, ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, một người dân địa phương vừa kịp thời cứu 3 em học sinh bị lũ cuốn.

3 em học sinh may mắn được cứu sống.

Theo đó, lúc 17 giờ 20 phút ngày 14/12, có 3 em học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung) trên đường đi học về nhà. Thay vì đi đường chính, 3 em rủ nhau đi trên 2 xe đạp điện, lội nghịch nước ở đoạn đường nội đồng từ đình làng Tây An (thôn An Hòa) về nhà thờ tộc Lê Đình (thôn Trung Đông, xã Duy Trung) vắng người qua lại.

Trong lúc băng qua đoạn nước ngập, chảy mạnh thì cả người và xe bị cuốn trôi xa hơn 100m.

May mắn lúc này, anh Bùi Thanh Tài (39 tuổi, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung) đang có việc ở gần đó khoảng 200m nghe tiếng kêu cứu đã vội chạy đến ứng cứu, đưa được nạn nhân vào bờ an toàn. Sau đó anh Tài liên hệ lãnh đạo xã đến hỗ trợ đưa các em về nhà an toàn.

Sạt lở đèo Khánh Lê, giao thông Nha Trang - Đà Lạt bị chia cắt

Ngày 15/12, lãnh đạo UBND xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết: Do mưa lớn kéo dài khiến chân đất bị mềm nên từ 7h đến hơn 9h sáng cùng ngày trên đèo Khánh Lê đã xảy ra 3 điểm sạt lở.

Hiện tại giao thông từ Nha Trang – Đà Lạt đang bị chia cắt do sạt lở.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Thái, các điểm sạt lở này đều có khối lượng đất bùn và đá rất lớn, ước tính có hàng trăm m3 đất đá tràn xuống đường. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

Hiện giao thông qua đèo Khánh Lê đang bị chia cắt. Lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã chốt chặn hướng từ Khánh Hòa lên Đà Lạt. Tỉnh Lâm Đồng cũng đã cử lực lượng chức năng chốt chặn theo hướng ngược lại.

Hiện Công ty CP Quản lý đường bộ Khánh Hòa đang khẩn trương điều phương tiện lên khắc phục sự cố, sớm thông đường và đảm bảo an toàn giao thông.

MC Anh Tuấn gây sốt trong Anh trai vượt ngàn chông gai

Trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai tối 14/12, MC Anh Tuấn bất ngờ tham gia một tiết mục. Anh kéo đàn cello, cùng Bằng Kiều mở màn ca khúc Dẫu có lỗi lầm. Màn trình diễn kéo dài gần một phút. Ca khúc này được người hâm mộ gọi là "thánh ca" của concert.

MC Anh Tuấn chơi cello trong đêm nhạc tưởng nhớ nghệ sĩ Trần Lập.

Trên mạng xã hội, những video về màn trình diễn của MC Anh Tuấn nhận hàng nghìn lượt tương tác. Người hâm mộ bình luận: "Đúng là anh tài thứ 34 của chương trình", "MC Anh Tuấn là một phần không thể thiếu của Anh trai vượt ngàn chông gai", "Nhã nhặn, lịch thiệp, hào hoa. MC Anh Tuấn quá tài năng"... Nhiều khán giả ghen tỵ khi tiết mục này không xuất hiện trong concert đầu tiên tại TPHCM.

MC Anh Tuấn cũng nhiều lần bày tỏ tình cảm với người hâm mộ Anh trai vượt ngàn chông gai. Sau concert ở TPHCM cuối tháng 10, MC Anh Tuấn tâm sự: "Nhiều đêm khi ở trường quay về, cầm trong tay những món quà nhỏ do các bạn làm tặng mà mình cứ rưng rưng. Có bạn nói thức đêm để làm tặng các nghệ sĩ, có bạn thì dường như có gì mang theo cũng đem tặng luôn... Biết ơn các Gai Con (tên fan của game show - PV) nhiều vì mặc dù chẳng thi thố gì, cũng chẳng vất vả và tài năng như các anh tài khác nhưng vẫn được các Gai Con gọi bằng cái tên đầy quý mến - anh tài 34".

MC Anh Tuấn tên đầy đủ là Vũ Anh Tuấn, được mệnh danh là MC không tuổi của VTV vì vẻ ngoài phong độ. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều chương trình âm nhạc nổi tiếng như Trò chơi âm nhạc, Bài hát Việt, Quán thanh xuân, Giai điệu kết nối... Anh Tuấn đang làm host của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Anh Tuấn có bố là Giáo sư âm nhạc, Nhà giáo nhân dân Vũ Hướng. Anh theo học cello chính quy tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Nam MC còn có khả năng chơi guitar, organ... Ca sĩ Bằng Kiều là bạn thân của MC Anh Tuấn, từng thán phục Anh Tuấn là "cao thủ cello".

Các tỉnh thành bắt đầu công bố lương, thưởng Tết

Hôm nay là hạn các tỉnh thành báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết năm 2025 theo đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Hàng loạt địa phương đã thống kê về tiền lương, thưởng Tết năm 2025, cho thấy không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm ngoái.

Thưởng Tết Âm lịch tại các tỉnh (Đơn vị: triệu đồng):

TT Tỉnh Bình quân Cao nhất Thấp nhất 1 Hà Giang 110 0,3 2 Thái Nguyên 7,5 175 0,1 3 Đăk Lăk 6,13 94 0,2 4 Long An 8,5 519 1 5 Bình Dương 8,77 375 4,96 6 Cần Thơ 5,65 300 0,2

Hiện mức thưởng cao nhất dịp Tết Ất Tỵ thuộc về lao động ở Long An 519 triệu đồng. Năm ngoái, địa phương này cũng dẫn đầu cả nước về tiền thưởng Tết 5,68 tỷ đồng cho quản lý cấp cao doanh nghiệp FDI Nhật Bản.

Thái Nguyên thống kê từ 319 doanh nghiệp có gần 146.000 lao động làm việc, cho kết quả 250 đơn vị dự kiến thưởng Tết Dương lịch, bình quân 900.000 đồng mỗi người. Mức thưởng cao nhất 85 triệu thuộc về công ty có cổ phần, thấp nhất 100.000 đồng.

242 doanh nghiệp cho biết, thưởng Tết Âm lịch mức bình quân 7,5 triệu đồng. Tiền thưởng cao nhất đạt 175 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Mức lương bình quân thực trả cho lao động tỉnh này đạt 9,7 triệu đồng. Tiền lương tháng cao nhất thuộc về lao động trong doanh nghiệp FDI 370 triệu đồng; thấp nhất khoảng 4,4 triệu đồng.

Trong khi đó, tiền lương của lao động Đắk Lắk đạt bình quân 8,95 triệu đồng. Mức lương cao nhất gần 105 triệu đồng, thấp nhất 3,5 triệu. Hà Giang đạt bình quân 8,78 triệu đồng, cao nhất 31,6 triệu và thấp nhất 3,45 triệu đồng.

Điều 104, Bộ luật Lao động quy định thưởng là số tiền, tài sản hoặc các hình thức khác mà chủ sử dụng thưởng cho lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc. Quy chế thưởng do chủ doanh nghiệp quyết định, công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện lao động tại cơ sở.