Tin sáng 14/12: Diễn biến mới vụ kiện đòi 2 tỉ đồng trúng số; Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2025 và chi tiết các ngày lễ khác trong năm

Tin sáng 13/12: Từ 1/1/2025, loại phương tiện nào bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình? Lắp đèn led kín xe quay TikTok, chủ xe nhận cái kết GĐXH - Theo Nghị định số 151/2024/NĐ-CP, từ 1/1/2025, 4 loại phương tiện bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình; Công an Đà Nẵng đã mời chủ ô tô lắp đèn led sáng nhấp nháy xung quanh xe, diễu hành trên đường phố lên làm việc.

Vụ kiện đòi 2 tỉ đồng trúng số: Tòa án xem xét, đối chiếu tờ vé số trúng thưởng

Tờ vé số của bà Ng. trúng giải đặc biệt nhưng bị từ chối trả thưởng do rách ở góc phải phía dưới.





Ngày 13-12, bà Nguyễn Thị Ng (SN 1971; trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã cùng luật sư của mình đến TAND thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế để cung cấp tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng cho tòa án xem xét, đối chiếu với bản photocopy nhằm củng cố hồ sơ vụ kiện.

Sau khi làm việc, đối chiếu, TAND thị xã Hương Thủy đã trả lại tờ vé số cho bà Ng. cất giữ.

Bà Ng. là nguyên đơn trong vụ kiện Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Thừa Thiên - Huế, yêu cầu trả thưởng tiền XSKT. Ngày 11-12, TAND thị xã Hương Thủy đã tiếp nhận đơn kèm tờ vé số photocopy và văn bản trả lời (số 648/XSTTH-TT) Của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua đường bưu điện.

Liên quan vụ kiện này, bà Ng. đã có đơn ủy quyền cho Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự (trụ sở ở TP Huế) thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ngày 10-12, công ty này đã có văn bản gửi TAND thị xã Hương Thủy để đăng ký 2 luật sư của mình tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Ng.

Ngày 13-12, luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự, cho biết đã có văn bản gửi Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị cung cấp kết quả giám định tờ vé số 386552 (F) mà bà Ng. mua và trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng nhưng bị từ chối trả thưởng. "Nếu công an từ chối cung cấp, chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị TAND thị xã Hương Thủy tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ hộ theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự" - luật sư Nguyễn Văn Kỷ cho biết.

Trước đó, ngày 14-10, bà Ng. mua 2 tờ vé số do Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hành. Vào kỳ quay thưởng cùng ngày, tờ vé số mang số dự thưởng 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng nhưng bị công ty này từ chối trả thường do rách ở phần dưới; tờ còn lại được chấp thuận trả thưởng.

Bà Ng. là người chịu hoàn toàn chi phí 12 triệu đồng để Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện giám định tờ vé số 386552 (F).

Theo lịch làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, vào chiều nay, ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh - có buổi làm việc với Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tuy nhiên, chưa rõ nội dung buổi làm việc nêu trên liên quan vấn đề gì.

Luật sư "mách nước" để nạn nhân trong vụ Mr Pips lừa đảo lấy lại tiền

Khối tài sản tiền, vàng thu giữ được từ vụ TikToker Mr Pips lừa đảo.





Liên quan đến vụ án Mr Pips, mới đây Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (hay còn được biết là TikToker Mr Pips, SN 1990, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hà Nội) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền".

Ngoài ra, Công an TP. Hà Nội cũng yêu cầu các nạn nhân đã đầu tư vào các web, sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trong đường dây của Phó Đức Nam và các đồng phạm cần liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an các địa phương) để trình báo; hoặc đến trực tiếp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) để trình báo.

Được biết, số lượng bị hại trong vụ lừa đảo này cùng với số tiền bị chiếm đoạt là rất lớn. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định định 2.661 bị hại trên toàn quốc nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền gần 50 triệu USD. Hiện, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng. Do đó, dư luận đặt câu hỏi, liệu các bị hại có thể lấy lại được tiền hay không.

Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, khả năng các bị hại được hoàn trả lại tiền trong vụ này là có căn cứ, cơ sở. Bởi hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ giá trị tài sản, tiền tổng cộng hơn 5.200 tỷ đồng.

Theo luật sư Hùng, để có thể lấy lại tiền đã bị lừa đảo, nạn nhân cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bị hại cần làm đơn trình báo gửi cơ quan điều tra kèm theo chứng cứ chứng minh số tiền thiệt hại. Trong đơn nêu rõ số tiền, hành vi, thời điểm, các thông tin liên quan, tham gia sàn nào. Các chứng cứ có thể là tin nhắn, phiếu chuyển tiền (bản phô tô hoặc vi bằng) để gửi cho phía cơ quan tố tụng.

Bước 2: Các bị hại sẽ được xác định tư cách bị hại, được tham gia tố tụng (lấy lời khai, tham gia phiên tòa).

Luật sư Hùng cho biết, vụ án sẽ qua các giai đoạn gồm: Điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm.

Bước 3: Sau khi có bản án phúc thẩm có hiệu lực, bị hại làm đơn yêu cầu thi hành án kèm theo bản án gửi đến Cục thi hành án TP. Hà Nội để được hoàn trả lại tiền.

Trong vụ án này, đến nay cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng. Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 59 đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 7 mô tô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2025 và chi tiết các ngày lễ khác trong năm

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025. (Nguồn ảnh: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)





Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 6150/TB-BLĐTBXH về lịch nghỉ Tết Dương lịch 2025, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các ngày lễ khác trong năm.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ Luật Lao động 2019, dịp Tết Dương lịch hàng năm, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày (1/1 Dương lịch) hưởng nguyên lương.

Đối chiếu từ quy định này, Tết Dương lịch 2025, người lao động được nghỉ 1 ngày thứ Tư (1/1/2025).

Theo thông báo số 6150, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 từ thứ Bảy ngày 25/1/2025 Dương lịch (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết Chủ nhật ngày 2/2/2025 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Đợt nghỉ này kéo dài 9 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2025 từ thứ Bảy ngày 30/8/2025 đến hết thứ Ba ngày 2/9/2025 Dương lịch. Đợt nghỉ này dài 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, công chức, viên chức được hoán đổi ngày làm việc từ thứ 6 (2/5/2025) sang thứ Bảy (26/4/2025), sau đó nghỉ liên tục 5 ngày từ thứ Tư 30/4/2025 đến hết Chủ nhật ngày 4/5/2025.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ theo thông báo thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ Tết, nghỉ lễ theo quy định.

Thông báo của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội cũng lưu ý, đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định như nội dung trên của Thông báo, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh, nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2025 như sau:

- Đối với dịp nghỉ tết Âm lịch: lựa chọn 1 ngày cuối năm Giáp Thìn và 4 ngày đầu năm Ất Tỵ hoặc 2 ngày cuối năm Giáp Thìn và 3 ngày đầu năm Ất Tỵ hoặc 3 ngày cuối năm Giáp Thìn và 2 ngày đầu năm Ất Tỵ.

- Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh: thứ Ba ngày 2/9/2025 Dương lịch và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Hai ngày 1/9/2025 hoặc thứ Tư ngày 3/9/2025 Dương lịch.

- Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức và yêu cầu các cơ quan, tổ chức thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Thông báo số 6150/TB-BLĐTBXH nêu rõ, về các dịp nghỉ lễ, Tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Áp dụng từ thông báo này, theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, ngoài Tết Âm lịch, Tết Dương lịch, Quốc khánh, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao động, người lao động còn được nghỉ làm việc và vẫn hưởng nguyên ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch).

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 rơi vào thứ Hai (7/4 Dương lịch), nên người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày, gồm 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần (đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần).

Nếu lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày nghỉ theo quy định này còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

Như vậy, năm 2025, người lao động được nghỉ 1 ngày Tết Dương lịch, 9 ngày Tết Âm lịch, 3 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 5 ngày đợt lễ 30/4 - 1/5 và 4 ngày dịp 2/9, tổng 22 ngày.

Nếu không tính ngày nghỉ cuối tuần liền lễ, Tết, người lao động sẽ được nghỉ việc, hưởng nguyên lương 11 ngày mỗi năm; người lao động nước ngoài được nghỉ 13 ngày mỗi năm.

Tài xế cứu em bé khỏi bánh xe tải: Tiết lộ thêm mối hiểm nguy khác trên chiếc xe

Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP Hòa Bình cùng người đàn ông lái xe tải đã đến thăm và tặng quà anh Vũ Tiến Anh (áo xám). Ảnh: Công an Hòa Bình





Đoạn video dài chưa đến 1 phút ghi lại cảnh một người đi xe máy kéo áo bé trai đang đi xe đạp tiến vào điểm mù xe tải đã nhận được rất nhiều những lời khen ngợi. Nếu không có cú kéo đầy bất ngờ đó, bạn học sinh rất có thể đã rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm khi chiếc xe tải đang đi vào đường rẽ.

"Tôi cảm thấy ngại khi mọi người gọi mình là người hùng. Bất cứ ai phát hiện tình huống đó cũng sẽ hành động như vậy", anh Vũ Tiến Anh (34 tuổi, trú tại phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) chia sẻ lại câu chuyện đã trả qua trên Tuổi trẻ.

Vụ việc trên diễn ra vào khoảng gần 17h ngày 9/12, khi đó anh Tiến Anh đang tính đi đổ xăng rồi quay lại cửa hàng ở phường Thịnh Lang.

Khi đi đến đoạn ngã tư giao nhau giữa đường Trương Hán Siêu và Hoàng Văn Thụ, anh quan sát thấy có một bé trai đạp xe ngay sát hông chiếc xe tải.

Nhận thấy có nguy cơ xảy ra tai nạn, anh Tiến Anh quyết định vít ga đuổi theo cháu bé, túm áo kéo lại, ngăn cả người và xe bị cuốn vào bánh xe tải đang vào cua. Cú kéo áo bất ngờ của anh cũng khiến bé trai đầy ngơ ngác, ngoái đầu lại nhìn mà không biết vừa tránh được một tai nạn rất nguy hiểm.

"Khi nhận thấy nguy cơ tai nạn, tôi chủ động tăng tốc và phanh xe kịp thời, kéo cháu bé lại một cách dứt khoát. Nếu em học sinh đó vẫn tiếp tục đạp xe, không biết chuyện gì sẽ xảy ra", người đàn ông 34 tuổi nhớ lại.

Điều khiến anh Tiến Anh và mọi người "thở phào" hơn nữa là cháu bé 8 tuổi nói rằng xe đạp bị mất phanh nên nhiều lúc không dừng lại được. Anh Tiến Anh đã phải chờ cháu bé đi sang hẳn đường rồi mới tiếp tục di chuyển.

Theo chia sẻ của Công an thành phố Hòa Bình, anh Tiến Anh trước đó cũng đã nhiều lần ra tay cứu người rơi vào tình huống nguy hiểm như nêu trên.

Chiều ngày 12/12, Đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Hòa Bình cùng tài xếi xe tải đã đến cảm ơn và tặng quà anh Vũ Tiến Anh.

"Ngồi trong buồng lái, tôi thực sự thót tim", anh Việt Hải (trú ở TP Hòa Bình), tài xế lái xe tải trong đoạn video nói với Dân trí. "Một hành động nhỏ góp phần cứu cả 2 gia đình".

Một khóa học cấp giấy phép lái xe sẽ không quá 90 ngày

Theo Thông tư số 35/2024 của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Từ ngày 1.1.2025, thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ, Tết để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe không quá 90 ngày.

So với quy định cũ, thời lượng các môn học, số kilomet xe chạy ở lần đầu tiên được gọi là "tối thiểu" và thời gian toàn khóa học cũng bị hạn chế ở mức tối đa không quá 90 ngày đối với tất cả các hạng đào tạo.

"Người học lái xe được kiểm tra kết thúc môn học khi tham dự tối thiểu 70% thời gian học các môn lý thuyết; học đủ thời gian và tối thiểu 50% số km học thực hành lái xe trên sân tập lái; học đủ số km và tối thiểu 50% thời gian học thực hành lái xe trên đường", quy định nêu rõ.

Theo ông Nguyễn Trung Dũng (Trung tâm đào tạo lái xe Đông Đô), với thời hạn tối đa không quá 90 ngày, cơ sở đào tạo lái xe sẽ phải có trách nhiệm cao hơn với người học, tránh tình trạng nhận hồ sơ rồi tìm cách kéo dài thời gian để giữ chân học viên mà thực tế thì không đủ lưu lượng, tạo thuận lợi cho cả người học và cơ sở đào tạo lái xe.

Một điểm mới tại Thông tư số 35/2024 là người học lý thuyết GPLX các hạng: B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE phải học đủ chương trình lý thuyết theo quy định và được lựa chọn một trong các hình thức học như tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe hoặc đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn theo quy định của pháp luật về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Đối với nội dung học thực hành lái xe, phải học theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe.

Người học GPLX các hạng B, C1 học lý thuyết với các nội dung: Pháp luật về giao thông đường bộ; kỹ thuật lái xe; cấu tạo và sửa chữa thông thường; đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Theo ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam, việc cho phép thực hiện đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, tức đào tạo trực tuyến, hoặc tập trung thay cho chỉ duy nhất đào tạo tập trung trước đây là một tiến bộ, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho cả người học và cơ sở đào tạo.

Phát hiện mộ tập thể nghi của lính đặc công ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng đang mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt. Ảnh: CTV

Ngày 13-12, ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị - xác nhận lực lượng chức năng vừa quy tập 4 hài cốt trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 9 đến 12-12, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm hài cốt tại thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền.

Trong quá trình này, đội quy tập phát hiện tại vườn nhà ông Trần Quốc Tiến (thôn Ba Thung) có 1 ngôi mộ tập thể gồm 3 hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tìm thấy thêm 1 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu 0,8m, ở gần ngôi mộ tập thể trên.

Thông tin ban đầu, các hài cốt được tìm thấy nghi là bộ đội đặc công, hy sinh khoảng năm 1968, vị trí hy sinh trong hầm chiến đấu.

Sau khi quy tập, 4 hài cốt đã được đưa về Trung tâm học tập cộng đồng thôn Ba Thung, đợi làm lễ truy điệu, an táng.