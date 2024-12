Tin sáng 13/12: Từ 1/1/2025, loại phương tiện nào bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình? Lắp đèn led kín xe quay TikTok, chủ xe nhận cái kết

Lắp đèn led kín xe diễu hành trên phố quay TikTok, chủ xe bị mời lên làm việc

Ô tô lắp kín đèn led, diễu hành trên phố được người dân phản ánh. Ảnh: CACC

Theo VietnamNet, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng đã mời chủ ô tô lắp đèn led sáng nhấp nháy xung quanh xe, diễu hành trên đường phố lên làm việc.

Trước đó, tối 10/12, trên cầu Rồng hướng từ quận Sơn Trà đi quận Hải Châu, ô tô biển số 43A-666xx lắp đèn led sáng nhấp nháy kín xe, đi diễu hành trên cầu. Vụ việc trên được người dân phản ánh và cho rằng phương tiện gây mất an toàn giao thông, phản cảm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đã xác minh và mời bà N.T.T.T (34 tuổi) – chủ xe vi phạm lên làm việc.

Trong biên bản, bà T khai cho một nhân viên mượn xe, người này đã tự ý lắp thêm đèn trang trí xung quanh ô tô và di chuyển lên cầu Rồng để quay TikTok.

Tài xế điều khiển xe đang đi công tác nên không thể lên làm việc. Bản thân bà H là chủ xe nên xin chịu xử phạt theo quy định.

Cảnh sát đã lập biên bản về hành vi điều khiển xe lắp thêm đèn cả hai bên thành xe và yêu cầu chủ xe khắc phục, tháo gỡ đèn led, trả lại tình trạng ban đầu của phương tiện.

Năm 2025 được dự đoán sẽ là một trong ba năm có thời tiết nóng nhất

Dự báo năm 2025 có khả năng lọt vào top 3 năm nóng nhất toàn cầu. Ảnh: (THX/TTXVN)

VietnamPlus dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho thấy, dự báo năm 2025 có khả năng lọt vào top 3 năm nóng nhất toàn cầu. Dự báo này càng làm dấy lên lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Theo dự báo, nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2025 sẽ cao hơn từ 1,29 đến 1,53 độ C so với trước thời kỳ công nghiệp hóa. Mặc dù thấp hơn so với hai năm kỷ lục 2023 và 2024, nhưng con số này vẫn cho thấy xu hướng nóng lên toàn cầu không có dấu hiệu chậm lại.

Các nhà khoa học cho biết nguyên nhân chính gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu là do sự gia tăng khí thải nhà kính, chủ yếu từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch của con người. Hiện tượng El Nino, mặc dù góp phần làm tăng nhiệt độ trong hai năm qua, nhưng không phải là yếu tố quyết định trong xu hướng nóng lên dài hạn.

Một thông tin đáng chú ý khác trong dự báo của Met Office là năm 2024 sẽ là năm đầu tiên nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt quá ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là mốc quan trọng được đề cập trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, và việc vượt qua ngưỡng này cho thấy tình hình khẩn cấp của vấn đề biến đổi khí hậu.

Cứu 14 ngư dân bị chìm tàu trên biển Quảng Bình

Quân y biên phòng kiểm tra sức khỏe các thuyền viên.

Theo VOV, lúc 11 giờ 45 phút ngày 12/12, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo, tàu cá QB.98733-TS rời cửa Gianh đi khai thác thủy sản đến khu vực phao số 3, cách cửa Gianh khoảng 1,5 hải lý thì bị mắc cạn và sóng đánh chìm dần. Trên tàu có 14 thuyền viên, ông Hoàng Minh (trú tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng. Các thuyền viên cầm cự trên biển và cần hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay lập tức, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh huy động 2 tàu QB.98732-TS, QB.98160-TS của ngư dân xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn ra ứng cứu. Tuy nhiên thời điểm này sóng to, các tàu cá khó tiếp cận vị trí tàu gặp nạn.

Đến 13 giờ, tàu cá QB.98160-TS do anh Nguyễn Văn Dũng, trú tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn làm thuyền trưởng đã tiếp cận, cứu vớt được 10 thuyền viên. Cùng lúc đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình điều động xuồng MS của Hải đội 2 Biên phòng cùng 10 cán bộ chiến sĩ tiếp cận, cứu được 4 thuyền viên.

Trong số các ngư dân được cứu, có 1 người bị thương ở tay trái, quân y đã sơ cứu sau đó chuyển đến bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình điều trị.

4 loại phương tiện bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình

Từ 1/1/2025, 4 loại phương tiện bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình. Ảnh minh họa: TL

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 151/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025).

Theo quy định mới này, xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Thông tin, dữ liệu thu thập từ thiết bị giám sát hành trình lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ phục vụ việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Thông tin được kết nối, chia sẻ với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải), sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan theo quy định, để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Nghị định số 151/2024/NĐ-CP cũng quy định xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Việc quản lý, sử dụng thiết bị, truyền dẫn, cung cấp, cập nhật, lưu trữ, sử dụng dữ liệu thu thập từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hơn 1,7 triệu học sinh TP. HCM được nghỉ Tết Nguyên đán thêm 2 ngày

Học sinh TPHCM được nghỉ Tết Nguyên đán thêm 2 ngày.

Theo NLĐO, UBND TPHCM đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở GD&ĐT TPHCM về việc tăng số ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho học sinh thêm 2 ngày.

Theo đó, thời gian nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 23/1-2025 (tức ngày 24 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2025 (tức mùng 5 tháng Giêng), tổng cộng là 11 ngày.

Như vậy học sinh TP HCM được nghỉ Tết thêm 2 ngày so với quyết định trong năm học 2024-2025. Cụ thể là 2 ngày trước Tết Ất Tỵ.

Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM đã đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 cho học sinh từ ngày 23/1 đến hết 2/2/2025.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, việc tăng thời gian nghỉ Tết thêm 2 ngày để tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh và không ảnh hưởng đến kế hoạch, nhiệm vụ năm học.

Thông tin Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất tăng thời gian nghỉ Tết thêm 2 ngày được hầu hết phụ huynh, học sinh, giáo viên đồng tình.

Thời gian nghỉ Tết 9 ngày như trước đó được cho là quá ngắn, ảnh hưởng đến kế hoạch của nhiều phụ huynh, học sinh, nhất là những gia đình ở xa, có kế hoạch về quê ăn Tết.

Phát hiện vật thể lạ dài hàng trăm mét trôi vào bờ biển Thừa Thiên-Huế

Vật thể lạ được người dân phát hiện trôi dạt vào vùng biển xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế. Ảnh: A.Ph

Theo TPO, lực lượng chức năng huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) phối hợp lực lượng Biên phòng tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nguồn gốc, xuất xứ, chức năng vật thể lạ vừa trôi dạt vào khu vực bờ biển xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân xã Quảng Ngạn và tổ an ninh trật tự tự quản địa phương phát hiện một vật thể lạ trôi dạt vào bờ biển địa phương.

Kiểm tra bước đầu, vật thể này là hệ thống ống nhựa có đường kính bằng thân người, kết cấu chạy song song theo dạng vòng tròn, nghi là một bộ phận lồng bè nổi cỡ lớn dùng để nuôi trồng thủy sản ở khu vực có mặt nước rộng.

Ngay sau khi phát hiện vật thể lạ, tổ an ninh trật tự tự quản và người dân xã Quảng Ngạn báo cho chính quyền địa phương để cử lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra sự việc

Sau đó, UBND xã Quảng Ngạn phối hợp với Đồn Biên phòng Phong Hải (xã Phong Hải (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc, chức năng vật thể lạ để có phương án xử lý phù hợp.