Tin sáng 16/9: Công an thông báo tin nóng tới tất cả người dân đang sử dụng phần mềm máy tính không bản quyền; Thay đổi quan trọng liên quan đến việc thi bằng lái xe

Tin sáng 15/9: Yêu cầu 13 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn; Chó dại xông vào nhà cắn 2 trẻ em GĐXH - Nhiều tỉnh thành phố được yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; Sau khi chạy quanh xóm cắn vật nuôi, 1 con chó ở Lâm Đồng đã xông vào nhà dân tấn công 2 trẻ em...

Công an phát thông báo tin nóng tới tất cả người dân đang sử dụng phần mềm máy tính không bản quyền

Hình minh họa

Thông tin từ Tạp chí Nhịp sống thị trường, thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, rà soát việc sử dụng phần mềm tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tập trung phát hiện, xử lý các cá nhân, tổ chức cung cấp, cài đặt, phát tán phần mềm trái phép, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân:

- Chủ động kiểm tra, rà soát bản quyền của các phần mềm đang cài đặt, sử dụng.

- Không cài đặt, sử dụng phần mềm bị bẻ khóa, kích hoạt trái phép hoặc không rõ nguồn gốc.

- Ưu tiên sử dụng phần mềm có bản quyền, được cung cấp qua các kênh hợp pháp.

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra hệ thống máy tính, kịp thời gỡ bỏ phần mềm không rõ nguồn gốc hoặc không đáp ứng yêu cầu về bản quyền.

- Việc sử dụng phần mềm hợp pháp không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của chủ thể quyền mà còn hạn chế nguy cơ mất an toàn thông tin, bảo đảm an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin.

Thay đổi quan trọng liên quan đến việc thi bằng lái xe, người dân cần nắm rõ

Mô tả phần thi kỹ năng sử dụng làn vượt xe trong bài thi sát hạch bằng lái ôtô (Ảnh: Cục CSGT)





Thông tin từ Tạp chí điện tử Sức khỏe 24h, từ 1/3/2027, thí sinh thi bằng lái ôtô phải thực hành vượt xe, chuyển làn và trở lại làn trong phần sát hạch đường trường.

Nội dung trên do fanpage chính thức của Cục CSGT - Bộ Công an chia sẻ mới đây, nằm trong Thông tư 108/2026 về sát hạch, cấp GPLX. Đây là bài thi vốn được cụ thể hóa từ quy tắc phương tiện chạy chậm hơn đi về bên phải theo chiều di chuyển. Làn sát dải phân cách giữa được dành cho phương tiện lưu thông tốc độ cao và thực hiện vượt xe.

Theo Thông tư 108/2026 về sát hạch, cấp GPLX, phần sát hạch thực hành lái ôtô trên đường có hai bài tăng tốc vượt xe và tăng tốc chuyển làn. Thí sinh phải thực hiện đúng quy trình chuyển làn, bảo đảm an toàn phía trước, phía sau và sử dụng tín hiệu báo rẽ.

Cầu 2 tầng duy nhất của Hà Nội chính thức cấm nhiều loại xe từ hôm nay

Cầu Thăng Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Ngọc Đẹp/ANTT





Thông tin từ Tạp chí điện tử Vietnamdaily, để phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2, Sở Xây dựng TP Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long từ nay đến 10/11/2026.

Theo đó, Hà Nội cấm toàn bộ xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, lưu thông qua cầu Thăng Long trong khoảng thời gian từ 5h đến 24h hằng ngày, trong thời gian từ 15/9 đến 10/11/2026.

Đáng chú ý, các phương tiện khi qua khu vực thi công sẽ được kiểm soát tốc độ, giảm dần xuống tối đa 40 km/h. Các phương tiện cũng sẽ không được dừng, đỗ trong phạm vi rào chắn nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua cầu.

Bên cạnh đó, tại khu vực đầu cầu phía Bắc, thuộc xã Vĩnh Thanh, đơn vị thi công sẽ rào chắn 2 làn đường theo chiều Hà Nội đi Đông Anh trên đoạn dài khoảng 150m. Thời gian thi công dự kiến kéo dài 25 ngày. Do đó, trong thời gian rào chắn, các phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều trên 3 làn đường còn lại. Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, sau khi hoàn thành và bảo đảm các điều kiện an toàn, 2 làn đường theo chiều Hà Nội đi Đông Anh sẽ được thông xe trở lại.

Mưa lớn ở miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An kéo dài đến khi nào?

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Tuy nhiên, trước khi giảm mưa, mưa lớn vẫn bao trùm các khu vực này, nguy cơ lũ quét, sạt lở cũng như ngập úng cục bộ.

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa

Ảnh: SKĐS





Thông tin Sức khỏe và Đời sống đăng tải, theo Bộ GD&ĐT, tình trạng thiếu SGK xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Năm học 2026-2027 có nhiều yếu tố mới tác động đồng thời, trong đó lần đầu sử dụng một bộ SGK thống nhất trên toàn quốc theo Nghị quyết 71-NQ/TW; một số địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp SGK; việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường, lớp làm thay đổi nhu cầu.

Bên cạnh đó, thời gian từ khi xác định đầy đủ nhu cầu đến thời điểm phải đáp ứng ngắn, trong khi sản xuất, in và cung ứng SGK cần thời gian chuẩn bị.

Về chủ quan, Bộ GD&ĐT thẳng thắn nhận trách nhiệm trong công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu SGK chưa theo kịp thực tế; việc đánh giá năng lực sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của NXBGDVN chưa đầy đủ. Công tác đăng ký, dự báo và phối hợp cung ứng tại một số địa phương cũng chưa chủ động, việc cập nhật nhu cầu phát sinh chưa kịp thời.

Bộ xác định trách nhiệm để xảy ra thiếu SGK cục bộ thuộc về Bộ GD&ĐT, NXBGDVN và các địa phương. Trước mắt, Bộ tập trung xử lý số sách còn thiếu, tăng cường điều chuyển, in và cung ứng bổ sung theo nhu cầu thực tế.

Không thông báo lưu trú có thể bị phạt tới 12 triệu đồng

Thông tin trên Tiền phong, từ ngày 15/9, Nghị định 347/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 nghị định, chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, Nghị định này sửa đổi quy định về xử phạt hành vi không thông báo lưu trú tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Theo Điều 35 Nghị định số 347, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người bị phạt từ 2 - 4 triệu đồng.

Đối với hành vi không thực hiện thông báo lưu trú từ 4 - 8 người bị phạt từ 4-8 triệu đồng; Từ 9 người trở lên bị phạt từ 8 - 12 triệu đồng.

Mức phạt 8 - 12 triệu đồng còn áp dụng với một số hành vi như: Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú; Làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả về cư trú; Làm giả thông tin về cư trú, sử dụng thông tin về cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia.

Ngoài việc xử phạt bằng tiền, các trường hợp vi phạm còn có thể bị phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Theo quy định, khi có người đến lưu trú cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú; Lý do lưu trú; thời gian lưu trú; Địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau.