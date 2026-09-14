Những tỉnh thành nào sẽ có mưa to như trút nước trong ngày tới?

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Thời tiết khu vực nào có mưa to nhất trong những ngày tới?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực đất liền của tỉnh Quảng Trị và suy yếu thành vùng áp thấp ở khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm qua đến ngày 15/9, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 200-400m, cục bộ có nơi mưa to trên 500mm.

Tỉnh Thanh Hóa và phía Nam Quảng Trị, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi mưa to trên 400mm.

Tại khu vực Bắc Bộ, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 70–150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Thủ đô Hà Nội từ hôm nay đến ngày 17/9 liên tục có mưa, mưa vừa, mưa to. Trời dịu mát mức nhiệt 27-29 độ. Từ ngày 18/9 trời giảm mưa, có nắng mức nhiệt tăng lên 30-33 độ.

Cảnh báo từ đêm 15/9 đến ngày 16/9:

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai: mưa 30–60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: mưa 40–80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tổng lượng mưa từ tối 13/9 đến ngày 16/9:

Thanh Hóa: 170–350mm, cục bộ trên 500mm.

Từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị: 250–450mm, cục bộ trên 600mm.

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai: 100–200mm, cục bộ trên 300mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ từ ngày 17/8 mưa dông gia tăng về chiều tối. Trời mát, mức nhiệt phổ biến từ 26-31 độ.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, nhiều tỉnh thành có mưa lớn trong những ngày tới. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 14/9 đến ngày 15/9:

- Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Có mưa to đến rất to.

- Khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, riêng Cao nguyên Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 15/9 đến ngày 23/9:

- Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai từ đêm 15-16/9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 21/9, có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Từ đêm 15-16/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 17/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; từ 17/9 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ nắng ráo, Trung Bộ mưa như trút nước do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới GĐXH - Ngày 12/9, Bắc Bộ ban ngày có nắng, trong khi đó Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.