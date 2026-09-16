Dự báo thời điểm không khí lạnh tràn về miền Bắc gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Dự báo không khí lạnh hoạt động yếu, thời tiết rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia đã thông báo bản tin dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc (từ tháng 10/2026-3/2027).

Hiện tại, trạng thái El Niño đang ở ngưỡng đạt cường độ rất mạnh với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần thứ hai của tháng 9/2026 ở mức 2,0 độ C. Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 10-12/2026, trạng thái El Niño có khả năng đạt cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 98% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 5% (trong đó xác suất El Niño đạt cường độ mạnh chỉ còn là 2%).

Trong thời kỳ từ tháng 01-3/2027, hiện tượng El Niño tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, tuy nhiên xác suất giảm hơn so với thời kỳ từ tháng 10-12/2026). Nhiều khả năng hiện tượng El Niño sẽ còn tiếp tục duy trì đến các tháng đầu mùa hè năm 2027.

Theo dự báo, từ tháng 10-11/2026, nhiệt độ trung bình (NĐTB) trên cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN từ 1,0-2,0 độ C, có nơi cao hơn. Tháng 12/2026, NĐTB tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1,5 độ C, riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5-2,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Dự báo về xu thế lượng mưa, cơ quan khí tượng cho biết, tháng 10/2026, tổng lượng mưa (TLM) tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn TBNN từ 5-20%; các khu vực khác phổ biến thấp hơn TBNN từ 5-20%, đặc biệt tại khu vực Quảng Trị đến TP Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ thấp hơn từ 20-40% so với TBNN cùng kỳ. Tháng 11/2026, TLM ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 10-30% so với TBNN; khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng phổ biến thấp hơn so với TBNN từ 20-40%; khu vực Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.

Tháng 12/2026, TLM ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 5-20mm so với TBNN; các khu vực khác thấp hơn TBNN từ 5-20mm, riêng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100mm. Từ tháng 01-3/2027, TLM tại khu vực Bắc Bộ xấp xỉ so với TBNN; các khu vực khác phổ biến thấp hơn 5-20mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Về bão/Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) dự báo từ tháng 10-12/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức thấp hơn so với TBNN (TBNN trên Biển Đông: 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền: 1,9 cơn).

Từ tháng 1-3/2027, ít có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông.

Theo cơ quan khí tượng, dự báo từ tháng 10 đến tháng 12/2026, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ. Như vậy, dự báo hiện chưa xác định cụ thể thời điểm miền Bắc xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên. Rét đậm, rét hại có khả năng đến muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Ngoài ra, khoảng từ cuối tháng 2/2027 số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ít hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Nhận định về mưa lớn trong thời gian tới cơ quan khí tượng thông tin, trong tháng 10/2026, các khu vực trên phạm vi cả nước có mưa vừa, mưa to

Tháng 11/2026, mưa vừa, mưa to có xu hướng xảy ra ít hơn so với TBNN và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh-TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, cần đề phòng khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa trong tháng 10-11/2026 tại các khu vực này; tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mùa mưa có khả năng kết thúc sớm.

Trong tháng 12/2026, mưa vừa, mưa to còn có khả năng xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phần phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 02/2027 ở khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng và sớm hơn so với TBNN. Ở khu vực Tây Bắc Bộ từ tháng 3/2027 có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Theo dự báo thời tiết, năm nay không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình năm; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn kéo dài đến ngày 17/9.

Dự báo vùng mưa to nhất hôm nay là khu vực phía Nam của tỉnh Phú Thọ, Thủ đô Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa với lượng mưa từ 60-120mm, có nơi mưa to trên 200mm.

Phía nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, phía Bắc Phú Thọ, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An lượng mưa từ 40-70mm, có nơi mưa to trên 150mm.

Nguyên nhân do ở độ cao 1500m các luồng gió đang hội tụ kết hợp với gió Đông mang hơi ẩm từ biển vào trong đất liền. Nguồn ẩm này tạo điều kiện cho mây dông phát triển gây mưa.

Do mưa lớn kéo dài, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Nguy cơ cao đến rất cao tập trung ở các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh và vùng núi từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ mưa dông có xu hướng gia tăng do gió Tây Nam hoạt động mạnh lên. Từ sáng đến trưa trời có nắng, mức nhiệt cao nhất từ 32-34 độ.

Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh đầu mùa vào tháng 10 GĐXH - Trung tâm Khí tượng Thủy văn đã đưa ra nhận định thời điểm không khí lạnh có thể xuất hiện và dự báo về mùa mưa bão năm nay.