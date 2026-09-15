Tin sáng 15/9: Yêu cầu 13 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn; Chó dại xông vào nhà cắn 2 trẻ em

13 tỉnh, thành phải chủ động ứng phó với mưa lớn

Mưa lớn khiến nước khe Chà Lạp dâng cao, nhấn chìm tuyến đường công vụ đang phục vụ thi công cầu. Ảnh: D. Khánh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ; các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20- 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh):

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn....

Phụ huynh phát hiện thịt gà, tôm có mùi, không tươi khi kiểm tra bếp ăn bán trú

Nhiều miếng thịt gà phục vụ bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa) được cho là có mùi lạ, ngày 11.9. Ảnh: Lao Động

Trên mạng xã hội những ngày qua xuất hiện nhiều hình ảnh về thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú được cho là chưa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), theo Lao Động.

Sự việc xảy ra sáng 11/9, khi một số phụ huynh kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn. Quá trình kiểm tra thực phẩm theo các tiêu chí cảm quan, màu sắc, mùi... phụ huynh phát hiện nhiều miếng thịt gà cho bữa bán trú có mùi lạ, còn tôm có nhiều con bị ươn, hỏng dù đầy đủ tem mác.

Số thực phẩm này khi đó vẫn trong túi nilon, bên ngoài có tem dán nguồn gốc cùng mã vạch. Phụ huynh đã không tiếp nhận, yêu cầu đơn vị cung cấp đưa số thực phẩm này quay trở lại nhà cung cấp, đồng thời thay thế thực phẩm khác, đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh.

Theo báo cáo của UBND phường Yên Nghĩa ngày 13/9, qua kiểm tra hồ sơ, nguồn thực phẩm tôm và thịt gà cung cấp cho bếp ăn Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn ngày 11/9 được thực hiện theo chuỗi cung ứng có hợp đồng giữa các đơn vị liên quan.

Cùng ngày, UBND phường Yên Nghĩa đã tổ chức hội nghị làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, một số thành viên Ban đại diện phụ huynh và đơn vị cung cấp suất ăn để xem xét vụ việc, nghe ý kiến của các bên và thống nhất các biện pháp xử lý, khắc phục.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh và ý kiến tại hội nghị, UBND phường chỉ đạo đơn vị cung cấp suất ăn thực hiện chấm dứt hợp đồng với 2 đơn vị cung cấp tôm và thịt gà liên quan đến số thực phẩm chưa bảo đảm chất lượng; đồng thời lựa chọn nguồn thay thế bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, có đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc và khả năng truy xuất theo quy định.

Chó dại xông vào nhà cắn hai trẻ em

Ngày 14/9, Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn thôn 5, xã Cư Jút vừa xảy ra vụ hai trẻ em bị chó dại cắn, theo Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 11/9, con chó nặng khoảng 12kg của gia đình ông Trần Công Kha (trú thôn 5, xã Cư Jút) chạy quanh khu dân cư, tấn công vật nuôi của một số hộ dân.

Sau đó, con chó chạy vào nhà dân và tấn công cháu B. M. T. (7 tuổi) và C. T. L. (11 tuổi). Vụ tấn công khiến cháu T. bị thương nặng ở vùng má trái; cháu L. bị thương ở vùng hạ sườn phải và cẳng tay phải.

Sau khi xảy ra vụ việc, người thân đưa hai cháu đến cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Cư Jút tổ chức vây bắt và tiêu hủy con chó. Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm và xác định mẫu bệnh phẩm của con chó dương tính với virus dại.

Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, giám sát dịch tễ những trường hợp bị chó cắn và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Ngành y tế đồng thời hướng dẫn địa phương rà soát các trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm; tư vấn người dân tiêm vắc xin phòng dại, đồng thời cách ly, theo dõi nghiêm ngặt trong 14 ngày đối với vật nuôi từng bị con chó dại tấn công. Lực lượng chức năng cũng phun hóa chất khử khuẩn tại nhà ông Kha và các hộ dân lân cận.

Theo Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút, nguy cơ số người phơi nhiễm virus dại tiếp tục gia tăng do phần lớn chó nuôi tại thôn 5, xã Cư Jút chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Xe máy va chạm ô tô bán tải rồi bốc cháy, một người tử vong

Sau cú va chạm giữa xe máy và xe bán tải, lửa bùng lên dữ dội.

Chiều 14/9, lãnh đạo UBND xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai) xác nhận, khoảng 0h15 cùng ngày, tại Km18 Quốc lộ 70 qua địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giữa một xe máy và ô tô bán tải, khiến người đàn ông đi xe máy tử vong, thông tin trên VTC News.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người đàn ông lái xe máy biển kiểm soát 26B2-592.xx đi trên Quốc lộ 70. Khi đến Km18, xe máy xảy ra va chạm với ô tô bán tải biển kiểm soát 21C-095.xx.

Sau cú va chạm, lửa bùng lên dữ dội khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đây là vụ tai nạn thứ hai xảy ra trên Quốc lộ 70 qua địa bàn trong ngày 14/9. Khoảng 11h17 cùng ngày, tại Km25, thuộc xã Bảo Ái, cũng xảy ra va chạm giữa một xe khách và xe máy khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hình ảnh từ camera hành trình của xe khách cho thấy lúc xảy ra tai nạn, trời đang mưa. Hai phương tiện di chuyển theo hướng ngược chiều rồi xảy ra va chạm.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường và làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra diễn biến và nguyên nhân các vụ tai nạn.

Bộ GD-ĐT dự kiến không để Ban phụ huynh quản lý tiền

Theo hướng chỉnh sửa, Ban đại diện cha mẹ học sinh không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Ảnh mimh họa: VOV

Bộ GD-ĐT cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và phối hợp giáo dục giữa gia đình với cơ sở giáo dục, thông tin trên VOV.

Trong đó, việc hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh là một nội dung được nhiều sở GD-ĐT góp ý.

Các địa phương đề nghị làm rõ ranh giới giữa hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của Ban đại diện với các khoản thu, tài trợ cho cơ sở giáo dục; đồng thời không để Ban đại diện trở thành chủ thể huy động, thu hoặc quản lý tiền.

Tiếp thu ý kiến này, cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết sẽ chỉnh sửa dự thảo theo hướng không tiếp tục quy định cơ chế hình thành kinh phí hoạt động do Ban đại diện trực tiếp thu, quản lý như trước đây.

Theo hướng chỉnh sửa, Ban đại diện cha mẹ học sinh không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ.

Dự thảo cũng sẽ phân định rõ việc hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của Ban đại diện với tài trợ cho cơ sở giáo dục. Việc tài trợ cho cơ sở giáo dục thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan, không thuộc cơ chế hỗ trợ tự nguyện đối với hoạt động của Ban đại diện.

Các hình thức tài trợ có thể được thực hiện bằng hàng hóa, dịch vụ, thanh toán trực tiếp hoặc các hình thức hợp pháp khác theo quy định, nhưng không hình thành quỹ của Ban đại diện.

Theo Ban soạn thảo Bộ GD-ĐT, đây là một trong những nội dung được chỉnh lý nhằm phòng ngừa lạm thu, bảo đảm tính tự nguyện, công khai, minh bạch và đưa hoạt động của Ban đại diện về đúng vị trí, chức năng đại diện, kết nối và phối hợp.