Tin sáng 14/9: Miền Bắc, miền Trung mưa kéo dài cả tuần; Photocopy sách giáo khoa cho con có bị phạt không?

Miền Bắc, miền Trung mưa kéo dài cả tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay, ngày 14/9 đến ngày 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Từ đêm 15/9 đến ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40- 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Miền Bắc mưa dông kéo dài cả tuần tới. Ảnh: PV

Tổng lượng mưa từ chiều tối ngày hôm qua 13/9 đến ngày 16/9 ở khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị từ 250-450mm, cục bộ có nơi trên 600mm; Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị: cấp 2.

Photocopy sách giáo khoa cho con có bị phạt không?

Theo khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung, sách giáo khoa là một trong những loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Vì vậy, việc sao chép nội dung sách giáo khoa dưới bất kỳ hình thức nào phải tuân thủ các điều kiện mà pháp luật quy định để không bị xem là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, không nên hiểu đơn giản rằng mọi hành vi photocopy sách giáo khoa đều bị xử phạt. Việc xác định có vi phạm quyền tác giả hay không phải căn cứ vào mục đích sao chép, số lượng bản sao, tỷ lệ phần tác phẩm được sao chép, chủ thể thực hiện và các điều kiện ngoại lệ mà pháp luật về sở hữu trí tuệ quy định.

Ảnh minh hoạ Al

Do đó, với nhu cầu học tập cá nhân, phụ huynh có thể sao chép một phần sách giáo khoa trong phạm vi sao chép hợp lý theo quy định. Tuy nhiên, việc sao chép toàn bộ tác phẩm, đặc biệt tại các cơ sở photocopy, in ấn để cung cấp bản sao thay thế sách gốc, cần được thực hiện trên cơ sở được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép và thực hiện nghĩa vụ bản quyền theo quy định pháp luật.

Giả mạo trường đại học, bệnh viện lừa đảo tuyển dụng

Theo VTV, các đối tượng sử dụng tên, logo, địa chỉ và hình ảnh của Đại học Quốc gia Hà Nội để gửi thư mời sơ tuyển, phỏng vấn giả mạo. Yêu cầu ứng viên cài ứng dụng nhắn tin do các đối tượng tự tạo rồi cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền.

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: ''Thông báo mà tôi nhìn là chỉ có các hình ảnh là giống Đại học Quốc gia Hà Nội, còn các nội dung, hình thức thông báo không đúng. Thông báo chính thức bao giờ cũng trên trang web chính thức của nhà trường và các hoạt động thu, nhận hồ sơ đều trực tiếp tại các địa điểm do các đơn vị đào tạo quản lý và công khai trên trang web của mình''.

Tội phạm lừa đảo trực tuyến đang ứng dụng công nghệ tinh vi hơn để thao túng tâm lý nạn nhân.

Không dừng lại ở các trường đại học, những thương hiệu y tế uy tín tuyến đầu như Bệnh viện Bạch Mai cũng trở thành "mồi ngon" cho các đối tượng lừa đảo. Nhiều ứng viên đã nhận được thư mời tuyển dụng qua email với yêu cầu bắt buộc phải tải ứng dụng nhắn tin riêng như Signal Messenger, đăng ký tài khoản bằng số điện thoại cá nhân để "tham gia vòng sơ tuyển". Đây thực chất là bước đầu tiên trong kịch bản điều hướng nạn nhân vào các nhóm chat lừa đảo.

Theo Hiệp hội An ninh mạng, tội phạm lừa đảo trực tuyến đang ứng dụng công nghệ tinh vi hơn để thao túng tâm lý nạn nhân. Trong đó, lừa đảo tuyển dụng, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng nằm trong nhóm các chiêu trò phổ biến. Trước những cạm bẫy được dàn dựng tinh vi, các ứng viên tìm việc cần phải kiểm chứng trước những thông tin tuyển dụng không rõ ràng.

Ý thức chủ động kiểm chứng của người dân chính là lá chắn quan trọng nhất. Chỉ một thao tác tra cứu trên website chính thức, một cuộc gọi xác minh hotline hay kiểm tra địa điểm tuyển dụng trước khi nộp hồ sơ cũng có thể giúp ứng viên tránh được bẫy lừa đảo nguy hiểm.

Quảng Trị sẵn sàng giúp dân ứng phó ngập lụt, sạt lở khi mưa lớn kéo dài

Thông tin trên VOV, tại xã La Lay, cầu tràn thôn A Ngo và thôn La Lay bị nước tràn qua từ 40-60cm, người và phương tiện không thể qua lại. Trên Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay cũng xảy ra sạt lở khoảng 40m khối đất đá, giao thông bị ách tắc.

Tại xã Đakrông, cầu tràn Km28, thôn Ly Tôn ngập sâu từ 50 đến 60cm; trong khi tại xã Trường Sơn, tuyến đường từ bản Cây Cà vào bản Trung Sơn bị ngập khoảng 0,7m, giao thông bị chia cắt. Một số tuyến đường tại các địa phương này cũng xuất hiện sạt lở đất đá.

Tại xã Kim Phú, có điểm cầu tràn ngập khoảng 2m; xã Khe Sanh cũng có nhiều cầu tràn và tuyến đường nội thôn bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Riêng tại xã Lao Bảo, nước sông Sê Pôn dâng cao khiến một số khu dân cư bị ngập.

Nhiều khu dân cư ở xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt.

Mưa lớn liên tục gây ngập lụt tại nhiều khu vực trũng thấp, vùng ven các sông; mực nước trên các sông Thạch Hãn, sông Hiếu, sông Bến Hải, sông Kiến Giang và sông Ô Lâu tiếp tục lên, trong khi nhiều cầu tràn, ngầm tràn ở khu vực miền núi bị ngập sâu, giao thông chia cắt cục bộ. Các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án ứng phó, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các lực lượng xung kích, dân quân, công an và lực lượng tại chỗ đang được duy trì, sẵn sàng tiếp cận các khu vực ngập sâu, cô lập, chia cắt để hỗ trợ người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp người dân di dời tài sản, sẵn sàng sơ tán dân khi có tình huống.

Với phương châm chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, các lực lượng tiếp tục bám địa bàn, sẵn sàng cơ động, hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ.

Xe khách chở quá 5 người, tài xế và chủ phương tiện bị phạt gần 50 triệu đồng

VTC News cho biết, theo thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, ngày 12/9, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xử lý xe khách chạy tuyến Mèo Vạc - Hải Phòng sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.

Qua kiểm tra xe khách Hùng Long, BKS 23H-012.93, do ông Nguyễn Thanh Hưng (SN 1976) điều khiển, lực lượng CSGT phát hiện phương tiện có nhiều vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách.

Cụ thể, xe chở 25 hành khách, trong khi số người được phép chở là 20, vượt 5 người. Đây là xe chạy tuyến cố định có cự ly trên 300 km.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế xe khách vi phạm. (Ảnh: Cục CSGT)

Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định xe chở hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của phương tiện; tài xế không hướng dẫn hành khách đứng, nằm, ngồi đúng vị trí quy định trên xe. Với các lỗi trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng 8,35 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đối với chủ phương tiện, cơ quan chức năng xác định người này đã giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm. Chủ phương tiện bị xử phạt 40 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 48,35 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời tiếp nhận và xác minh thông tin phản ánh của người dân để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Mặt Trăng sẽ 'nuốt chửng' Sao Kim trên bầu trời đêm mai

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết, tối hôm nay 14/9, người yêu thiên văn tại Việt Nam có cơ hội chứng kiến một hiện tượng khá đặc biệt: Mặt Trăng sẽ đi ngang qua phía trước Sao Kim, khiến Sao Kim tạm thời biến mất khỏi bầu trời phía sau đĩa Mặt Trăng. Đặc biệt, hiện tượng có thể quan sát được từ Hà Nội.

Tại Hà Nội, Sao Kim bắt đầu biến mất phía sau Mặt Trăng vào lúc 19h29. Khi đó, cặp đôi chỉ nằm ở độ cao khoảng 4° so với đường chân trời phía Tây, vì vậy cần một nơi có tầm nhìn thật thoáng về phía Tây. Sao Kim sẽ xuất hiện trở lại khoảng 19h57, tuy nhiên lúc này Mặt Trăng đã ở dưới đường chân trời tại Hà Nội nên không thể quan sát được.

Vì vậy, nếu muốn theo dõi hiện tượng, hãy chuẩn bị quan sát ngay từ trước 19h29 tối hôm nay và tìm một địa điểm có đường chân trời phía Tây càng thấp và thoáng càng tốt.

Mặt Trăng sẽ 'nuốt chửng' sao Kim trên bầu trời tối ngày 14/9. Ảnh minh họa: Chat GPT

HAS cho biết, nếu bỏ lỡ hiện tượng tối nay, sẽ phải đợi ít nhất tới năm 2030 để nhìn thấy sự kiện che khuất khác của Mặt Trăng từ Hà Nội. Người yêu thiên văn có thể quan sát bằng mắt thường nếu điều kiện phù hợp, nhưng ống nhòm hoặc kính thiên văn sẽ giúp khoảnh khắc này rõ ràng và thú vị hơn nhiều.