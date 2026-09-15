Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm.

Theo báo cáo từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được từ 22h ngày 14/9 đến 6h00 ngày 15/9 tại nhiều khu vực trên địa bàn Thủ đô đạt mức rất cao. Cụ thể, khu vực nội thành ghi nhận lượng mưa lớn như Hoàn Kiếm 130,6mm, Cầu Giấy 134,8mm, Hai Bà Trưng 219,2mm, Hoàng Liệt 162,5mm và đặc biệt tại Yên Sở lên tới 270,4mm; trong khi ngoại thành ghi nhận tại Phú Xuyên đạt 248,7mm và Mỹ Đức 235,2mm.

Mưa lớn trong 2 ngày liên tiếp khiến một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô xuất hiện tình trạng ngập úng trong sáng ngày 15/9.

Mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn khiến hệ thống tiêu thoát nước không kịp đáp ứng, gây ra các điểm úng ngập tại đường Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng, các hầm chui trên Đại lộ Thăng Long (hầm 4, 5, 6, 9+656), Quốc lộ 6 (đoạn Yên Nghĩa, đường Quyết Thắng) và làm mực nước sông Tô Lịch dâng cao đáng kể.

Có mặt tại phố Triều Khúc vào sáng ngày 15/9, phóng viên ghi nhận cảnh tượng nước ngập sâu tràn từ mặt đường vào tận thềm nhà dân. Do địa thế thấp kết hợp lượng nước mưa dồn ứ không kịp thoát, tuyến phố này phút chốc biến thành một dòng sông thu nhỏ.

Phố Triều Khúc sáng 15/9 nhiều đoạn đã ngập sâu từ 20 - 30cm.

Giờ cao điểm buổi sáng biến thành cuộc vật lộn của người dân khi phải bì bõm lội qua dòng nước ngập tràn lên tới nửa bánh xe. Nhiều phương tiện, đặc biệt là xe điện và xe máy số, đã chết máy giữa đường buộc người dân phải dắt bộ trong mệt mỏi và loay hoay tìm cách di chuyển qua vùng ngập.

Các phương tiện loay hoay di chuyển qua các đoạn đường ngập sâu.

Tại các hộ kinh doanh và hàng quán ven đường,người dân phải dùng ván chắn, kê cao đồ đạc để hạn chế nước tràn vào nhà gây hư hỏng tài sản. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, khu vực này nước vẫn rút chậm, những người đi bộ qua đây phải xắn cao quần, cẩn thận dò dẫm từng bước chân trên đoạn đường ngập ngụa rác và nước đục ngầu.

Người dân dùng ván chắn, kê cao đồ đạc để hạn chế nước tràn vào nhà.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, lực lượng chức năng và lực lượng thoát nước cơ sở đã túc trực tại các điểm ngập sâu, dựng biển cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn, phân luồng để người dân tránh đi vào các khu vực hố ga mở hoặc vùng nước sâu khuất tầm nhìn.

Trước tình hình úng ngập diện rộng, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 100% lực lượng ứng trực ngoài hiện trường.

Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ứng trực, làm nhiệm vụ tại phố Triều Khúc.

Hệ thống các trạm bơm lớn được kích hoạt chạy hết công suất để hạ mực nước trên hệ thống, trong đó Trạm bơm Yên Sở vận hành tối đa 20/20 máy bơm. Các trạm bơm trọng điểm khác: Bắc Thăng Long - Vân Trì (vận hành 2/4 bơm), Cổ Nhuế 2 (4/4 bơm), Đồng Bông 1 (3/3 bơm), cùng các trạm Cầu Chui, Gầm chui xe lửa Bắc Đuống và hồ Tai Trâu đều hoạt động hết công suất.

Bên cạnh đó, các công nhân thoát nước liên tục túc trực tại các ga thu nước để vớt rác, khơi thông dòng chảy nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thoát nước, sớm trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường và ổn định đời sống sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm.

Hà Nội vẫn ngập sau mưa lớn, vì sao hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được? Hà Nội ngập sau mưa lớn vẫn là vấn đề đáng lo khi năng lực tiêu thoát nước chưa đáp ứng tại một số khu vực.



