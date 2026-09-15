Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội và miền Bắc liên tục mưa lớn

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Thời tiết khu vực nào có mưa to nhất trong những ngày tới?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, vùng mưa lớn đã dịch hẳn ra khu vực Thanh Hóa và đồng bằng Bắc Bộ.

Ngày hôm qua (14/9), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 07h đến 19h ngày 14/9 cục bộ có nơi trên 150mm, như: Nuông Dăm (Phú Thọ) 154,4mm, Thái Phương (Hưng Yên) 183,8mm, Khánh Thành (Ninh Bình) 164,2mm, Định Hòa (Thanh Hóa) 161,4mm, Nông trường 15 (Nghệ An) 162,5mm,...

Dự báo mưa lớn còn tiếp diễn đến ngày 16/9. Nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, đồng thời trên độ cao 5000m gió Đông liên tục đẩy ẩm từ biển vào trong đất liền.

Mưa vừa mưa to sẽ xảy ra khắp từ phía Nam của tỉnh Lào Cai sang đến Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Trong đó trọng tâm mưa rất to tập trung ở Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa và một phần của Nghệ An. Lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi lượng mưa còn vượt 550mm.

Đối với các nơi khác của đồng bằng Bắc Bộ, mưa từ 100-250mm, có nơi mưa trên 400mm.

Dự báo từ đêm 16/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Do mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông về chiều tối, ít điểm mưa to. Tuy nhiên cần đề phòng với sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm đi kèm trong mưa dông.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục có mưa lớn kéo dài. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 15/9 đến ngày 16/9:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Khu vực trung du Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, Hà Tĩnh, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An có mưa to đến rất to; các khu vực khác có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 16/9 đến ngày 24/9:

- Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 20/9, có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 21/9 mưa giảm dần.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 17/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; từ 17/9 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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