Báo động vi phạm thương mại điện tử qua 35 vụ việc bị xử lý

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Đối tượng Vũ Thùy Trang livestream giới thiệu, bán sản phẩm mang nhãn hiệu "Mina Nest" và "Gold Nest" trên nền tảng mạng xã hội facebook. Ảnh: CATH.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua website, ứng dụng, sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội ngày càng phổ biến.

Chỉ với một tài khoản bán hàng, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc cá nhân có thể tiếp cận lượng lớn khách hàng, thực hiện quảng cáo, tiếp nhận đơn hàng, thanh toán và tổ chức giao nhận mà không nhất thiết phải có cửa hàng kinh doanh truyền thống...

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng của các giao dịch trên môi trường số, công tác quản lý cũng đứng trước những yêu cầu mới. Bên cạnh các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật, vẫn còn trường hợp lợi dụng đặc điểm của hoạt động kinh doanh trực tuyến để thực hiện hành vi vi phạm.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 35 vụ với 62 đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Mới đây, lực lượng chức năng phối hợp với Công an TP.HCM khám xét kho hàng tại Quận 7 (TP.HCM), thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng sẵn giả thương hiệu "Mina Nest" và "Gold Nest" với tổng trọng lượng trên 15 tấn, cùng máy móc và bao bì liên quan.

Cầm đầu đường dây là Vũ Thùy Trang (SN 1991, trú tại khu căn hộ Rivera Point, phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh) đã đặt gia công yến chưng giá rẻ (6.000–9.000 đồng/hũ) nhưng không kiểm định chất lượng, rồi thuê Trương Thoại Vinh (SN 1994, trú tại TP Cần Thơ) cùng nhóm nhân công dán tem nhãn mạo danh các doanh nghiệp không có thật tại Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Trang trực tiếp livestream, vận hành 10 fanpage và chạy quảng cáo nổ nội dung "yến cao cấp chứa 70% tổ yến" để bán giá cao gấp nhiều lần. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang và Vinh về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Công an thu giữ hơn 3.000 sản phẩm (túi xách, kính, quần áo, giày dép...) không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Ảnh: CATH.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, trú tại phường Đông Quang) và Trịnh Đình Nam (SN 1994, trú tại phường Hạc Thành) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Lợi dụng nhu cầu mua hàng hiệu giá rẻ, các đối tượng nhập hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng (Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel, Hermès...) rồi livestream, đăng video quảng cáo trên Facebook, TikTok, Zalo với mác "hàng cao cấp", "xả kho".

Để né tránh lực lượng chức năng, giao dịch chủ yếu thực hiện qua mạng và vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Kiểm tra kho hàng của Hiền tại phường Đông Quang và cửa hàng "Nam Vũ Luxury" của Nam tại phường Hạc Thành, công an thu giữ hơn 3.000 sản phẩm (túi xách, kính, quần áo, giày dép...), không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tổ chức điều tra xác định tổng trị giá hàng hóa giả mạo các đối tượng đã bán ra thị trường ước tính lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa triệt xóa các đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: CATH.

Theo quy định, người bán trên các sàn thương mại điện tử hay mạng xã hội bắt buộc phải cung cấp thông tin định danh chính xác, chỉ sử dụng tài khoản thanh toán chính chủ và xuất trình đầy đủ giấy phép đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Bên cạnh việc công khai minh bạch thông tin sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và chính sách bảo hành, người kinh doanh phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, lưu trữ hóa đơn chứng từ hợp pháp và tuyệt đối không tiêu thụ hàng giả, hàng lậu hay xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Mọi hành vi che giấu doanh thu, mượn tài khoản hoặc vi phạm quy định đều phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc như phạt hành chính, khóa gian hàng, bồi thường thiệt hại, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tố giác vi phạm, vừa để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vừa tạo nền tảng phát triển kinh doanh bền vững.