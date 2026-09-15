Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành
GĐXH - Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp rìa tây nam áp cao lục địa đã gây mưa như trút nước trên diện rộng khắp Hà Nội trong 2 ngày qua. Lượng mưa cực lớn khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, đồng thời đẩy mực nước các sông ngoại thành lên mức báo động lũ, đe dọa trực tiếp đời sống của hàng nghìn hộ dân.
Ngày 15/9, cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo lũ trên các hệ thống sông ngoại thành Hà Nội sau đợt mưa lớn diện rộng từ đêm hôm trước. Lượng mưa dồn dập khiến nội đô xuất hiện nhiều điểm ngập sâu làm tê liệt giao thông cục bộ, đồng thời đẩy mực nước các lưu vực sông lên nhanh.
Cảnh báo đỉnh lũ sông Bùi, sông Tích chạm mức báo động 2
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ (bản tin 9h ngày 15/9), từ nay đến ngày 17/9, trên lưu vực các sông Đáy, sông Bùi và sông Tích khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 1,0 – 3,0m.
Sông Bùi, sông Tích: Đỉnh lũ dự báo ở mức báo động 1 đến báo động 2.
Sông Đáy: Đỉnh lũ xấp xỉ mức báo động 1.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Mực nước dâng nhanh đe dọa trực tiếp an toàn đê điều, tăng nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng các vùng trũng thấp. Nguy cơ ảnh hưởng lớn tập trung vào khu dân cư ven sông, diện tích lúa màu, vùng nuôi trồng thủy sản cùng một số cụm công nghiệp lân cận.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã phát Công văn hỏa tốc số 12998/SNN-TLPCTT yêu cầu các địa phương kích hoạt phương án ứng phó thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ".
Lượng mưa vượt 270mm, trạm Yên Sở kích hoạt tối đa 20 tổ máy
Thống kê lượng mưa từ đêm 14 đến sáng nay, 15/9 ghi nhận nhiều nơi đạt mức rất cao:
Nội thành: Yên Sở dẫn đầu với 270,4mm; Hai Bà Trưng 219,2mm; Thanh Liệt 175,5mm; Hoàng Liệt 162,5mm; Văn Miếu 158,4mm; Hoàn Kiếm 156mm; Cầu Giấy và Kiến Hưng xấp xỉ 149mm.
Ngoại thành: Phú Xuyên 248,7mm; Mỹ Đức 235,2mm; Thanh Trì 163,8mm; Xuân Mai 162,8mm.
Nước dâng nhanh vào đầu giờ sáng gây ngập sâu tại các tuyến đường Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng, Quyết Thắng và Quốc lộ 6 (đoạn qua Yên Nghĩa). Riêng tuyến gom Đại lộ Thăng Long, các hầm chui dân sinh số 4, 5, 6 và hầm Km9+656 đều ngập sâu khiến phương tiện không thể lưu thông.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm ngập để cảnh báo và khơi thông dòng chảy. Hệ thống trạm bơm tiêu úng đầu mối được vận hành hết công suất: trạm bơm Yên Sở chạy 20/20 tổ máy, trạm Cổ Nhuế chạy 4/4 máy và trạm Đồng Bông 1 chạy 3/3 máy.
Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân sinh sống tại các khu vực bãi bồi, vùng ven sông trũng thấp chủ động di dời vật nuôi, kê cao tài sản và thường xuyên cập nhật diễn biến mực nước để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
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