Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to GĐXH - Linh vật “Ngựa vui vẻ” cao 4m, nặng 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội; Từ ngày 1-4/1/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa.

Thủ tướng yêu cầu gộp 2 tháng lương hưu chi trả vào dịp Tết Nguyên đán

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 36 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Để thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để Nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

Bộ Tài chính cần chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, quan trắc, giám sát thường xuyên và có phương án ứng phó kịp thời ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn và sự cố môi trường; thu gom, xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt, tuyệt đối không để tình trạng ùn ứ rác thải tại các khu đô thị, khu thương mại, khu dân cư.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị bệnh nhân, thực hiện ứng trực 24/24.

Thủ tướng lưu ý việc chủ động các phương án về nhân lực, thuốc, thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế bảo đảm công tác khám, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh trong dịp Tết, nhất là cấp cứu tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm; chuẩn bị sẵn sàng phương án cấp cứu tại các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí, các sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm.

Bộ Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nhất là các tuyến kết nối khu vực Hà Nội, TP.HCM, đầu mối giao thông lớn (nhà ga, sân bay, bến cảng…) khu vực tổ chức Lễ hội xuân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định...

Pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa: Lý do bất ngờ liên quan dãy số 2345

Pháo hoa giao thừa 2025.





Theo ghi nhận, đúng 23h45 ngày 31/12/2025, pháo hoa đã bung nở rực rỡ trên bầu trời khu vực hồ Hoàn Kiếm. Không chỉ riêng tại đây, các điểm bắn pháo hoa khác tại Mỹ Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ và Hà Đông cũng thực hiện bắn pháo hoa trong khung thời gian từ 23h45 đến 0h ngày 1/1/2026.

Việc bắn pháo hoa sớm hơn thường lệ đã tạo ra nhiều thắc mắc trong dư luận, nhất là khi thời khắc 0h00 lâu nay vẫn được xem là "khắc giao hòa của trời đất", thời điểm chính thức đón năm mới. Lý giải về sự thay đổi này, nam MC của chương trình VTV Countdown 2026 - Tự hào Việt Nam đã chia sẻ ý nghĩa đặc biệt phía sau màn pháo hoa sớm năm nay.

Theo đó, ý nghĩa đầu tiên của việc bắn pháo hoa trước giao thừa là sự thay đổi trong thông điệp chào năm mới. Nếu như những năm trước, pháo hoa luôn là dấu hiệu báo hiệu một năm mới bắt đầu, thì năm nay, pháo hoa lại được xem như lời khép lại trọn vẹn cho năm cũ.

Ban tổ chức mong muốn năm 2026 sẽ bắt đầu trong một trạng thái tĩnh lặng hơn, Sự tĩnh lặng này được xem là khoảnh khắc để mỗi người dành thời gian suy ngẫm về những điều đã qua, những dự định, mục tiêu và định hướng cho tương lai. Đó cũng là lúc cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng của một năm mới đang đến.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn thời điểm 23h45 cũng mang một ý nghĩa biểu tượng. Theo chia sẻ từ MC chương trình, dãy số 23h45 tương ứng với chuỗi số 2-3-4-5, mang tinh thần "chỉ tiến không lùi". Đây chính là thông điệp mà ban tổ chức mong muốn gửi gắm tới khán giả khi bước sang năm mới, một năm của sự tiến lên, không chùn bước.

Với cách tiếp cận mới mẻ này, màn pháo hoa đêm giao thừa 2026 tại Hà Nội không chỉ là một khoảnh khắc giải trí, mà còn mang đậm tính biểu tượng và thông điệp tinh thần, đánh dấu một cách đón năm mới khác biệt so với nhiều năm trước.

Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống khiến miền Bắc rét kéo dài.

Trao đổi về diễn biến thời tiết trong những ngày đầu năm mới, trên SKĐS, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của một đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh.

Ngày 2/1 đến ngày 4/1, thời tiết chuyển sang trạng thái tạnh ráo hơn, song nền nhiệt giảm sâu, trời rét buốt trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11–14 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 8 độ C.

Đối với khu vực đồng bằng, trong đó có Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng giảm mạnh, xấp xỉ ngưỡng rét đậm. Thông tin này được đánh giá là rất quan trọng để người dân chủ động các biện pháp giữ ấm, bảo vệ sức khỏe khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong dịp đầu năm.

Nhận định thời tiết từ đêm 2/1 đến ngày 9/2, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong ngày 2-3/1, có nơi mưa vừa, mưa to, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, Nam Bộ ngày 5-6/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trái ngược với thời tiết rét buốt ở miền Bắc và mưa lạnh ở miền Trung, khu vực phía Nam duy trì hình thái thời tiết khá thuận lợi. Theo nhận định của Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, trong suốt 4 ngày nghỉ lễ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ yếu không mưa, có nắng. Riêng khu vực Tây Nguyên, do đặc điểm địa hình, trời có thể trở rét về đêm và sáng sớm.

Với hình thái thời tiết này, các tỉnh phía Nam được đánh giá là điểm đến thuận lợi cho du khách trong dịp du xuân đầu năm mới. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và du khách tiếp tục theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo thời tiết hằng ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển và hoạt động chào đón năm mới 2026.

Công an Hà Nội cảnh báo tin giả được tạo dựng bằng AI

Nội dung đăng tải sai sự thật

VTV đăng tải, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng công nghệ AI để tạo ra các nội dung sai sự thật ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội vừa xử phạt một trường hợp đăng tải video được tạo dựng từ AI có nội dung giả mạo, sai sự thật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng tải video có tiêu đề "Bác đại biểu nói thay lời ý dân hay nhất năm 2025''. Đây là nội dung được tạo dựng bằng AI, giả mạo đại biểu Quốc hội phát biểu tại hội trường có nội dung công kích, sai lệch về ngành thuế, gây dư luận xấu.

Ngày 23/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với người đăng tải nội dung trên là N.T.N (trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội). Sau khi làm việc với cơ quan Công an, chị N.T.N đã nhận thức được hành vi vi phạm, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Hiện nay, một số đối tượng đã sử dụng công nghệ AI để tạo dựng các video giả mạo và phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang, kích động dư luận, gây ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các nội dung này thu hút lượng tương tác lớn, hầu hết các ý kiến bình luận đều không nhận ra đây là sản phẩm AI do có hình ảnh và nội dung "như thật", rất khó để phân biệt.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức trong việc nhận diện các sản phẩm từ AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo để kịp thời ngăn chặn, tuyệt đối không chia sẻ, bình luận. Nghiêm cấm sử dụng AI để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật; giả mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người dân hoặc gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Danh tính nữ TikToker lái xe tải nổi tiếng bị CSGT xử phạt

Lực lượng chức năng làm việc với chị N.T.M.H. (Ảnh: Cục CSGT)

Trên VTC News đăng tải thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với chị N.T.M.H. (27 tuổi, trú tại Thái Nguyên) do hành vi dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi, trong điều kiện tuyến đường có lề hẹp hoặc không có lề đường. Với lỗi vi phạm này, nữ tài xế bị phạt 700.000 đồng theo quy định.

Theo kết quả xác minh, khoảng 22h ngày 29/12/2025, tại tuyến đường thuộc địa phận xã Ngàn Sơn, tỉnh Thái Nguyên, chị H. lái xe tải mang biển số 20C-237.xx đi theo hướng Thái Nguyên - Cao Bằng.

Trong quá trình di chuyển, giữa chị H. và một tài xế xe tải hạng nặng đi chiều ngược lại xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, cả hai phương tiện đều dừng lại giữa đường để tranh luận, khiến giao thông khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sự việc nhanh chóng được người dân ghi lại và phản ánh tới Cục CSGT. Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương vào cuộc làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Cục CSGT cho biết, hành vi dừng xe giữa đường, đặc biệt vào ban đêm và trên tuyến đường hẹp, không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những vi phạm nghiêm trọng hơn nếu tài xế thiếu kiềm chế, như cản trở giao thông hoặc gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 31/12/2025, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video do chính chị H. đăng tải, phản ánh việc bị xe tải hạng nặng liên tục nháy đèn pha khi đi ngược chiều, gây ảnh hưởng tầm nhìn. Theo lời nữ tài xế, tình huống này buộc cô phải dừng xe, dẫn đến cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai bên.

Được biết, chị N.T.M.H. là một trong những nữ tài xế xe tải hạng nặng nổi tiếng trên nền tảng TikTok, với hơn 662.000 người theo dõi. Trước đó, cô từng gây chú ý qua nhiều clip chia sẻ hành trình lái xe đường dài, trong đó có chuyến vận chuyển hàng hóa kết hợp hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung vào cuối năm 2025.

49 vụ tai nạn trong ngày đầu năm mới, 59 người thương vong

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người thiệt mạng và 41 người bị thương. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ; không ghi nhận tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy trong ngày này.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 24 vụ (giảm 32,88%), giảm 23 người chết (giảm 56,10%) và giảm 2 người bị thương (giảm 4,65%).

Cùng với công tác bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Trong ngày đầu năm mới, hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị phát hiện và xử lý. Lực lượng chức năng tạm giữ 53 xe ô tô, 2.408 xe mô tô, 155 phương tiện khác; tước 344 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm 1.742 trường hợp.

Trong số vi phạm có 2.056 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp vi phạm về ma túy, 2.020 trường hợp vi phạm về tốc độ, 93 trường hợp chở quá tải trọng, 37 trường hợp quá khổ, 48 trường hợp chở quá số người quy định, 87 trường hợp dùng điện thoại khi lái xe…

Qua công tác kiểm tra, các lỗi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ vẫn chiếm tỷ lệ cao. Lực lượng chức năng đã xử lý hơn 2.000 trường hợp sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, 4 trường hợp vi phạm về ma túy, 2.020 trường hợp vi phạm về tốc độ, 93 trường hợp chở quá tải trọng, 37 trường hợp quá khổ, 48 trường hợp chở quá số người quy định, 87 trường hợp dùng điện thoại khi lái xe…

Trên tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng CSGT đã kiểm soát 7.541 phương tiện, qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 1.281 trường hợp vi phạm. Lực lượng CSGT đã trừ điểm, tước giấy phép lái xe 358 trường hợp; tạm giữ 257 phương tiện. Trong số này, có 229 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp vi phạm ma túy, 419 trường hợp vi phạm tốc độ…

Lực lượng Cục CSGT trên các tuyến cao tốc cũng lập biên bản 110 trường hợp vi phạm; tước giấy phép lái xe 1 trường hợp, 39 trường hợp bị trừ điểm, 5 trường hợp bị tước phù hiệu.

Tuyến đường thủy, lực lượng CSGT xử lý 162 trường hợp vi phạm; đường sắt xử lý 16 trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, qua hệ thống giám sát của các địa phương và qua thiết bị nghiệp vụ, lực lượng CSGT cũng ghi nhận 8.927 trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, CSGT đã lập biên bản "nóng" 1.869 trường hợp, 759 trường hợp đủ điều kiện để xử phạt.

CSGT đã gửi thông báo phạt nguội tới 1.519 trường hợp.