Lào Cai: Thông tin mới về sức khỏe cháu bé trong vụ nghi án mẹ bị sát hại ở Xuân Ái
GĐXH - Sau khi được phát hiện dưới khe ven đồi trong tình trạng bị vùi lấp, cháu bé trong vụ nghi án người mẹ bị sát hại tại xã Xuân Ái, Lào Cai đã được đưa đi cấp cứu và hiện sức khỏe tạm ổn định.
Liên quan đến vụ việc nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai, chiều ngày 19/1, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên đã có báo cáo nhanh về tình hình người bệnh bị thương được tiếp nhận điều trị vào tối cùng ngày.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, căn cứ lời kể của người nhà cháu V.A.T (nạn nhân bị vùi lấp dưới đất), khoảng 13h ngày 18/01/2026, cháu được mẹ chở đi bằng xe máy. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy hai mẹ con trở về nhà. Khoảng 01h00 ngày 19/01/2026, người nhà cùng lực lượng Công an phát hiện cháu V.A.T nằm dưới khe ven đồi, trên người có đất và lá cây phủ lấp. Thời điểm được phát hiện, cháu còn tỉnh, gọi hỏi trả lời đúng, vùng mặt và cổ có vết thương nhưng không chảy máu, tay chân sờ lạnh, mặc áo, quần kéo ngang đầu gối.
Sau đó, người nhà đã đưa cháu lên Trạm Y tế cơ sở để sơ cứu, rồi chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên tiếp tục điều trị.
Tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, các bác sĩ chẩn đoán cháu V.A.T bị tổn thương phức tạp vùng cổ (S19.7); tổn thương nông vùng đầu chưa xác định; vết thương vùng cổ; chấn thương vùng mang tai trái, vùng má – thái dương phải và cổ chân phải. Khi nhập viện, người bệnh tỉnh, tiếp xúc được; da, niêm mạc hồng; không phù, không xuất huyết dưới da. Bàn tay và bàn chân hai bên sờ lạnh, da hồng nhạt, không tím; mạch quay và mạch chày bắt rõ.
Khám lâm sàng ghi nhận vùng thái dương hai bên sưng nề. Vùng má – thái dương phải da sẫm màu, có nhiều nốt phổng rộp, kích thước khoảng 10cmx10cm. Vùng cổ lệch phải có vết thương kích thước khoảng 2cmx2cm, bờ gọn, chưa rõ độ sâu, vết thương bẩn nhưng không chảy máu. Vùng trên sụn giáp có vết thương dài khoảng 4cm, bờ gọn, chưa xác định độ sâu. Vùng mang tai trái có vết thương da sẫm màu, kích thước khoảng 3cmx3cm. Vùng cổ chân phải có các vết trầy xước da không liên tục, không chảy máu.
Đến khoảng 15h30 ngày 19/01/2026, tình trạng người bệnh ổn định hơn, tỉnh táo, tiếp xúc được, không nôn, không sốt, không đau đầu. Tuy nhiên, vùng mặt còn sưng nề, khó mở hai mắt; các vết thương khô, nề nhẹ và còn đau. Vùng thái dương hai bên tiếp tục sưng, vùng má – thái dương phải xuất hiện nhiều nốt phổng rộp.
Trước đó, như đã thông tin, sáng ngày 19/1, UBND xã Xuân Ái xác nhận cơ quan Công an đang phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra vụ việc xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, tối ngày 18/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc chị T.T.H (SN 1984, trú tại thôn Gốc Sổ, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) cùng con gái là cháu V.A.T (SN 2019) bị mất tích khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị H với dấu hiệu nghi bị sát hại. Đến khoảng 01h30 rạng sáng ngày 19/1, cháu V.A.T được phát hiện bị vùi lấp dưới đất và được đưa đi cấp cứu.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
