Hà Nội: Cận cảnh hiện trạng thông thoáng tại các 'điểm nóng' chợ tạm phường Hà Đông:

Khu vực vỉa hè phố Nguyễn Thái Học (phường Hà Đông) đã trở nên thông thoáng, đa phần các tiểu thương đã sắp xếp hàng hóa gọn gàng và bán trong nhà.

Những ngày giữa tháng 1/2026, ghi nhận của Gia đình và Xã hội tại phường Hà Đông cho thấy bộ mặt đô thị đang có những chuyển biến tích cực. Điển hình như tuyến phố Nguyễn Thái Học – nơi từng là điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè – nay đã trở nên thông thoáng, sạch sẽ sau đợt ra quân của Công an phường Hà Đông.

Phần lớn các hộ kinh doanh mặt phố đã nghiêm túc chấp hành, đưa hàng hóa vào trong nhà. Những hộ chưa có địa điểm cố định cũng chủ động lùi sâu vào ngõ, ngách hoặc tận dụng khoảng lùi trước cửa nhà dân để buôn bán tạm thời, trả lại không gian cho người đi bộ và phương tiện giao thông.

Khu vực chợ Liên hiệp thực phẩm (phường Hà Đông), các tiểu thương đã sắp xếp gọn gàng hàng quán.

Tại khu chợ Liên hiệp thực phẩm (khu tập thể 3 tầng) - nơi tập trung khoảng 60-70 hộ kinh doanh tự phát, công tác tuyên truyền đã "đi trước một bước". Bà Trần Thị Sinh, một tiểu thương kinh doanh rau củ tại đây chia sẻ: "Ngày 16/1 vừa qua, lực lượng chức năng phường Hà Đông đã xuống tuyên truyền, vận động chúng tôi ký cam kết di chuyển hàng hóa vào trong, không bày bán ra lòng đường. Chúng tôi hiểu và chấp hành, chỉ mong được tạo điều kiện buôn bán nốt dịp Tết Nguyên đán và sớm được sắp xếp chỗ ngồi phù hợp để ổn định cuộc sống".

Tương tự, khu vực trước cổng dự án Công viên văn hóa - thể thao quận Hà Đông (cũ), tình trạng họp chợ sáng sớm gây ồn ào cũng đã được chấn chỉnh, vỉa hè được dọn dẹp phong quang.

Khu vực chợ tạm trước cổng dự án Công viên văn hóa - thể thao quận Hà Đông (cũ) hiện vẫn còn một số tiểu thương bày bán hàng hóa.

Thông tin từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hà Đông cho biết, trên địa bàn hiện còn 8 điểm chợ cóc, chợ tạm cần giải tỏa, sắp xếp dứt điểm ngay trong tháng 1/2026. Đây là những điểm tồn tại dai dẳng, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, bao gồm: Vỉa hè khu đất dịch vụ 6, 7 Xa La; Khu vực nghĩa trang Hà Trì; Chợ Liên hiệp thực phẩm; Vỉa hè khu đô thị Văn Khê; Khu đất đấu giá Ngô Thì Nhậm; Trước cổng dự án Công viên văn hóa - thể thao quận Hà Đông (cũ); Vỉa hè đường Nguyễn Thái Học; Khu vực chợ Vạn Phúc (đoạn Trạm Y tế).

Để chống tái lấn chiếm, Công an phường Hà Đông sẽ phối hợp với các tổ dân phố bố trí lực lượng cắm chốt, tuần tra kiểm soát tại các điểm vừa giải tỏa; đồng thời kẻ vạch sơn, đặt biển cấm và chỉnh trang hạ tầng, quyết không để phát sinh "vùng trống" trong quản lý.

Hiện trạng khu vực chợ tạm trước cổng dự án Công viên văn hóa - thể thao quận Hà Đông.

Xác định giải tỏa phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phường Hà Đông đã thực hiện bài bản việc công khai danh sách các vị trí quầy hàng còn trống tại các chợ chính quy, kèm theo số điện thoại liên hệ để tiểu thương dễ dàng tiếp cận.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường được giao chủ trì hướng dẫn, sắp xếp các hộ kinh doanh vào các chợ. Cụ thể, số lượng vị trí trống hiện có: Chợ Vạn Phúc 35 vị trí; Chợ đêm nông sản Văn Quán 18 vị trí; Chợ Đình La Khê 36 vị trí; Chợ Bông Đỏ - La Khê 32 vị trí.

Vỉa hè phố Nguyễn Thái Học thông thoáng, không còn cảnh họp chợ nhộn nhịp.

Theo Sở Công thương Hà Nội, thành phố hiện có 457 chợ nhưng nhiều nơi xuống cấp khiến người dân ngại vào, dẫn đến sự bùng phát của các "chợ cóc" tại vỉa hè, ngõ phố. Trước ngày 30/1, thành phố đặt mục tiêu hoàn tất giải tỏa 75 điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1 (nhóm gây bức xúc dư luận). Trong đó, phường Hà Đông và phường Cầu Giấy là những địa bàn trọng điểm.

Theo đó, thành phố giao các xã, phường phải rà soát thực trạng hoạt động của các chợ trên địa bàn, đánh giá tỷ lệ lấp đầy, hạ tầng chợ và khả năng tiếp nhận thêm hộ kinh doanh, từ đó bố trí, sắp xếp tiểu thương từ “chợ cóc” vào kinh doanh tại các chợ còn điểm trống, đúng quy định. Việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời tạo mặt bằng ổn định để các tiểu thương yên tâm chuyển đổi địa điểm kinh doanh.

