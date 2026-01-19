Cao Bằng: Nguy cơ lộ clip nhạy cảm từ camera giám sát gia đình
GĐXH - Hiện nay, việc lắp đặt camera giám sát tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích bảo vệ tài sản, thiết bị này đang trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về an toàn thông tin và đời tư cá nhân.
Ngày 19/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vụ việc hình ảnh, video nhạy cảm bị rao bán, phát tán trên không gian mạng, có nguồn gốc từ camera giám sát lắp đặt tại các hộ gia đình. Các clip này thường ghi lại sinh hoạt riêng tư trong phòng khách, phòng ngủ, khu vực sinh hoạt chung của gia đình. Sau đó, bị các đối tượng xấu đánh cắp dữ liệu, đăng tải lên các diễn đàn kín, nhóm mạng xã hội hoặc rao bán để trục lợi.
Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp bị lộ lọt hình ảnh xuất phát từ việc người sử dụng chủ quan trong khâu bảo mật, như: không thay đổi mật khẩu mặc định, chia sẻ tài khoản quản lý camera cho nhiều người, sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng quản lý camera từ các nền tảng không chính thống. Một số đối tượng còn lợi dụng các lỗ hổng bảo mật của camera giá rẻ để xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển và thu thập dữ liệu.
Hậu quả của việc bị rao bán clip nhạy cảm không chỉ dừng lại ở việc xâm phạm nghiêm trọng đời sống riêng tư, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và gia đình, mà còn gây tâm lý hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Thực tế đã xảy ra những trường hợp nạn nhân bị đe dọa, tống tiền, buộc phải chuyển tiền để ngăn chặn việc phát tán thêm hình ảnh; thậm chí có trường hợp bị lợi dụng hình ảnh để lừa đảo, bôi nhọ, gây sức ép tinh thần kéo dài.
Qua công tác nắm tình hình cho thấy, nguy cơ lộ lọt dữ liệu từ camera giám sát gia đình không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà đã trở thành một dạng xâm phạm an toàn thông tin, an ninh đời sống cá nhân hiện hữu, đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác.
Để chủ động bảo vệ thiết bị, dữ liệu cá nhân và tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp sau: thay đổi mật khẩu ngay lập tức, tuyệt đối không sử dụng mật khẩu mặc định của nhà sản xuất. Cần thiết lập mật khẩu mạnh (bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt) và thay đổi định kỳ.
Lựa chọn thiết bị an toàn, ưu tiên sử dụng các thiết bị camera từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; tránh mua các thiết bị trôi nổi, giá rẻ, không bảo đảm tiêu chuẩn bảo mật. Quản lý quyền truy cập, chỉ chia sẻ quyền xem camera cho những người thân thiết, tin cậy; kiểm soát chặt chẽ các thiết bị đang đăng nhập vào hệ thống camera.
Thường xuyên cập nhật firmware (phần mềm hệ thống) mới nhất từ nhà sản xuất để vá các lỗ hổng bảo mật. Hạn chế tối đa việc lắp đặt camera tại các khu vực nhạy cảm như phòng ngủ, phòng thay đồ, nhà vệ sinh. Nếu cần thiết, hãy ngắt nguồn điện camera khi có người ở nhà. Yêu cầu nhân viên kỹ thuật bàn giao toàn bộ quyền quản trị (Admin) và hướng dẫn thay đổi mật khẩu ngay sau khi hoàn tất lắp đặt; bảo đảm nhân viên lắp đặt đã đăng xuất khỏi thiết bị của họ.
Khi phát hiện dấu hiệu camera bị xâm nhập (như camera tự động xoay, phát ra âm thanh lạ, đèn tín hiệu nháy bất thường) hoặc phát hiện hình ảnh gia đình bị phát tán, rao bán trên mạng, người dân cần ngắt kết nối mạng hoặc nguồn điện của camera ngay lập tức; đồng thời lưu lại các bằng chứng (đường link, hình ảnh bị phát tán, tin nhắn đe dọa…).
Trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Vụ 2 phụ nữ bị sát hại tại Hưng Yên: Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm
Bằng lái xe A1 – bằng lái xe cơ bản thấp nhất, từ 2026 sẽ chạy được xe gì?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Bằng lái xe A1 là hạng lái xe cơ bản thấp nhất trong các bằng lái xe được cấp bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho người tham gia giao thông. Từ 2026, bằng lái xe này sẽ chạy được xe gì?
Nhặt được túi xách chứa tiền, vàng, người phụ nữ thu mua ve chai trình báo công anĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) vừa tiếp nhận và trao trả tài sản cho người đánh rơi sau khi một người phụ nữ làm nghề thu mua ve chai nhặt được và chủ động giao nộp.
Hà Nội: Cận cảnh hiện trạng thông thoáng tại các 'điểm nóng' chợ tạm phường Hà ĐôngĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Nhiều "điểm nóng" chợ tạm trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội) hiện đã được trả lại nguyên trạng, phong quang sạch đẹp. Nhờ đó, vỉa hè trở nên thông thoáng, hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, tình trạng ùn tắc cục bộ cơ bản chấm dứt.
Quy định mới về cấp sổ đỏ 2026, hàng triệu gia đình cần cập nhật các thông tin mớiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Sổ đỏ là giấy tờ có giá trị pháp lý cao, đánh dấu việc nhà nước xác nhận quyền lợi hợp pháp cho chủ sở hữu. Năm 2026, việc cấp sổ đỏ có điểm gì mới?
Sinh đúng khung giờ vượng công danh: Sếp trọng dụng, dễ lên chứcĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào một số khung giờ nhất định thường sở hữu lợi thế bẩm sinh trong giao tiếp, xây dựng mối quan hệ và nắm bắt cơ hội phát triển sự nghiệp.
3 con giáp bùng nổ tài lộc, dễ có quý nhân trợ giúp trong tuần mớiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tuần mới từ 19 - 25/1/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc và dễ có quý nhân trợ giúp. Khám phá những điều may mắn cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà.
Nửa đầu năm Bính Ngọ 2026 có 5 con giáp được lộc tiền bạcĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Nửa đầu năm Bính Ngọ được xem là giai đoạn "dễ thở" về tiền bạc với nhiều con giáp khi vận trình tài chính khởi sắc rõ rệt.
4 thay đổi lớn về bảo hiểm xã hội đáng chú ý năm 2026, hàng triệu người lao động nên biếtĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là hàng loạt quy định mới liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương chính thức có hiệu lực, tạo ra những thay đổi đáng kể đối với quyền lợi của người lao động.
Cận cảnh ngôi chùa nằm dưới chân núi Chương Sơn ở Ninh Bình còn lưu giữ báu vật 1.000 năm tuổiĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Chùa Ngô Xá toạ lạc tại chân núi Chương Sơn, xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình được xây dựng từ thời nhà Lý với nhiều giai thoại nổi tiếng, ngôi chùa hiện đang lưu giữ bảo vật quốc gia có cách đây gần 1.000 năm. Bên cạnh đó, sau thời gian xuống cấp chùa Ngô Xá đã được tu bổ lại nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế.
Nữ bí thư xã cùng TikToker livestream bán cúc mâm xôi nở sớm cho nhà vườnĐời sống - 1 ngày trước
Nữ Bí thư Đảng ủy xã ở Vĩnh Long xuất hiện trên TikTok để bán hoa cho nhà vườn, nhờ vậy hàng ngàn chậu cúc mâm xôi nở sớm được chốt đơn.
Nửa đầu năm Bính Ngọ 2026 có 5 con giáp được lộc tiền bạcĐời sống
GĐXH - Nửa đầu năm Bính Ngọ được xem là giai đoạn "dễ thở" về tiền bạc với nhiều con giáp khi vận trình tài chính khởi sắc rõ rệt.