Cao Bằng: Nguy cơ lộ clip nhạy cảm từ camera giám sát gia đình

Ngày 19/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vụ việc hình ảnh, video nhạy cảm bị rao bán, phát tán trên không gian mạng, có nguồn gốc từ camera giám sát lắp đặt tại các hộ gia đình. Các clip này thường ghi lại sinh hoạt riêng tư trong phòng khách, phòng ngủ, khu vực sinh hoạt chung của gia đình. Sau đó, bị các đối tượng xấu đánh cắp dữ liệu, đăng tải lên các diễn đàn kín, nhóm mạng xã hội hoặc rao bán để trục lợi.

Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp bị lộ lọt hình ảnh xuất phát từ việc người sử dụng chủ quan trong khâu bảo mật, như: không thay đổi mật khẩu mặc định, chia sẻ tài khoản quản lý camera cho nhiều người, sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng quản lý camera từ các nền tảng không chính thống. Một số đối tượng còn lợi dụng các lỗ hổng bảo mật của camera giá rẻ để xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển và thu thập dữ liệu.

Hậu quả của việc bị rao bán clip nhạy cảm không chỉ dừng lại ở việc xâm phạm nghiêm trọng đời sống riêng tư, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và gia đình, mà còn gây tâm lý hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Thực tế đã xảy ra những trường hợp nạn nhân bị đe dọa, tống tiền, buộc phải chuyển tiền để ngăn chặn việc phát tán thêm hình ảnh; thậm chí có trường hợp bị lợi dụng hình ảnh để lừa đảo, bôi nhọ, gây sức ép tinh thần kéo dài.

Các hội nhóm rao bán các clip hack được từ camera gia đình.

Qua công tác nắm tình hình cho thấy, nguy cơ lộ lọt dữ liệu từ camera giám sát gia đình không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà đã trở thành một dạng xâm phạm an toàn thông tin, an ninh đời sống cá nhân hiện hữu, đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác.

Để chủ động bảo vệ thiết bị, dữ liệu cá nhân và tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp sau: thay đổi mật khẩu ngay lập tức, tuyệt đối không sử dụng mật khẩu mặc định của nhà sản xuất. Cần thiết lập mật khẩu mạnh (bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt) và thay đổi định kỳ.

Lựa chọn thiết bị an toàn, ưu tiên sử dụng các thiết bị camera từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; tránh mua các thiết bị trôi nổi, giá rẻ, không bảo đảm tiêu chuẩn bảo mật. Quản lý quyền truy cập, chỉ chia sẻ quyền xem camera cho những người thân thiết, tin cậy; kiểm soát chặt chẽ các thiết bị đang đăng nhập vào hệ thống camera.

Thường xuyên cập nhật firmware (phần mềm hệ thống) mới nhất từ nhà sản xuất để vá các lỗ hổng bảo mật. Hạn chế tối đa việc lắp đặt camera tại các khu vực nhạy cảm như phòng ngủ, phòng thay đồ, nhà vệ sinh. Nếu cần thiết, hãy ngắt nguồn điện camera khi có người ở nhà. Yêu cầu nhân viên kỹ thuật bàn giao toàn bộ quyền quản trị (Admin) và hướng dẫn thay đổi mật khẩu ngay sau khi hoàn tất lắp đặt; bảo đảm nhân viên lắp đặt đã đăng xuất khỏi thiết bị của họ.

Khi phát hiện dấu hiệu camera bị xâm nhập (như camera tự động xoay, phát ra âm thanh lạ, đèn tín hiệu nháy bất thường) hoặc phát hiện hình ảnh gia đình bị phát tán, rao bán trên mạng, người dân cần ngắt kết nối mạng hoặc nguồn điện của camera ngay lập tức; đồng thời lưu lại các bằng chứng (đường link, hình ảnh bị phát tán, tin nhắn đe dọa…).

Trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

