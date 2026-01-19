Nhặt được túi xách chứa tiền, vàng, người phụ nữ thu mua ve chai trình báo công an

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chiều 19/1, lãnh đạo Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và trao trả tài sản đánh rơi cho người dân sau khi được một người phụ nữ thu mua ve chai trình báo, giao nộp.

Theo đó, vào lúc 10h20 cùng ngày, chị Trần Thị Hoa Lý (SN 1977, trú tại thôn 9, xã Vĩnh Linh) trong quá trình di chuyển nhặt được 1 túi xách màu đen bị đánh rơi.

Công an xã Vĩnh Linh và chị Lý (ngoài cùng bên phải) trao trả tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: CAX.

Bên trong túi có nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng, gồm 2 thẻ ngân hàng, 1 thẻ Căn cước công dân, giấy tờ xe mô tô mang tên Hoàng Thị Linh, 1 lắc kim loại màu vàng và tiền mặt hơn 8 triệu đồng.

Với tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, chị Lý nhanh chóng đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo và giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Linh tiến hành xác minh và trao trả đầy đủ tài sản theo đúng quy định.

Theo Công an xã Vĩnh Linh hành động đẹp của chị Lý là tấm gương sáng về lòng trung thực, nghĩa tình, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người dân Vĩnh Linh sống văn minh, nghĩa tình và thượng tôn pháp luật.

Công an xã Vĩnh Linh biểu dương và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của chị Lý, đồng thời mong muốn những hành động đẹp như vậy sẽ tiếp tục được nhân rộng trong đời sống xã hội.