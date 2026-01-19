Mới nhất
Bằng lái xe A1 – bằng lái xe cơ bản thấp nhất, từ 2026 sẽ chạy được xe gì?

Thứ hai, 15:31 19/01/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Bằng lái xe A1 là hạng lái xe cơ bản thấp nhất trong các bằng lái xe được cấp bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho người tham gia giao thông. Từ 2026, bằng lái xe này sẽ chạy được xe gì?

Bộ Công an bỏ một bài thi hình khi sát hạch bằng lái xe A, A1

VTC News đưa tin, tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2025/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Bộ Công an đã tiếp thu góp ý và thống nhất không áp dụng bài thi hình tổng hợp số 2 đối với sát hạch giấy phép lái xe hạng A và A1 như đề xuất trước đó.

Theo Bộ Công an, việc điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp thực tiễn, tránh phát sinh thêm yêu cầu về diện tích sân bãi và điều kiện tổ chức sát hạch tại nhiều địa phương.

Trước đó, ban dự thảo của Bộ Công an đưa ra phương án áp dụng 2 bài thi hình khi sát hạch giấy phép lái xe mô tô, nhằm lấy ý kiến góp ý từ tổ chức, cá nhân và đánh giá khả năng triển khai trong thực tế.

Trong đó, ngoài bài thi hình tổng hợp số 1, dự thảo có thêm phần hình tổng hợp số 2 với mục tiêu tăng tính thực hành, yêu cầu người dự thi thể hiện nhiều kỹ năng điều khiển phương tiện hơn so với bài thi đang áp dụng hiện nay. Sau khi lấy ý kiến, nhiều phản hồi cho rằng việc bổ sung thêm bài thi hình sẽ tạo áp lực lớn cho các đơn vị sát hạch và cả người học, do phát sinh điều kiện về sân bãi, tổ chức, nhân lực phục vụ kỳ sát hạch.

Cùng với đó, việc thay đổi cấu trúc bài thi nếu không có lộ trình hợp lý có thể tạo ra xáo trộn trong quá trình đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe mô tô.

Theo đó, Bộ Công an đồng tình với phương án bỏ 1 bài thi hình (tức không áp dụng bài thi hình tổng hợp số 2) trong quy trình sát hạch giấy phép lái xe máy. Thay vì tiếp tục thiết kế thêm bài thi hình mới, Bộ Công an sẽ nghiên cứu phương án bổ sung bài thi xử lý tình huống giả định trên đường, nhằm đánh giá khả năng xử lý của người lái xe trong các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông thực tế.

Dự kiến, bài thi xử lý tình huống sẽ tập trung vào một số tình huống cơ bản, gắn với điều kiện giao thông phổ biến, giúp người điều khiển mô tô, xe máy rèn kỹ năng phản xạ, kiểm soát tốc độ và xử lý an toàn khi gặp tình huống bất ngờ.

Bằng lái xe A1 – bằng lái xe cơ bản thấp nhất, từ 2026 sẽ chạy được xe gì? - Ảnh 1.Quy định mới nhất về thời hạn của giấy phép lái xe từ 2025, hàng triệu lái xe cần lưu ý

GĐXH - Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, thời hạn của giấy phép lái xe được quy định thế nào? Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Bằng lái xe A1 – bằng lái xe cơ bản thấp nhất, từ 2026 sẽ chạy được xe gì? - Ảnh 2.

Bộ Công an thống nhất không áp dụng bài thi hình tổng hợp số 2 đối với sát hạch giấy phép lái xe mô tô hạng A và A1. Ảnh minh họa: TL

Quy định sử dụng bằng lái xe A, A1 từ 2026

Theo khoản 1 Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định Giấy phép lái xe bao gồm các hạng sau đây:

- Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW;

- Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

- Hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

- Hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg; các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg;

- Hạng C1 cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg đến 7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B;

- Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B và hạng C1;

- Hạng D1 cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) đến 16 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C;

- Hạng D2 cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 16 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) đến 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1;

- Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô chở người giường nằm; các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2;

- Hạng BE cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;

- Hạng C1E cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;

- Hạng CE cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg; xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc;

- Hạng D1E cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;

- Hạng D2E cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;

- Hạng DE cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg; xe ô tô chở khách nối toa.

Theo quy định nêu trên, từ 2026, giấy phép lái xe A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW;

Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

Bằng lái xe A1 – bằng lái xe cơ bản thấp nhất, từ 2026 sẽ chạy được xe gì? - Ảnh 3.

Giấy phép lái xe A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW. Ảnh minh họa: VNN

Hồ sơ thi bằng lái xe máy gồm những gì?

Hồ sơ thi bằng lái xe A1 gồm:

04 ảnh thẻ 3×4 được chụp với thời gian gần 3 tháng trở lại. Quy định về đầu tóc phải gọn gàng và không để mái, nam giới thì chải tóc ngược lên và nữ giới nên búi, buộc tóc gọn gàng. Quần áo phải chỉnh chu, tốt nhất là mặc áo sơ mi trắng.

01 bản photocopy căn cước công dân/hộ chiếu/passport không cần công chứng.

01 mẫu đơn đăng ký cuộc thi sát hạch bằng lái xe máy A1 (theo mẫu).

01 giấy khám sức khỏe dựa theo quy định (mẫu chuẩn và mới nhất).

Lệ phí đăng ký thi bằng lái xe bao gồm: lệ phí sân thi, phí thi lý thuyết – thực hành và tiền in bằng lái xe khi đã đậu.

Lưu ý: Đối với người đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt học lái xe mô tô hạng A1 lập 01 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

Hồ sơ thi bằng lái xe máy bao gồm các giấy tờ trên và giấy xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú, xác nhận là người đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt theo mẫu quy định; giấy xác nhận có giá trị 01 năm kể từ ngày ký xác nhận; cá nhân ký tên hoặc điểm chỉ vào giấy xác nhận.

Bằng lái xe A1 – bằng lái xe cơ bản thấp nhất, từ 2026 sẽ chạy được xe gì? - Ảnh 4.Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết

GĐXH - Từ năm 2025, giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng theo quy định của Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024. Theo đó, thời hạn của giấy phép lái xe được quy định thế nào?

Bằng lái xe A1 – bằng lái xe cơ bản thấp nhất, từ 2026 sẽ chạy được xe gì? - Ảnh 5.Hàng triệu người dân phải lưu ý những gì khi cập nhật giấy phép lái xe trên VNeID từ tháng 7/2025?

GĐXH - Theo Cục Cảnh sát giao thông, sau khi sát hạch để cấp giấy phép lái xe đạt yêu cầu trên VNeID, người dân sẽ nhận được tin nhắn thông báo và yêu cầu cập nhật thông tin giấy phép lái xe.

