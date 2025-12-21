Tin sáng 21/12: Miền Bắc chuyển mưa rét dịp Noel; 'Báu vật' trong Sách Đỏ quý hiếm bậc nhất Việt Nam xuất hiện trong đêm ở khu rừng lớn nhất xứ Nghệ

Tin sáng 20/12: Danh tính 3 chị em ruột giành HCV tạo kỳ tích ở SEA Games 33 và mức thưởng 'khủng'; Những ai được tăng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1/1/2026? GĐXH - Ba chị em ruột sinh ra ở một ngôi làng thuộc TP Huế cùng dành HCV môn vật tại SEA Games 33; HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của Thành phố.

Miền Bắc chuyển mưa rét dịp Noel

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh liên tiếp.





Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 21/12 đến 23/12 miền Bắc tiếp tục thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. Khoảng đêm 23 và ngày 24/12 trời chuyển mưa rải rác. Khoảng đêm 24/12, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh mạnh khiến trời chuyển rét cả ngày, vùng núi rét đậm.

Cảnh báo trong ngày và đêm 21/12, vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m. Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được cảnh báo ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động hàng hải trên những khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Các cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân, chủ phương tiện thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/12 đến ngày 29/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khoảng đêm 23 và ngày 24/12 khả năng có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 25/12 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến hết năm 2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng gây các đợt rét đậm, rét hại, đặc biệt tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong các tháng chính của mùa đông (tháng 1-2/2026), miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng; cần đề phòng sương muối và băng giá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc.

"Báu vật" trong Sách Đỏ xuất hiện trong đêm ở khu rừng lớn nhất xứ Nghệ: Quý hiếm bậc nhất Việt Nam

Beo lửa chụp được qua bẫy ảnh.

Mới đây, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (tỉnh Nghệ An) lần đầu tiên ghi nhận hình ảnh loài beo lửa, một trong những động vật hoang dã quý hiếm bậc nhất Việt Nam, thông qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong rừng tự nhiên.

Thông tin được ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, xác nhận. Theo đó, hình ảnh beo lửa được ghi lại trong đêm, khi cá thể này di chuyển giữa khu rừng sâu, cho thấy sự hiện diện của loài động vật có giá trị bảo tồn đặc biệt cao tại khu vực này.

"Đây là lần đầu tiên beo lửa được ghi nhận tại Pù Hoạt bằng bẫy ảnh. Hiện chúng tôi chưa thể xác định cụ thể số lượng cá thể cũng như phạm vi phân bố của loài trong khu rừng", ông Nguyễn Văn Sinh chia sẻ trên Báo Dân Việt.

Beo lửa (Catopuma temminckii), còn gọi là báo lửa hay mèo vàng châu Á, là loài thú ăn thịt hoang dã đặc biệt quý hiếm thuộc họ Mèo. Tại Việt Nam, loài này được ghi nhận phân bố rải rác ở các khu rừng miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, song rất hiếm khi quan sát trực tiếp do tập tính sống đơn độc, kín đáo và hoạt động chủ yếu về đêm.

Theo Sách Đỏ Việt Nam, beo lửa được xếp vào nhóm CR – Cực kỳ nguy cấp, đối mặt nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tự nhiên. Trên phạm vi toàn cầu, quần thể loài này đã suy giảm hơn 80% trong vòng 30 năm qua do mất sinh cảnh và săn bắt trái phép.

Trước đây, loài này chỉ được ghi nhận bằng dấu vết gián tiếp hoặc trong các tài liệu cũ ở miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Mới đây, việc lần đầu ghi nhận hình ảnh beo lửa trong tự nhiên bằng bẫy ảnh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) được xem là bằng chứng khoa học quan trọng, khẳng định loài này vẫn tồn tại tại Việt Nam và có ý nghĩa lớn đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Việc phát hiện beo lửa là kết quả của chương trình điều tra, giám sát động vật hoang dã được Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt triển khai từ tháng 10/2025. Chương trình sử dụng hệ thống bẫy ảnh kết hợp với các mô hình thống kê tiên tiến như Occupancy Modeling nhằm đánh giá hiện trạng, mức độ phân bố và khả năng tồn tại của các loài động vật quý hiếm.

Trong đợt khảo sát này, lực lượng chức năng đã lắp đặt 120 bẫy ảnh tại 60 điểm khác nhau trong khu bảo tồn (thuộc địa bàn huyện Quế Phong trước đây). Từ dữ liệu thu thập được, hình ảnh beo lửa đã được ghi nhận, đánh dấu một phát hiện có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt có diện tích khoảng 86.000 ha, nằm giáp biên giới Việt – Lào, sở hữu hệ sinh thái rừng phong phú với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Việc ghi nhận sự xuất hiện của beo lửa không chỉ khẳng định giá trị sinh học đặc biệt của khu bảo tồn mà còn mở ra cơ sở khoa học quan trọng cho việc xây dựng các giải pháp bảo tồn lâu dài đối với loài động vật đang bên bờ tuyệt chủng này.

Camera AI 'soi' cổng trường, vi phạm giao thông của học sinh và phụ huynh lộ rõ từng khung hình

Camera AI 'soi' trực tiếp khu vực cổng trường, ghi nhận hàng loạt vi phạm của học sinh và phụ huynh, hơn 130 trường hợp bị xử lý chỉ trong ngày 19/12.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 19/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đồng loạt tăng cường kiểm soát trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học, trong đó trọng tâm là ứng dụng hệ thống camera AI để phát hiện, xử lý vi phạm.

Thông qua dữ liệu hình ảnh do camera AI ghi nhận, lực lượng chức năng đã 'soi' trực tiếp các hành vi vi phạm diễn ra vào giờ cao điểm đưa, đón học sinh, qua đó kịp thời tổ chức xử lý ngay tại hiện trường hoặc trích xuất làm căn cứ xử phạt.

Kết quả, chỉ trong ngày 19/12, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 132 trường hợp vi phạm, gồm 116 học sinh và 16 phụ huynh, tổng số tiền phạt ước tính hơn 92,6 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 47 phương tiện.

Dữ liệu từ camera AI cho thấy nhiều hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nổi bật là tình trạng không đội mũ bảo hiểm với 104 học sinh và 19 phụ huynh; 24 trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô; 20 trường hợp phương tiện không có gương chiếu hậu; 01 trường hợp sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện cùng 49 hành vi vi phạm khác.

Theo Công an TP Hà Nội, việc ứng dụng camera AI không chỉ giúp phát hiện vi phạm khách quan, liên tục mà còn tạo sức răn đe trực tiếp tại khu vực cổng trường - nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục mở rộng việc khai thác camera AI trong giám sát, xử lý vi phạm tại các khu vực trường học, đồng thời khuyến cáo phụ huynh và học sinh nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật để phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ lứa tuổi học đường.

Người đàn ông Hà Nội mất hơn 3 tỷ đồng do sập bẫy đầu tư tài chính

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, mới đây một người đàn ông ở Hà Nội đã bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng khi đầu tư sàn giao dịch tài chính qua website giả mạo ngân hàng Mỹ.

Theo đơn trình báo, nạn nhân có tham gia website giao dịch được giới thiệu là có giấy phép của ngân hàng Mỹ. Các đối tượng chủ động liên hệ nạn nhân qua ứng dụng Messeger trên Facebook, Telegram và Zalo tư vấn, dụ dỗ đầu tư sinh lời.

Để đánh vào niềm tin của khách hàng, các "chuyên gia tư vấn" hướng dẫn nạn nhân nạp tiền giao dịch ban đầu ít tiền chỉ vài triệu đồng. Đến các giao dịch lớn, tài khoản của nạn nhân càng phải nạp thêm nhiều tiền.

Khi nạn nhân phát hiện bị lừa đảo thì các đối tượng xoá tài khoản, cho nạn nhân ra khỏi các hội, nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các website, sàn giao dịch điện tử, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nhiều địa phương công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh

Theo SKĐS, đến thời điểm này, một số địa phương trên cả nước đã chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh. Đáng chú ý, bên cạnh phương án nghỉ theo khung tối thiểu, nhiều tỉnh, thành lựa chọn kéo dài thời gian nghỉ.

Theo lịch âm, mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ rơi vào ngày 17/2/2026. Trên cơ sở khung nghỉ Tết 9 ngày của người lao động đã được Chính phủ phê duyệt, nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành hoặc hoàn thiện kế hoạch nghỉ Tết cho học sinh, trong đó không ít địa phương cho thời gian nghỉ dài hơn mức tối thiểu nhằm phù hợp với thực tế.

Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chính thức thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh các cấp kéo dài 5 ngày, từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 4 tháng Giêng. Do thời gian nghỉ trùng với các ngày cuối tuần, tổng số ngày nghỉ thực tế của học sinh Thủ đô có thể lên tới 9 ngày liên tiếp. Đây là phương án đã được áp dụng ổn định nhiều năm, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nghỉ lễ và kế hoạch học tập của năm học.

Ở chiều ngược lại, TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới một kỳ nghỉ Tết dài ngày hơn. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã trình UBND thành phố phương án cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 11 ngày, dự kiến từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng. Phương án này hiện đang chờ quyết định chính thức, song nếu được thông qua, học sinh TP.HCM sẽ tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có thời gian nghỉ Tết dài.

Không chỉ các đô thị lớn, nhiều địa phương khác cũng đã công bố lịch nghỉ Tết cụ thể. Cần Thơ xác định thời gian nghỉ Tết của học sinh từ ngày 12 đến 22/2/2026, tương ứng 11 ngày liên tiếp. Tây Ninh cho học sinh nghỉ sớm từ 24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng, tổng cộng 12 ngày. Ở phía Bắc, Quảng Ninh gây chú ý khi quyết định cho học sinh nghỉ Tết từ 29 tháng Chạp đến hết ngày 12 tháng Giêng, tạo nên một trong những kỳ nghỉ dài nhất cả nước. Hà Tĩnh cũng đã ban hành kế hoạch cho học sinh nghỉ Tết từ 26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng.

Theo ghi nhận, danh sách các địa phương công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho học sinh vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Một số tỉnh, thành đã hoàn thiện kế hoạch thời gian năm học nhưng chưa công bố rộng rãi chi tiết lịch nghỉ Tết, dự kiến sẽ thông báo trong thời gian tới sau khi rà soát, thống nhất lần cuối.

Việc nhiều địa phương cho học sinh nghỉ Tết dài ngày được đánh giá là phù hợp với đặc thù đi lại cao điểm dịp cuối năm, đồng thời tạo điều kiện để học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau học kỳ I. Tuy nhiên, các Sở Giáo dục và Đào tạo đều khẳng định việc bố trí lịch nghỉ vẫn phải bảo đảm đủ số tuần thực học theo quy định, không làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Trong thời gian tới, khi các địa phương còn lại lần lượt công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, bức tranh toàn cảnh về kỳ nghỉ Tết của học sinh cả nước sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Phụ huynh được khuyến cáo theo dõi các thông báo chính thức từ nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương để nắm chính xác thời gian nghỉ cũng như ngày học sinh trở lại trường sau Tết.

Xe lạ đón giữa đêm, hai người tháo chạy thoát bẫy lừa qua Campuchia

Ngày 20/12, thông tin trên Người Lao động, Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã kịp thời phát hiện, giải cứu hai công dân nghi bị lừa đưa sang Campuchia lao động trái phép.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 19/12/2025, trong quá trình tuần tra tại khu vực ấp Voi, xã Bến Cầu, lực lượng Công an xã Bến Cầu phối hợp lực lượng an ninh cơ sở phát hiện hai thanh niên có biểu hiện hoảng loạn, nghi vấn bị lừa qua biên giới nên đưa về trụ sở làm việc.

Hai người được xác định là Nguyễn Văn Ngọc (SN 2001) và Lê Anh Tài (SN 1988), cùng thường trú xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; hiện tạm trú tại khu phố 3, phường Thuận Giao, TPHCM.

Làm việc với công an, anh Tài cho biết, ngày 18/12 đã lên mạng xã hội facebook tìm việc làm và được một người phụ nữ liên hệ, giới thiệu công việc bốc vác tại Tây Ninh với tiền công 800.000 đồng/ngày. Tin lời, anh Tài rủ anh Ngọc cùng đi.

Đến khoảng 20 giờ ngày 18/12, người phụ nữ nhắn tin yêu cầu cả hai ra ngã ba gần nơi ở để xe đến đón. Sau đó, một ô tô màu trắng, loại 4 chỗ đến đưa cả hai di chuyển theo hướng Tây Ninh. Khi xe dừng lại tại một đoạn đường thuộc xã Phước Chỉ với lý do tài xế đi vệ sinh, cả hai nghi ngờ bị lừa sang Campuchia nên mở cửa xe bỏ chạy về hướng xã Bến Cầu.

Đúng thời điểm này, lực lượng Công an xã Bến Cầu đang tuần tra đã phát hiện, hỗ trợ và đưa hai công dân về trụ sở để xác minh. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, Công an xã đã liên hệ với gia đình và bàn giao hai người cho người thân đưa về an toàn.

Qua vụ việc, Công an xã Bến Cầu khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các thủ đoạn tuyển dụng việc làm với mức lương cao, không rõ địa chỉ, nhất là các lời mời làm việc liên quan khu vực cửa khẩu Mộc Bài và vùng biên giới nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo, mua bán người.