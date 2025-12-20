Tin sáng 20/12: Danh tính 3 chị em ruột giành HCV tạo kỳ tích ở SEA Games 33 và mức thưởng 'khủng'; Những ai được tăng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1/1/2026?
GĐXH - Ba chị em ruột sinh ra ở một ngôi làng thuộc TP Huế cùng dành HCV môn vật tại SEA Games 33; HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của Thành phố.
Quy định mới về mức tiền trợ giúp xã hội của TP Hà Nội từ 1/1/2026
HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của Thành phố Hà Nội.
Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của TP Hà Nội bao gồm:
- Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
- Đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội của Thành phố Hà Nội.
- Đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.
Theo Nghị quyết mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố Hà Nội là 650.000 đồng/tháng.
Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Thông tin mới vụ xe cứu thương gặp tai nạn trên cao tốc, 3 người tử vong
Theo TPO, liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 0 giờ 14 phút ngày 18/12/2025 tại đường dẫn vào trạm dừng nghỉ Km41, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, làm 3 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân, điều kiện hoạt động và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an), xe cứu thương liên quan vụ tai nạn mang biển số 51B-512.33, thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Cường Phúc Thọ (địa chỉ tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM). Phương tiện này được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân với Bệnh viện Chợ Rẫy.
Cục CSGT cho biết, ngày 16/12/2025, theo đề nghị của gia đình bệnh nhân N.T.L.A, bộ phận điều xe của bệnh viện đã phát hành phiếu điều xe cứu thương đưa bệnh nhân xuất viện, cùng 4 người thân di chuyển từ TP.HCM về phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Trên xe không có bác sĩ, y tá đi cùng.
Thời điểm xảy ra tai nạn, xe cứu thương do tài xế Nguyễn Hữu T (SN 1975, ngụ phường Phú Thọ, TP.HCM) điều khiển, bật còi và đèn ưu tiên khi lưu thông trên cao tốc. Cục CSGT khẳng định, việc sử dụng tín hiệu ưu tiên trong trường hợp này là sai quy định của pháp luật.
Theo quy định, xe cứu thương chỉ được sử dụng còi, đèn ưu tiên khi thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, đón bệnh nhân cấp cứu hoặc phục vụ các tình huống y tế khẩn cấp theo quy định, đồng thời phải có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên còn hiệu lực. Trường hợp không làm nhiệm vụ cấp cứu hoặc sử dụng xe sai mục đích nhưng vẫn bật tín hiệu ưu tiên là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Không dừng xe đo nồng độ cồn, tài xế tông bị thương 2 CSGT
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi "Chống người thi hành công vụ" theo Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 6/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Cái Lân (phường Bãi Cháy), Tổ công tác số 01, Đội CSGT đường bộ số 02 – Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh ra hiệu lệnh dừng xe ô tô BKS 14A-214.00 do Trần Xuân Vinh điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.
Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển phương tiện lao thẳng về phía cán bộ đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy, gây cản trở hoạt động của Tổ công tác, làm 2 cán bộ CSGT bị thương với tỷ lệ tổn hại sức khỏe mỗi người là 01%.
Kết quả kiểm tra xác định Trần Xuân Vinh có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,164 mg/l khí thở. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật.
Danh tính 3 chị em ruột tạo ra kỳ tích ở SEA Games 33
Trên NLĐO, ông Phan Thanh Hải (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế) cho biết địa phương này sẽ có tuyên dương và khen thưởng đối với các vận động viên (VĐV) của thành phố đạt thành tích cao tại SEA Games 33, trong đó có 3 chị em ruột đều đoạt huy chương vàng (HCV) nội dung vật tự do nữ ở các hạng cân khác nhau.
Ba chị em ruột gồm: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh. Cả 3 sinh ra tại làng vật Thủ Lễ, xã Quảng Điền (TP Huế). Họ đã tạo ra kỳ tích khi xuất sắc mang về 3 trong 4 tấm HCV tại môn vật tự do nữ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Cụ thể, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành HCV ở hạng cân 62 kg; Nguyễn Thị Mỹ Trang giành HCV hạng 58 kg; Nguyễn Thị Mỹ Linh giành HCV ở hạng 53 kg.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games có ba chị em ruột trong một gia đình cùng giành HCV tại một kỳ đại hội thể thao.
Ông Phan Thanh Hải cho biết, theo quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) vận động viên đoạt huy chương vàng được thưởng 14 triệu đồng kèm chế độ đãi ngộ thêm 6 lần mức lương cơ sở (hơn 14 triệu đồng) x 24 tháng. Cụ thể mỗi chị em nhà họ Nguyễn sẽ nhận được số tiền gần 337 triệu đồng.
Bệnh nhi "ôm" ổ khóa nhập viện cấp cứu
Thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TPHCM), khoảng 18 giờ 45 phút ngày 18/12, bệnh nhi N.M.T (nam, 5 tuổi) được đưa vào cấp cứu lúc trong tình trạng ngón cái tay trái kẹt cứng trong một ổ khóa kim loại (dạng khóa cửa tay nắm tròn).
Ngay lập tức, ê kíp bác sĩ của bệnh viện đã phối hợp nhịp nhàng tìm cách lấy ổ khóa ra khỏi ngón tay của bé. May mắn ngón tay cái của bé chỉ bị dập phần mềm, không gãy xương, không tổn thương gân. Ngón tay được bảo tồn.
Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người lớn cần giám sát trẻ nhỏ cũng như kiểm tra các trang thiết bị, vật dụng trong gia đình, nhà trường để tránh những trường hợp rủi ro tương tự. Trẻ nhỏ thường hiếu động, tò mò, nghịch ngợm nên dễ xảy ra những rủi ro tiềm ẩn.
