Tin sáng 21/2: Thêm tình tiết đau lòng vụ thiếu nữ 21 tuổi bị sát hại; Tiền đóng bảo hiểm xã hội dự kiến tăng gần 55%

Ngày 20/2, gia đình ông Lê Xuân Sáu (41 tuổi, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đón thi thể con gái Lê Thị Thùy Linh (21 tuổi) về hỏa táng.

Chị Linh được gia đình trình báo mất tích từ mùng 7 Tết sau khi rời nhà trọ ở phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ba ngày sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Linh là con gái lớn trong nhà, sau có hai em gái 7 và 14 tuổi. Mẹ của Linh mất cách đây 4 năm do tai nạn giao thông, người bố trở thành lao động chính nhưng thường xuyên đau ốm, không đủ sức gánh vác cả gia đình với 3 người con gái. Thương bố và các em, cô học hết lớp 11 rồi lên Hà Nội tìm việc, sau đó quản lý một số nhà trọ.

Chia sẻ trên Dân Trí, chị Lê Thị Oanh, cô ruột nạn nhân, kể ước mơ của cháu gái là kiếm đủ tiền xây nhà cho bố và các em, làm thêm 2-3 năm mua chiếc ô tô cũ giá rẻ để bố có phương tiện đi lại. Nhưng mọi ước mơ của cô gái 21 tuổi đã bị dập tắt bởi hành vi tàn độc của kẻ thủ ác.

"Chúng tôi đã rất sốc và đau buồn khi hay tin Linh bị sát hại, mong pháp luật trừng trị nghiêm minh đối tượng, đòi lại công bằng cho cháu", chị Oanh đau buồn nói.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào (20 tuổi, quê Bắc Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Hào là nghi phạm sát hại chị Lê Thị Thùy Linh.

Bị can Hoàng Minh Hào. Ảnh Công an Hà Nội.

Về manh mối phá án, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Hào bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã đấu tranh, buộc Hào phải khai ra hành vi giết người, cướp tài sản thực hiện trước đó mà nạn nhân là chị Linh. Đáng chú ý có một tình tiết mới trong vụ án mà chị L là nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra còn xác định Hoàng Minh Hào còn có hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ trước khi đưa ra quyết định khởi tố.

Về việc Hào có dấu hiệu hiếp dâm nạn nhân, cơ quan điều tra đang làm rõ.

Cụ thể, từ ngày 1/7, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay vì hệ số cào bằng hiện nay. Dự kiến từ năm 2025, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tiếp tục tăng bình quân 7% mỗi năm cho đến khi lương thấp nhất khu vực công bằng hoặc cao hơn lương tối thiểu vùng 1 trong doanh nghiệp.

Báo cáo tác động của chính sách cải cách tiền lương tới thực hiện chế độ BHXH, cơ quan BHXH Việt Nam cho biết tiền lương làm căn cứ đóng các khoản BHXH bình quân trong khu vực công sẽ tăng thêm gần 54,9%.

Tiền lương tính đóng tăng kéo theo mức hưởng chế độ BHXH của lao động khu vực công cũng sẽ thay đổi từ giữa năm nay.

Theo đó, người đóng BHXH sau cải cách càng lâu năm thì bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để hưởng chế độ cũng tăng tương ứng và cao bất thường so với người nghỉ hưu trước ngày 1/7/2024. Điều này khiến lương hưu của người nghỉ trước và sau thời điểm trên có sự chênh lệch lớn. Nếu điều chỉnh lương hưu mỗi năm để tiền hưu trí của người nghỉ trước 1/7/2024 theo kịp người nghỉ sau sẽ ảnh hưởng tới khả năng cân đối quỹ hưu trí tử tuất.

BHXH Việt Nam đề xuất sửa đổi cách tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để hưởng chế độ. Cụ thể, lao động khu vực nhà nước mà đóng BHXH trước ngày 1/7/2024 thì chế độ được tính hưởng bình quân từ 5 đến dưới 20 năm tùy mốc thời gian tham gia.

Người đóng sau thời điểm trên thì tính bình quân toàn bộ quá trình. Đề xuất thực hiện từ ngày 1/7/2024 và đưa vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Chia sẻ trên Lao Động, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy - nhà nghiên cứu về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, miền Bắc sẽ còn khoảng 1 - 2 đợt không khí lạnh. Trong đó một đợt không khí lạnh vào cuối tháng 2. Sang tháng 3 có thể có thêm một đợt không khí lạnh nhẹ vào giữa tháng.

Miền Trung khả năng có một đợt không khí lạnh nhẹ vào cuối tháng 2. Miền Nam duy trì hình thế nắng nóng. Sang tháng 4, nền nhiệt Bắc Bộ tăng đột ngột và duy trì đến hết tháng 7.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ nay đến hết mùa đông, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3 năm 2024, rét đậm, rét hại chỉ còn xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía bắc.

Tuy nhiên, hiện tượng thời tiết đáng lưu ý hơn trong giai đoạn cuối mùa đông là mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ. Hiện tượng này tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ cuối tháng 2 và tháng 3.

BHXH Việt Nam vừa có góp ý gửi đến Bộ LĐ-TB-XH về phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của năm 2024. Theo đó, BHXH Việt Nam đề xuất tăng thêm 8% cho người hưởng hưu trí cả hai khu vực công và tư từ ngày 1/7, kinh phí dự kiến hơn 8.800 tỷ đồng.

Nếu được thông qua, ngân sách Nhà nước dự kiến bố trí thêm 1.900 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm; thêm 50 tỷ đồng nếu điều chỉnh mức hưởng đạt 3,5 triệu đồng mỗi tháng với người nghỉ hưu trước năm 1995. Nguồn Quỹ BHXH tăng khoảng 6.900 tỷ đồng chưa bao gồm tiền trích đóng bảo hiểm y tế.

BHXH Việt Nam tính toán trong 5 năm tới, nếu lương hưu, trợ cấp được tính dựa trên bình quân lương đóng BHXH toàn bộ quá trình tham gia hệ thống thì mức lương hưu của lao động chỉ tăng khoảng 5% chưa bao gồm trượt giá. Lương hưu của người nghỉ sau ngày 1/7/2024 cũng chỉ tăng 0,13% so với người nghỉ hưu trước tháng 6/2024.

BHXH Việt Nam cho rằng, việc điều chỉnh lương hưu 8% từ ngày 1/7 tới là phù hợp. Mức tăng dựa trên chỉ số giá tiêu dùng 3,35% và GDP đạt 5,05% năm 2023; đồng thời cũng sẽ giảm bớt chênh lệch trong thụ hưởng giữa người hưởng lương hưu trước cải cách tiền lương và người hưởng lương hưu từ ngày 1/7 trở đi.

Đây là mức điều chỉnh lương hưu chung cho mọi người hưởng lương hưu, bao gồm cả người lao động trước khi nghỉ hưu đóng BHXH theo mức tiền lương do Nhà nước quy định và người đóng BHXH theo mức tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Thống kê hết năm 2023, bình quân tiền lương tính đóng BHXH của lao động khu vực Nhà nước hiện đạt 6,9 triệu đồng với mức lương hưu khoảng 6,1 triệu đồng. Tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH của lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã gần 6,4 triệu đồng.

Từ giữa năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay vì hệ số cào bằng hiện nay.

Dự kiến từ năm 2025, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng bình quân 7% mỗi năm cho đến khi mức lương thấp nhất khu vực công bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng 1 khu vực doanh nghiệp.

Thông tin trên Dân Trí cho hay, chiều 20/2, Sở Y tế TPHCM đã chia sẻ thêm về 2 trường hợp nghi ngộ độc botulinum toxin mà Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiếp nhận điều trị từ trước Tết kéo dài đến nay.

Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi đồng 2, hai trẻ nghi ngờ ngộ độc botulinum toxin cùng ngụ tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), nhập viện lần lượt vào các ngày 6-7/2.

Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhi 6 tuổi (ngụ phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TPHCM). Ngày 3/2, trên đường về quê cùng gia đình, bé nôn ói nhiều, phải nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Đến ngày 6/2, vì bệnh nhi vẫn nôn ói nhiều kèm co giật nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2, với chẩn đoán theo dõi viêm não cấp.

Trường hợp thứ hai là một trẻ 7 tuổi, được đưa vào một bệnh viện tư nhân ngày 5/2, sau 2 ngày nôn ói nhiều và cử động hàm khó. Rạng sáng 7/2, bé được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa Nhi với chẩn đoán theo dõi xuất huyết não.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, sau khi khai thác bệnh sử và tiền sử ăn uống, các bác sĩ ghi nhận cả hai trẻ cùng ăn tiệc tất niên trước đó, tại nhà một gia đình ở phường Phước Long B (TP Thủ Đức). Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, 2 trẻ có ăn một loại chả để nhiều ngày.

Qua thăm khám lâm sàng, chụp CT-scan sọ não, MRI não, đo điện cơ và các xét nghiệm cần thiết khác, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã hội chẩn và không loại trừ trẻ bị ngộ độc botulinum toxin, nên thống nhất sử dụng thuốc giải độc tố botulinum (thuốc BAT).

Hiện tại, sức khỏe hai bệnh nhi đã cải thiện. Trong đó, một trẻ đã cai máy thở và theo dõi tại khoa Nội tổng hợp, một trẻ tiếp tục được chăm sóc và theo dõi tại khoa Hồi sức với có dấu hiệu lâm sàng cải thiện tốt. Bệnh viện Nhi đồng 2 đã lấy mẫu phân của bệnh nhân và gửi đến Viện Y tế công cộng TP.HCM để xét nghiệm và chẩn đoán xác định.

Trao đổi trên Người Lao Động, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM Nguyễn Ngọc Hồi đã thông tin về vụ việc hoa khôi Nam Em livestream gây ồn ào mạng xã hội trong những ngày qua.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM cho biết Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra thông tin và sẽ tiến hành theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, hoa khôi Nam Em liên tục phát livestream trên mạng xã hội. Đáng nói là trong quá trình livestream, Nam Em thường xuyên đề cập đến chuyện tình cảm ồn ào của mình trong quá khứ với một nam nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay đã có vợ con.

Nam Em liên tục "bóc phốt" nam nghệ sĩ này dù đã công khai cầu hôn nữ nghệ sĩ khác nhưng vẫn còn qua lại với cô… Nam Em còn yêu cầu nam nghệ sĩ phải xin lỗi thì mới dừng chuyện này lại. Người mẫu Quế Vân cũng tham gia buổi livestream.

Bên cạnh đó, Nam Em cũng tung tin về góc khuất trong giới showbiz với những phát ngôn gây tranh cãi.

Dù Nam Em không chỉ đích danh ai trong livestream nhưng động thái này của cô khiến mạng xã hội xôn xao, cư dân mạng bàn tán về thông tin liên quan đến những nhân vật được đề cập.

GĐXH - Tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh về việc một gia đình ở Thanh Hóa "cầu cứu" do người con bỏ nhà ra đi, Công an TP. Huế tổ chức kìm kiếm, giúp gia đình đoàn tụ.