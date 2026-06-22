Tin sáng 22/6: Thông báo quan trọng về tiền lương, lương hưu từ 1/7; 4 nhóm đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

4 nhóm đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Theo Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Ảnh minh họa: TL

Tại Điều 3, Nghị định số 49/2025/NĐ-CP áp dụng ngưỡng tiền thuế nợ và thời gian nợ trong các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, có 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Bao gồm:

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Tiền lương cơ sở, lương hưu tăng từ 1/7

Từ 1/7/2026, nhiều đối tượng được tăng lương hưu theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng. Quy định này sẽ thay thế mức lương cơ sở hiện hành đang được áp dụng theo quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP (hiện đang là 2.340.000 đồng/tháng và áp dụng từ ngày 1/7/2024 đến nay).

Mức lương cơ sở mới dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các đối tượng quy định; căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, từ 1/7/2026, sẽ tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các trường hợp đang hưởng trước ngày 1/7/2026.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 162/2026/NĐ-CP, nhóm đối tượng đã nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh nếu có mức hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh bổ sung theo quy định, nhằm bảo đảm mức hưởng tối thiểu.

Bỏ thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy với công trình, phương tiện từ 1/7

3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bị bãi bỏ từ 1/7.

VTC News đưa tin, Chính phủ ban hành Nghị quyết 66.18/2026 về phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 11 bộ, ngành (có hiệu lực từ ngày 1/7).

Trong đó, bãi bỏ 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an quản lý.

Gồm: thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; thủ tục nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; và thủ tục phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân.

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cũng thông báo dừng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên kể từ ngày 20/6.

Đối với những hồ sơ đã được tiếp nhận trước thời điểm này, cơ quan chức năng tiếp tục xử lý và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp đến hết ngày 30/6.

Gắp viên thuốc còn vỉ bọc trong thực quản bệnh nhi

Hình ảnh nội soi thực quản bệnh nhi và dị vật được lấy ra. Ảnh: BVCC

Theo báo Khánh Hòa online, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vừa thực hiện nội soi, kịp thời gắp dị vật là viên thuốc còn nguyên vỉ bọc trong thực quản cho bệnh nhi N.D.N (12 tuổi, xã Xuân Hải).

Bệnh nhi N.D.N vào bệnh viện trong tình trạng đau rát, tức ngực và khó chịu vùng cổ, ngực sau khi uống 5 viên thuốc.

Theo người nhà, trong số thuốc đã uống có một viên còn nguyên vỉ, khiến trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường nên người nhà nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận, ê-kíp bác sĩ của bệnh viện nghi ngờ có dị vật ở thực quản nên nhanh chóng thực hiện kỹ thuật nội soi tiêu hóa cho bệnh nhi.

Kết quả ghi nhận một mảnh vỉ thuốc mắc tại đoạn 1/3 trên thực quản. Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành gắp dị vật bằng phương pháp nội soi thực quản - dạ dày.

Sau thủ thuật, bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, triệu chứng đau rát và tức ngực giảm đáng kể.

Người dân Huế giao nộp 26 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm

Cá thể rùa bốn mắt quý hiếm vừa được người dân Huế tự nguyện giao nộp cho kiểm lâm.

Trên TPO, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, 26 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm đã được lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị tiếp nhận qua 25 đợt giao nộp tự nguyện của người dân trên địa bàn thành phố kể từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, trong số 26 cá thể được bàn giao có 12 cá thể thuộc nhóm IB, gồm 2 kỳ đà vân, 1 diều hoa Miến Điện, 3 tê tê Java, 2 cu li nhỏ, 3 rùa hộp trán vàng miền Trung và 1 cầy gấm. Đây đều là những loài nguy cấp, quý hiếm có giá trị cao về bảo tồn.

Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm còn tiếp nhận 10 cá thể thuộc nhóm IIB như đại bàng đen, rùa sa nhân, rùa núi vàng, kỳ đà hoa, rùa bốn mắt cùng nhiều loài động vật hoang dã khác.