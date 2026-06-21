Tin sáng 21/6: Các khu vực sắp tới sẽ có mưa lớn; Tỉnh nào đang dẫn đầu cả nước về trợ cấp hưu trí xã hội?

Các đợt mưa lớn diện rộng gia tăng ở miền Bắc từ tháng 6

Dự báo từ tháng 6, các đợt mưa lớn diện rộng gia tăng tập trung ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Ảnh: Phúc Đạt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã dự báo xu thế thời tiết thời hạn mùa (từ tháng 6 - tháng 11/2026). Trong đó, một trong những thông tin đáng chú ý là dự báo về mùa mưa năm nay.

Theo đó, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, các đợt mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ.

Từ tháng 9 đến tháng 11 cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ.

Chia sẻ trên Lao Động, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay: "Mùa mưa tại khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm khoảng tháng 9. Tuy nhiên do chịu ảnh hưởng của El Nino nên trong các tháng cuối năm, đặc biệt là các tháng chính của mùa mưa như tháng 10, 11 và thậm chí tháng 12, lượng mưa có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm".

Đại diện phòng Dự báo Khí hậu khuyến cáo, mưa có xu hướng ít hơn, tuy nhiên, điều đáng lưu ý là mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn trong thời gian ngắn có xu hướng gia tăng, khắc nghiệt hơn bình thường.

Không chỉ mưa lớn mà xu thế gia tăng các hiện tượng thiên tai cực đoan khác trong những năm gần đây cũng có một phần nguyên nhân từ tác động của biến đổi khí hậu.

Cơ quan khí tượng lưu ý, các thông tin dự báo thời hạn mùa mang tính chất dự báo xu thế. Cơ quan khí tượng đặc biệt nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, đề nghị thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Từ 1/7, hành khách được hoàn trả tiền vé nếu chuyến bay chậm 4 tiếng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 208/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về vận tải hàng không có hiệu lực từ ngày 1/7.

Đáng chú ý trong đó có các quy định về nghĩa vụ hỗ trợ và bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình.

Theo quy định mới, chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian đi theo lịch bay. Chuyến bay bị chậm kéo dài là chuyến bay bị chậm từ 4 giờ so với thời gian đi theo lịch bay.

Đối với các chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng hàng không có trách nhiệm cung cấp nước uống hoặc phiếu dịch vụ (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách.

Trong trường hợp chuyến bay chậm do lỗi của người vận chuyển, hành khách có quyền yêu cầu đổi chuyến hoặc đổi hành trình đến điểm cuối mà không phải chịu các điều kiện hạn chế hay phụ phí liên quan.

Đối với chuyến bay chậm kéo dài từ 3 giờ trở lên, hãng hàng không phải phục vụ thêm đồ ăn hoặc phiếu dịch vụ tương đương.

Đặc biệt, với các chuyến bay chậm từ 4 tiếng trở lên, hãng hàng không phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý đổi chuyến hoặc đổi hành trình.

Đồng thời, hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay sẽ được bồi thường ứng trước không hoàn lại. Việc bồi thường ứng trước không hoàn lại chỉ thực hiện một lần đối với mỗi chuyến bay, bao gồm cả trường hợp chậm chuyến trên khoang.

Quy định này áp dụng đối với các trường hợp chậm chuyến do lỗi của người vận chuyển.

Đối với các chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, nếu trong khoảng từ 7h đến trước 22h, hãng bay phải bố trí nơi nghỉ phù hợp cho hành khách tại sân bay.

Nếu chậm chuyến từ 22h đến 7h sáng hôm sau, hãng bay phải bố trí nơi ngủ, nghỉ cho hành khách tại địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu hành khách đồng ý.

Quy định này không áp dụng với những hành khách đã nhận hoàn tiền vé.

Các quy định về trách nhiệm đảm bảo ăn, uống, nghỉ cho hành khách nêu trên chỉ áp dụng với những người đã có vé, đã xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay.

Người phụ nữ nằm giữa đường chặn ô tô: Công an vào cuộc xử lý

Chị N.T.K.A. nằm chắn giữa đường, cản trở giao thông. Ảnh chụp từ clip

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phối hợp với Công an xã Trường Phú làm việc với người phụ nữ có hành vi nằm giữa lòng đường, gây cản trở giao thông, theo Người lao động.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng bất ngờ chặn đầu một ô tô đang lưu thông, sau đó nằm xuống giữa đường khiến nhiều người bức xúc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17/6 trên tỉnh lộ 9C, đoạn qua xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị.

Người phụ nữ trong video được xác định là chị N.T.K.A., trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, hành vi của chị A. vi phạm quy định về việc nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông, được quy định tại điểm a khoản 2 điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Căn cứ nội dung vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông có thể bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng.

Phát hiện 2 vợ chồng tử vong sau đám cháy rừng

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy.

Chiều 20/6, nguồn tin từ Công an xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi lực lượng chữa cháy phát hiện thi thể 2 vợ chồng tử vong trong đám cháy rừng, thông tin trên Công an Nhân dân.

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, trong quá trình tổ chức lực lượng vào khu vực rừng Tây Xuân, xã Kỳ Văn để dập đám cháy, người dân phát hiện hai người đã tử vong tại khu vực xảy ra cháy.

Qua xác minh ban đầu, các nạn nhân được xác định là ông Hồ Văn L. (SN 1969) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh H. (SN 1972), cùng trú xã Kỳ Văn.

Theo thông tin ban đầu, trưa 20/6, khu vực rừng Tây Xuân xuất hiện đám cháy. Chính quyền địa phương cùng người dân đã huy động lực lượng tham gia chữa cháy, ngăn lửa lan rộng.

Một số người dân địa phương cho biết, vợ chồng ông L. có thể đã tham gia chữa cháy rừng trước đó và không may bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các thủ tục liên quan theo quy định.

Tỉnh nào đang dẫn đầu cả nước về trợ cấp hưu trí xã hội?

Hải Phòng và Quảng Ninh đang dẫn đầu cả nước với mức 700.000 đồng/người/tháng. Ảnh: Hà Anh

Theo Lao Động, hiện nay, mức trợ cấp hưu trí xã hội chung trên cả nước là 500.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, để hỗ trợ người cao tuổi có cuộc sống ổn định hơn, một số địa phương đã chủ động nâng mức trợ cấp cao hơn quy định.

Theo Bộ Y tế, hiện có 5 tỉnh, thành phố áp dụng mức trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn mức chung. Trong đó, Hải Phòng và Quảng Ninh đang dẫn đầu cả nước với mức 700.000 đồng/người/tháng. Hà Nội và TP.HCM chi trả 650.000 đồng/tháng, trong khi Tuyên Quang áp dụng mức 530.000 đồng/tháng.

Theo quy định hiện hành, từ ngày 1/7/2025, người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng. Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo từ 70 đến dưới 75 tuổi cũng thuộc diện được hưởng chính sách này.

Ngoài khoản trợ cấp hằng tháng, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và hỗ trợ chi phí mai táng khi qua đời. Từ ngày 1/1/2026, người từ đủ 75 tuổi trở lên hưởng trợ cấp hưu trí xã hội còn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh theo phạm vi được hưởng.

Bộ Y tế cho biết trong năm 2025 có khoảng 2,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với tổng kinh phí gần 7.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, mức trợ cấp 500.000 đồng/tháng hiện vẫn thấp so với nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người cao tuổi. Vì vậy, Bộ Y tế đề xuất nâng mức trợ cấp chung trên cả nước lên 540.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2026 nhằm tăng cường bảo đảm an sinh xã hội cho nhóm đối tượng này.