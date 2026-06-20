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Tin sáng 20/6: Cao điểm đợt nắng nóng rất gay gắt ở miền Bắc là ngày nào?; Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mới

Thứ bảy, 07:00 20/06/2026 | Xã hội
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Ngày 20/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Từ ngày 1/7, hành khách có hành vi gây rối, tung tin có bom, sử dụng giấy tờ giả… có thể bị cấm bay từ vài tháng đến vĩnh viễn.

Cao điểm đợt nắng nóng rất gay gắt ở miền Bắc là ngày nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (20/6), khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Ngày 21/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Tin sáng 20/6: Cao điểm đợt nắng nóng rất gay gắt ở miền Bắc là ngày nào?; Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mới - Ảnh 1.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 22-23/6, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng trên khu vực Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mới nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 215/2026/NĐ-CP quy định về an ninh hàng không. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chi tiết các trường hợp hành khách bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không, với mức xử lý từ cấm bay có thời hạn đến cấm bay vĩnh viễn.

Theo nghị định, hành khách có hành vi gây rối, phát ngôn đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học hoặc hóa học tại sân bay, trên tàu bay hoặc trong khu vực làm thủ tục, khu vực cách ly sẽ bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không từ 3 đến 12 tháng. Đối với các trường hợp tái phạm sau khi đã bị xử lý hoặc có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, thời hạn cấm vận chuyển sẽ từ trên 12 tháng đến 24 tháng.

Tin sáng 20/6: Cao điểm đợt nắng nóng rất gay gắt ở miền Bắc là ngày nào?; Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mới - Ảnh 2.

Hình minh họa.

Đáng chú ý, hình thức cấm bay vĩnh viễn sẽ được áp dụng đối với các trường hợp đã bị xử lý nhưng tiếp tục tái phạm các hành vi nghiêm trọng; người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng thuộc nhóm đặc biệt nghiêm trọng; hoặc người có hành vi chiếm đoạt, gây bạo loạn tại cảng hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay.

Tàu Trường Sa 8 đưa ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền an toàn

Theo VOV, ngày 14/6, trong quá trình khai thác hải sản trên biển, anh Nguyễn Xuân Tùng, 43 tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, lao động trên tàu cá BĐ 99269 TS, bị dây kéo lưới bằng chì cắt đứt lìa cẳng chân phải do sóng lớn. Sau khi được sơ cứu trên tàu cá, ngày 15/6, anh được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu.

Tại đây, các y, bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc mất máu, gãy xương đùi phải và đã được cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo hiến máu cứu chữa. Sau hội chẩn, Bệnh xá đảo Trường Sa đề nghị chuyển bệnh nhân vào đất liền để tiếp tục điều trị.

Tin sáng 20/6: Cao điểm đợt nắng nóng rất gay gắt ở miền Bắc là ngày nào?; Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mới - Ảnh 3.

Tiếp nhận nạn nhân từ bệnh xá Đảo Trường Sa lên tàu.

Nhận được yêu cầu, Tàu Trường Sa 08 nhanh chóng tiếp cận, đưa bệnh nhân cùng người nhà về bờ an toàn. Hiện sức khỏe và tinh thần của anh Nguyễn Xuân Tùng đã ổn định, gia đình tiếp tục đưa anh đến Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Việc cứu chữa, vận chuyển ngư dân gặp nạn về đất liền an toàn tiếp tục khẳng định vai trò điểm tựa vững chắc của Hải quân đối với ngư dân vươn khơi bám biển, tô thắm thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" thời kỳ mới.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp: 232 người nhập viện

Thông tin trên Báo Thanh niên, liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc 37 (địa chỉ tại đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), ngày 19.6, UBND phường Đạo Thạnh cho biết đã có 232 trường hợp nhập viện.

Cụ thể, có 23 trường hợp điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Mỹ Tho; 90 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 120; 112 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, 2 trường hợp điều trị tại Khu điều trị theo yêu cầu, 5 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Tin sáng 20/6: Cao điểm đợt nắng nóng rất gay gắt ở miền Bắc là ngày nào?; Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mới - Ảnh 4.

Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Thanh Quân

Các cơ quan y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm theo quy định. Đồng thời, các đơn vị chức năng đang theo dõi tình hình bệnh nhân nằm viện điều trị.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì nêu trên đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp điều tra, làm rõ.

Lập hơn 200 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn trái phép trị giá trên 20.000 tỉ đồng

Theo Báo Tuổi trẻ, ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên tới trên 20.000 tỉ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn. Nhóm này hoạt động chặt chẽ, liên tỉnh, thành phố với nhiều người tham gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài. Từ đó Công an thành phố Đồng Nai đã lập chuyên án, huy động lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Đầu tháng 6, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra làm rõ về hành vi "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Tin sáng 20/6: Cao điểm đợt nắng nóng rất gay gắt ở miền Bắc là ngày nào?; Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mới - Ảnh 5.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với bị can Trần Thị Thu Hà liên quan đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh: Công an Đồng Nai

Các bị can gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên.

Bước đầu, Công an thành phố Đồng Nai xác định từ năm 2020 - 2025, các bị can đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty "ma" để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn trên địa bàn TP Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỉ đồng.

Tai nạn chết người trên đường dẫn cầu Nhật Tân, xe bồn xuất hiện ở đoạn cấm ô tô

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 19/6 trên đường dẫn lên cầu Nhật Tân (đoạn thuộc xã Phúc Thịnh, Hà Nội) khiến một người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, ô tô bồn trộn bê tông mang biển kiểm soát 29F-037.XX (chưa xác định người điều khiển) lưu thông trên đường dẫn lên cầu Nhật Tân theo hướng vào trung tâm thành phố thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 30K-184.XX.

Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng nặng. Vụ việc cũng khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Tin sáng 20/6: Cao điểm đợt nắng nóng rất gay gắt ở miền Bắc là ngày nào?; Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mới - Ảnh 6.

Vụ tai nạn trên đường dẫn cầu Nhật Tân chiều 19/6 giữa xe bồn trộn bê tông và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ. Nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, theo ghi nhận ban đầu, tại đoạn đường dẫn xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã tổ chức phân làn giao thông và cấm ô tô lưu thông. Việc xe bồn xuất hiện tại khu vực này đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Phúc Thịnh bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn trên đường dẫn cầu Nhật Tân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin sáng 20/6: Cao điểm đợt nắng nóng rất gay gắt ở miền Bắc là ngày nào?; Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mới - Ảnh 7.Tin sáng 14/6: Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông rất lớn; Từ ngày 15/6, đổi điện thoại di động cũng phải xác thực sinh trắc học

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