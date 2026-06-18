Tin sáng 18/6: Khởi tố gần 190 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ; xử phạt người đăng bán 'suất ngoại giao' dự án Nhà ở xã hội

187 người lừa 'mua bán kỳ nghỉ' bị khởi tố

Công an khởi tố 187 bị can trong 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ với cáo buộc chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 500 bị hại.

Một số đối tượng tại cơ quan công anh. Ảnh CAHN

Ngày 17/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết đây là kết quả đấu tranh bước đầu trong vụ án này. Các nghi phạm chủ yếu thực hiện 2 hình thức lừa đảo là bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.

Thế nhưng trên thực tế, các công ty này không bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Các nạn nhân của nhóm này hướng đến chủ yếu là người già, bị lừa bởi hứa hẹn có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao.

Nhiều công ty còn lập cả hệ sinh thái để tạo vòng tròn khép kín, lừa đảo người dân.

Liên quan mánh lừa đảo này, Bộ Công an vừa phát ra cảnh báo về việc các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình kinh doanh "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Chúng thường gọi điện mời chào, hứa tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp.

Thủ đoạn phổ biến của nhóm lừa đảo là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như "kỳ nghỉ 5 sao", "nghỉ dưỡng sang trọng", "ưu đãi đặc biệt", "chỉ còn vài suất" hoặc "chỉ áp dụng trong hôm nay". Người dân khi tham gia hội thảo được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.

Cuối cùng, chúng dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.

Công an cảnh báo, người dân nên cẩn trọng với các doanh nghiệp chi hoa hồng, môi giới cao bất thường, như từ 20% đến 40% nhằm lôi kéo tham gia vào hệ thống.

Xử phạt người đăng bán 'suất ngoại giao' dự án Nhà ở xã hội

Ngày 17/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh kinh tế của đơn vị vừa xác minh làm rõ thông tin sai sự thật liên quan đến dự án Nhà ở xã hội.

Chị P.T.H. tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Cụ thể, qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật nhằm rao bán, chuyển nhượng các "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất mua sớm"... hoặc thông tin sai lệch về các dự án Nhà ở xã hội trên địa bàn.

Kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.V.C. (SN 1964) và chị P.H.T. (SN 1993) về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật" (theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung). Mức xử phạt mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không tin vào các quảng cáo "bao làm hồ sơ", "bao đậu", "suất nội bộ"... trên mạng xã hội. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, giữ chỗ cho các cá nhân, tổ chức không rõ ràng.

Người dân chỉ tìm hiểu thông tin dự án qua các kênh chính thức của cơ quan quản lý nhà nước hoặc từ chính chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện các hành vi rao bán, môi giới trái quy định, người dân cần báo cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Miền Bắc sắp nắng nóng diện rộng dài ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (17/6), khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: trạm Đông Hà (Quảng Trị) 37.0 độ, trạm Đà Nẵng và trạm Tam Kỳ (Tp. Đà Nẵng) 37.0 độ, trạm Hoài Nhơn (Gia Lai) 36.6 độ, Trạm Sơn Hòa (Đắk Lắk) 36.7 độ, …; độ ẩm tương đối phổ biến 55-60%.

Miền Trung đang nắng nóng diện rộng.

Ngày 18/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Ngày 19/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 20/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cả 5 học sinh Việt giành huy chương Olympic Vật lý châu Âu

VnExpress đưa tin, sáng 17/6, PGS Nguyễn Cao Khang, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trưởng đoàn Việt Nam dự EuPhO chia sẻ, cả 5 học sinh dự Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) đều có giải, với một huy chương vàng và bốn huy chương bạc.

5 học sinh thi EuPhO 2026 cùng các thầy trưởng, phó đoàn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chủ nhân tấm huy chương vàng duy nhất là Nguyễn Nhật Anh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

Bốn huy chương bạc thuộc về Lương Đức Gia Bảo (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Thành Trung, Hoàng Văn Thái Sơn (THPT chuyên Bắc Ninh), Nguyễn Vũ Mạnh Khang (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai).

Năm ngoái, đoàn Việt Nam có hai huy chương vàng, thành tích tốt nhất trong 6 năm tham dự.

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) được tổ chức từ năm 2017, dành cho học sinh trung học.

EuPhO 2025 diễn ra tại Thụy Điển từ ngày 12 đến 16/6, quy tụ gần 200 học sinh đến từ 35 nước châu Âu và 6 đội khách mời. Một đội có tối đa 5 học sinh, trải qua hai bài thi lý thuyết và thực hành, mỗi bài kéo dài 5 tiếng.

Việt Nam tham gia EuPhO từ năm 2019. Đội tuyển do Hội Vật lý Việt Nam tuyển chọn từ những thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Năm nay, trưởng đoàn là PGS Nguyễn Cao Khang, còn phó đoàn là TS Lưu Mạnh Quỳnh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cá sấu nặng 3 kg lạc vào nhà dân ở trung tâm thành phố Huế

Ngày 17/6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Nhân Đức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực trung tâm thành phố Huế, cho biết đơn vị vừa phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận Hóa tiếp nhận cá thể cá sấu do người dân giao nộp.

Ông Đức cho biết, cá thể cá sấu này sống ở vùng nước ngọt, trọng lượng khoảng 3 kg và chiều dài khoảng 1 mét.

Cá thể cá sấu có trọng lượng khoảng 3 kg. Ảnh: Nguyễn Hằng

Theo thông tin ban đầu, trước đó, con cá sấu được phát hiện trong khuôn viên nhà bà Võ Thị Thanh Sương ở phường Thuận Hóa.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Sương đã kịp thời thông báo và phối hợp cơ quan chức năng để bàn giao.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp nhận, kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá sấu, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Theo ông Lê Nhân Đức, hiện ở thành phố Huế không có môi trường phù hợp để thả cá thể cá sấu này về với tự nhiên. Vì vậy, đơn vị đang phối hợp UBND phường Thuận Hóa lên phương án tìm kiếm, liên hệ với các địa phương phù hợp để bàn giao, nhằm bảo đảm an toàn hệ sinh thái và thực hiện đúng quy định.

Đến nay, cá thể cá sấu này vẫn đang được cơ quan chức năng phường Thuận Hóa tạm thời quản lý.