Tin sáng 23/11: Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão trong 1 tháng tới; “Mưa Đỏ” vào danh sách 86 phim điện ảnh quốc tế tại Oscar lần thứ 98

Biển Đông khả năng sắp xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới

Theo Vietnamnet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong thời kỳ 1 tháng tới (21/11-20/12/2025), Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có khả năng ảnh hưởng đất liền nước ta. Đồng thời, cũng trong thời kỳ này, không khí lạnh được dự báo tăng cả về tần suất lẫn cường độ, khả năng gây rét đậm, rét hại trong tháng 12.

Về lượng mưa, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Thanh Hóa - Bắc Nghệ An ở mức 15-30mm (thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 10-20mm); từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị phổ biến từ 100-200mm và từ Huế - Đà Nẵng từ 200-400mm (thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 50-150mm).

Các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với 50-100mm, có nơi cao hơn.

Đáng chú ý, từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn cuối tháng 11 và đầu tháng 12, với lượng mưa dự báo 250-500mm, một số điểm trên 600mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và giông, tập trung vào thời kỳ cuối tháng 11.

Ngoài ra, cũng thời kỳ 1 tháng tới, nhiệt độ trung bình cả nước dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong đó, Bắc Bộ cùng dải Thanh Hóa - Đà Nẵng giảm 0,5-1,5 độ; các khu vực khác thấp hơn khoảng 0,5 độ.

Bộ Y tế hỗ trợ kịp thời thuốc, hoá chất giúp các tỉnh khu vực miền Trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo SK&ĐS, Bộ Y tế chiều ngày 22/11 cho biết, nhằm kịp thời hỗ trợ các tỉnh Khánh Hoà, Gia Lai và Đắk Lắk ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ đã tổ chức vận động, huy động các nguồn lực để hỗ trợ y tế các tỉnh.

Theo đó, tính đến nay, số hàng hoá hỗ trợ gồm 6 tấn hóa chất khử khuẩn Cloramin B; 150.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs; 3.000 túi thuốc gia đình thiết yếu với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ Y tế cho hay, trong các ngày 18/11 và 21/11, Bộ Y tế đã có 2 công điện về việc chỉ đạo các Sở Y tế miền Trung đề nghị chủ động, tập trung ứng phó với mưa lũ. Bộ Y tế cũng đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng chi viện các địa phương bị ảnh hưởng mưa bão để sắp xếp, ổn định khám chữa bệnh. Phối hợp với các lực lượng tại địa phương để tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt nhằm hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và lãnh đạo TP HCM, trong tối 21/11, đoàn công tác gồm 10 y bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất đã lên đường ra Khánh Hoà để hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Đoàn công tác của bệnh viện mang theo thuốc men, trang thiết bị thiết yếu, tư trang gọn nhẹ bảo đảm cơ động nhanh, kịp thời. Mọi vấn đề khác, bệnh viện sẽ tiếp tục cung cấp trong những ngày tiếp theo để đoàn có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Đồng thời, Bộ Y tế đang đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tiếp tục rà soát, báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu và đề xuất hỗ trợ (nếu có), gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Hàng hoá (thuốc, hoá chất) hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng mưa lũ.

"Mưa Đỏ" chính thức vào danh sách 86 phim điện ảnh quốc tế tại Oscar lần thứ 98



Theo VOV, "Mưa Đỏ" chính thức đại diện điện ảnh Việt Nam tham gia Giải Oscar lần thứ 98 khi vượt qua vòng sơ loại để vào vòng bình chọn phim hay nhất Hạng mục phim phim điện ảnh quốc tế.

Cụ thể, "Mưa Đỏ" và 85 phim khác từ các quốc gia trên thế giới đã chính thức nằm trong danh sách bình chọn phim hay nhất tại Giải Oscar lần thứ 98, Hạng mục phim điện ảnh quốc tế, theo thông báo ngày 21/11/2025 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) đã công bố.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 3479/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, căn cứ kết quả của Hội đồng tuyển chọn phim đại diện Việt Nam tham dự Giải thưởng Oscar lần thứ 98 đã lựa chọn phim truyện "Mưa đỏ", do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất năm 2025 tham gia tranh giải hạng mục phim truyện quốc tế. Theo quy định, mỗi quốc gia chỉ được gửi phim tham gia tranh giải ở một hạng mục.

Phim "Mưa Đỏ" của Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 phim truyện đủ điều kiện tranh giải Phim Quốc tế hay nhất tại Oscar lần thứ 98 năm 2026. Khu vực Đông Nam Á còn có sự xuất hiện của 4 tác phẩm gồm: "Sore: A Wife from the Future" (Indonesia); "Pavane for an Infant" (Malaysia); "Magellan" (Philippines); "Stranger Eyes" (Singapore).

"Mưa Đỏ" đại diện điện ảnh Việt Nam tham gia Giải Oscar lần thứ 98.

Nhiều trường đại học công bố thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Theo VTC News, nhiều trường đại học bắt đầu công bố phương án dự kiến tuyển sinh năm 2026, thay đổi ở tổ hợp môn, phương thức xét tuyển và chỉ tiêu.

Từ năm 2026, trường Sĩ quan Chính trị thông báo xét tuyển 4 tổ hợp gồm C01 (Văn, Toán, Lý), C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa) và D01 (Văn, Toán, Anh). So với năm 2025, trường loại bỏ hai tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) và A00 (Toán, Lý, Hóa). Học viện Biên phòng cũng thông báo chỉ còn ba tổ hợp cho cả hai ngành Biên phòng và Luật: C03, C04 và D01. Trường ngừng sử dụng A01 (Toán, Lý, Anh), C00 và C01 từ mùa tuyển sinh tới.

Năm 2026, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến tuyển 4.020 sinh viên cho 20 ngành đào tạo. Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, phần lớn ngành dùng ba tổ hợp A00, A01 và X06 (Toán – Lý – Tin). Hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp mở thêm tổ hợp A02 (Toán – Lý – Sinh). So với năm trước, trường bỏ các tổ hợp D01, B00 và X26 (Toán – Anh – Tin).

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM cho biết phương án tuyển sinh 2026 có nhiều thay đổi. Ngoài một phần nhỏ xét tuyển thẳng, số còn lại trường dự kiến xét tổng hợp nhiều yếu tố: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm đánh giá năng lực; Xét học bạ; Xét thành tích nổi bật. Trong đó, điểm thi tốt nghiệp và đánh giá năng lực giữ vai trò chủ đạo. Phương án chính thức được trường công bố thời gian tới.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh minh hoạ)

Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng



Theo thông tin trên An ninh Thủ đô, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2025 trên không gian mạng theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-ANĐT-Đ1 ngày 19/9/2025.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Sầm Văn Duyên (SN 1989); Hoàng Minh Đức (SN 1997) đều trú tại tỉnh Lào Cai.

Hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng là chiêu lừa đảo.

Kết quả điều tra xác định: Từ khoảng tháng 7-2025, Sầm Văn Duyên và Hoàng Minh Đức đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức phát trực tiếp "đổ thạch" tìm đá quý trên trang mạng xã hội Facebook có tên "Đá Quý Đất Ngọc", "Đá Quý Cổng Trời", "Đá Quý Như Ý", đưa ra thông tin, hình ảnh sai sự thật, lừa người xem tin rằng việc "đổ thạch" có thể tìm ra đá quý và sẽ được mua lại với giá cao, đồng thời chuyển tiền cho các bị can thông qua các số tài khoản ngân hàng Bản Việt (BV Bank) số: 1277041000696 mang tên "Ly Van Tuan" hoặc tài khoản ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) số: 0377936693 mang tên "Mai Thi Le" rồi chiếm đoạt.

