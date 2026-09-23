Tin sáng 23/9: Tất cả người có thẻ căn cước tuyệt đối không làm điều này; Từ tháng 10, người dân có thể nhận lương hưu qua VNeID?

Tất cả người có thẻ căn cước tuyệt đối không làm điều sau

Phụ Nữ Mới dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh An Giang cho hay: Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục ghi nhận các vụ việc người dân trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo trên không gian mạng khi có nhu cầu xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Với mục đích xin việc, xuất khẩu lao động hay định cư, nhiều người mong muốn rút ngắn thời gian làm thủ tục nên đã vô tình rơi vào tầm ngắm của tội phạm.

Các đối tượng này thường xuyên gọi điện từ số máy lạ, tự xưng là cán bộ công an hoặc nhân viên cơ quan nhà nước để thông báo hồ sơ của người dân bị lỗi, hỏng hóc trong quá trình vận chuyển và cần bổ sung gấp. Thậm chí, chúng còn lập ra hàng loạt hội nhóm, trang mạng xã hội quảng cáo dịch vụ làm lý lịch tư pháp toàn quốc với cam kết lấy ngay. Khi người dân sập bẫy và chuyển tiền phí dịch vụ, những kẻ này sẽ lập tức cắt đứt liên lạc và tiếp tục giăng bẫy những nạn nhân khác.

Ảnh minh họa.

Đáng lo ngại nhất trong kịch bản lừa đảo này không chỉ là việc chiếm đoạt tài sản mà còn là hành vi thu thập dữ liệu cá nhân trái phép. Trong quá trình giả vờ hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, những kẻ lừa đảo luôn yêu cầu nạn nhân cung cấp ảnh chụp thẻ căn cước hai mặt, địa chỉ thường trú và thông tin chi tiết về người thân trong gia đình. Đây đều là những dữ liệu cực kỳ nhạy cảm. Khi rơi vào tay kẻ xấu, hình ảnh căn cước của bạn hoàn toàn có thể bị lợi dụng để vay tiền qua các app tín dụng đen, mở tài khoản ngân hàng ảo phục vụ mục đích lừa đảo, rửa tiền hoặc thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm mạng, Công an tỉnh An Giang đã phát đi thông báo khẩn, đề nghị toàn thể người dân nâng cao tinh thần cảnh giác tối đa. Cơ quan chức năng nhấn mạnh người dân tuyệt đối không tin tưởng vào các dịch vụ làm giấy tờ cấp tốc trên mạng xã hội và không bao giờ chuyển tiền, cung cấp ảnh thẻ căn cước hay mã xác thực cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại. Mọi thủ tục hành chính, đặc biệt là xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp hiện nay đều cần được thực hiện qua các kênh chính thống của nhà nước, trong đó ưu tiên sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID. Nếu nhận được những cuộc gọi đáng ngờ yêu cầu bổ sung hồ sơ hay nộp phạt, người dân cần giữ bình tĩnh, chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để xác minh và nhanh chóng trình báo công an ngay khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Từ tháng 10, người dân có thể nhận lương hưu qua VNeID?

Người dân thuộc diện hưởng các khoản hỗ trợ, lương hưu và chính sách an sinh xã hội có thể tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có lịch chi trả lương hưu, các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân cụ thể cho 34 tỉnh, thành phố, chi tiết như sau:

21 tỉnh, thành phố chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc đầu tiên của tháng (ngày 1/10), gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai và An Giang.

Các tỉnh, thành phố chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc thứ hai của tháng (ngày 2/10), gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đối với người nhận tiền mặt tại các điểm chi trả cố định, thời gian chi trả từ ngày 2 đến ngày 10/10. Các điểm chi trả phải bảo đảm hoạt động tối thiểu 6 giờ mỗi ngày trong thời gian này.

Từ ngày 11 đến hết ngày 25/10, việc chi trả tiền mặt tiếp tục được thực hiện tại các điểm giao dịch bưu điện của xã.

Lịch chi trả trên là lịch chung và có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương. Người hưởng có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đơn vị bưu điện tại địa phương để biết thời gian chi trả cụ thể. Thông tin trên An Ninh Thủ Đô.

Tất cả người dân đang dùng nước đóng bình chú ý thông báo mới nhất từ công an

Phụ Nữ Mới dẫn nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời gian vừa qua, trên thị trường xuất hiện rất nhiều nhãn hiệu nước đóng bình khác nhau, trong số đó có không ít những nhãn hiệu nước đóng bình không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng vẫn lưu hành trôi nổi trên thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã chủ động tiến hành rà soát đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nước đóng bình trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó tập trung rà soát, phát hiện các cơ sở kinh doanh nước đóng bình cung cấp cho các trường học không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó phát hiện các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng, đặc biệt là các tổ chức trường học, bệnh viện:

Cô gái 24 tuổi bị phạt tiền vì đăng thông tin sai sự thật lên mạng

Đại diện Công an xã Hải Hưng (TP Hải Phòng) cho biết trên Báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 21/9, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.L.A (SN 2002, trú tại xã Hải Hưng) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật", với mức 12,5 triệu đồng về việc đăng tải, bình luận bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến sự việc trên địa bàn xã.

Người phụ nữ trú tại xã Hải Hưng bị phạt 12,5 triệu đồng do đăng tải bài viết sai sự thật. Ảnh: Cơ quan Công an.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội và thận trọng trong việc tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin. Người dân chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, có kiểm chứng. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều khu vực từ nay đến 24/9, có nơi trên 250mm

Chiều 22/9, ông Nguyễn Tiến Vinh, Dự báo viên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trên Báo Sức khỏe & Đời sống, những ngày qua, khu vực TP Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ, có nơi mưa rất to. Dự báo từ nay đến khoảng ngày 24/9, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực.

Trọng tâm mưa lớn tập trung tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và đến Đắk Lắk. Tại đây, lượng mưa phổ biến 60-130mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 250mm/24 giờ.

Nhiều khu vực ở Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn. Ảnh: PV

Khu vực các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30-80mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 150mm/24 giờ.

Từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, vùng mưa có xu hướng dịch dần lên phía Bắc. Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, xảy ra tại khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến các tỉnh Đà Nẵng. Lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Các khu vực khác ở Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có phương án ứng phó phù hợp.