Chi tiết lễ diễu binh, diễu hành quy mô quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

Theo hướng dẫn, các hoạt động kỷ niệm đại lễ thế kỷ này được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, bảo đảm tính trang trọng, kế thừa, đổi mới, thiết thực và tiết kiệm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trước khi diễn ra lễ mít tinh và diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn.

Lễ kỷ niệm kết hợp diễu binh, diễu hành cấp quốc gia nhân dịp 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2030) dự kiến diễn ra vào ngày 3/2/2030 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh minh họa

Về công tác triển khai, UBND TP Hà Nội chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm với sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan.

Khối diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng TP Hà Nội thực hiện.

Song song với các nghi lễ chính quy, chuỗi hoạt động tri ân và chính trị - văn hóa quy mô lớn sẽ được triển khai rộng khắp như sau:

Đối với công tác tri ân: Tổng Bí thư sẽ chủ trì gặp mặt các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, đảng viên lão thành, đảng viên tiêu biểu, người có công và nhân sĩ trí thức tiêu biểu tại cả ba miền Bắc – Trung – Nam (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì).

Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ.

Hoạt động văn hóa và học thuật: Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề "100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Tầm nhìn và sứ mệnh" được tổ chức tại Hà Nội.

Điểm nhấn không gian trưng bày là Triển lãm quốc gia "100 năm vững bước dưới cờ Đảng" tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, cùng việc khánh thành Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (3D - VR) và phát động nhiều phong trào thi đua cao điểm.

Đặc biệt, nhân dịp này, hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng đại lễ 100 năm thành lập Đảng sẽ đồng loạt được khởi công và khánh thành ngay trong tháng 1/2030.

Ban Tuyên giáo Trung ương quy định rõ các địa phương và đơn vị cơ sở không tổ chức Lễ kỷ niệm riêng.

Thay vào đó, căn cứ vào điều kiện thực tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai các hoạt động thiết thực như tọa đàm, hội thảo, giáo dục truyền thống; thăm hỏi, chăm lo đời sống nhân dân và tôn vinh người có công, các đảng viên lão thành tiêu biểu trên địa bàn.