Cận cảnh đường gom Đại lộ Thăng Long ngập sâu gần 1m, xe đi qua chết máy

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Ngày 22/9, ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, tình trạng ngập úng xuất hiện tại đường gom hai bên Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Km26 đến Km28, cùng một số hầm chui dân sinh. Mực nước tại nhiều vị trí được ghi nhận từ 0,6-1m, khiến việc lưu thông của phương tiện không bảo đảm an toàn.

Trên đường gom phải theo hướng từ Hà Nội đi Hòa Lạc, lực lượng chức năng đã tổ chức đóng cứng tại Km26, khu vực hầm chui dân sinh số 18.

Một hầm chui đường gom Đại lộ Thăng Long bị ngập sâu.

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ đứng hướng dẫn, yêu cầu các phương tiện không đi vào khu vực phía trước do đang ngập sâu. Các phương tiện được hướng dẫn quay đầu để sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng.

Mặc dù đã có lực lượng chức năng cảnh báo, một số phương tiện, trong đó có xe tải, vẫn cố tình đi vào khu vực ngập.

Một đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long bị ngập.

Các xe ô tô con và xe máy cũng di chuyển theo. Tuy nhiên, khi đến khu vực nước ngập sâu, nhiều phương tiện phải dừng lại và quay đầu.

Một số xe máy cố đi qua nhưng đến đoạn ngập sâu thì chết máy. Chỉ một vài xe ô tô tải cỡ lớn có thể di chuyển qua khu vực ngập.

Xe máy đi qua đến đoạn ngập sâu bị chết máy.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông tại các vị trí ngập úng trên Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Hạ Bằng và Hòa Lạc.

Theo đó, đường gom trái và phải từ Km26 đến Km28 cùng các hầm chui dân sinh trong khu vực bị ngập sâu 0,7-1m do nước sông Tích dâng cao, không bảo đảm an toàn cho phương tiện.

Sở Xây dựng yêu cầu cấm tất cả phương tiện qua khu vực ngập, đồng thời tổ chức phân luồng theo từng hướng.

Nhiều phương tiện đi vào phải quay đầu đi theo biển chỉ dẫn.

Với chiều Hà Nội đi Hòa Lạc, đường gom phải được đóng cứng tại Km26, khu vực hầm chui dân sinh số 18. Phương tiện đến đây quay đầu sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng, đi theo đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc rồi ra nút giao Hòa Lạc.

Ở chiều Hòa Lạc đi Hà Nội, đường gom trái được đóng cứng tại Km28+800, lối vào cao tốc trái.

Chỉ có mộ số phương tiện cố tình đi qua.

Ô tô, xe máy được hướng dẫn rẽ phải từ Km29 theo biển chỉ dẫn, qua cầu vượt Phú Cát, đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc và đường liên xã Hạ Bằng tại Km26, qua hầm chui số 18 rồi vào đường gom trái để về Hà Nội.

Phương án phân luồng được thực hiện từ ngày 19/9 cho đến khi hết ngập.

Tại trục đường gom, lực lượng làm nhiệm vụ đứng hướng dẫn, yêu cầu các phương tiện không đi vào khu vực phía trước do đang ngập sâu. Các phương tiện được hướng dẫn quay đầu để sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng.



Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã Hạ Bằng, Hòa Lạc bố trí lực lượng ứng trực, điều tiết giao thông và tuyên truyền phương án phân luồng đến người dân.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí nhân lực, thiết bị phối hợp phân luồng, khắc phục hư hỏng do mưa lũ. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn, không để xảy ra ùn tắc.

