Tin sáng 25/8: Thời điểm nắng nóng quay trở lại miền Bắc; Trung thu năm nay phố Hàng Mã có gì mới?

Thời điểm miền Bắc kết thúc mưa to, nắng nóng quay lại

Khu vực Hà Nội

Ngày 25/8, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Ngày và đêm 25/8, Hà Nội có mưa rào dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ ngày 26 - 30/8, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết, miền Bắc sẽ giảm mưa từ ngày 26/8, thời tiết chủ đạo ban ngày là nắng ráo. Ảnh minh hoạ

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 25/8, khu vực Bắc Bộ dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Từ trưa ngày 25/8 đến đêm 25/8, Bắc Bộ có mưa rào dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ ngày 26 - 30/8, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ; riêng từ đêm 28 - 29/8 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mực nước các sông chính khu vực Bắc bộ có dao động.

Khu vực Trung Bộ

Từ ngày 25 - 30/8, Trung Bộ ngày nắng nóng; riêng khu vực Bắc Trung Bộ chiều tối và đêm 25/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và không xảy ra nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mực nước các sông khu vực Trung Bộ biến đổi chậm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày 25/8, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 26 - 30/8, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mực nước các sông khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên chậm theo triều trong 1 - 2 ngày đầu, sau biến đổi chậm.

Nhiều nhà dân ở thành phố Cao Bằng chìm trong biển nước

Theo Vietnamnet, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến mực nước sông Bằng dâng cao, gây ngập úng nhiều nhà dân trên địa bàn TP Cao Bằng.

Nước lũ nhấn chìm nhiều nhà dân ở Cao Bằng. Ảnh: Vietnamnet

Theo thống kê của UBND TP Cao Bằng, mưa lớn kéo dài khiến 68 nhà bị ngập úng, ảnh hưởng do sạt lở đất; thiệt hại 6 công trình đường giao thông, trên 245ha cây cối, hoa màu...

Các phường, xã chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gồm: Hợp Giang, Sông Hiến, Sông Bằng, Vĩnh Quang, Hưng Đạo...

Chia sẻ trên Vietnamnet, ông Nguyễn Thế Hoàn, Chủ tịch UBND TP Cao Bằng cho biết, trước diễn biến thời tiết phức tạp khó lường, lực lượng chức năng của TP đã kịp thời đến kiểm tra thực địa và chỉ đạo các xã, phường huy động người, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

Theo hệ thống đo mưa chuyên dùng Vrain, lượng mưa từ đêm qua tới sáng nay đo tại trạm Đức Thông (Cao Bằng) là 60mm. Lũ trên các sông Bằng, sông Hiến dâng cao, dồn về đã gây ngập lụt TP Cao Bằng và huyện Hòa An.

Vì sao lùi thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 9?

Từ tháng 9 tới đây, bên cạnh chi trả lương hưu qua tài khoản, cơ quan BHXH vẫn chi tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả; chi thông qua chủ sử dụng lao động; chi tại nhà cho một số đối tượng.

BHXH Việt Nam cho biết từ ngày 1/9, sẽ thực hiện phương thức chuyển tiền trực tiếp qua tài khoản 63 tỉnh thành phố.

Người dân làm thủ tục tại BHXH TP HCM. Ảnh: Hoàng Triều

Trong hơn 10 năm qua, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện qua một bên thứ 3 là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Từ cuối năm 2023, BHXH Việt Nam đã thí điểm trực tiếp chi trả lương hưu qua tài khoản tại 5 tỉnh thành, sau đó nhân rộng ra triển khai tại 43 tỉnh thành và từ 1/9 thực hiện nốt tại 20 tỉnh thành còn lại để người hưởng nhận được tiền sớm nhất ngay từ đầu tháng.

Điều này đồng nghĩa với việc chi trả lương hưu qua tài khoản sẽ do BHXH Việt Nam trực tiếp thực hiện do thông tin người hưởng nằm trong hệ thống dữ liệu, còn việc chi trả tiền mặt tại các tỉnh thành vẫn do Bưu điện Việt Nam chi trả.

Tuy nhiên, đây chỉ là phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp được cơ quan BHXH khuyến khích. Song song với hình thức này, BHXH Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện chi tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả; chi thông qua chủ sử dụng lao động; chi tại nhà nếu là người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến điểm chi trả…

Theo quy định tại khoản 4 điều 7 của quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, lịch chi trả lương hưu tháng 9 năm 2024 sẽ được thực hiện như sau: Tại các điểm chi trả, thời gian bắt đầu từ ngày 2/9 đến ngày 10/9, với thời gian chi trả ít nhất 6 giờ mỗi ngày tại tất cả các điểm chi trả.

Tại các điểm giao dịch của bưu điện huyện, từ ngày 11/9 sẽ tiếp tục chi trả tại các điểm này cho đến hết ngày 25/9.

Như vậy, thời gian chi trả lương hưu tháng 9/2024 sẽ bắt đầu từ ngày 1/9 năm 2024 đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, từ ngày 2/9 đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt tại các điểm chi trả, và từ ngày 11/9 đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt tại các điểm giao dịch của bưu điện.

Tuy nhiên, năm 2024, thời gian chi trả lương hưu tháng 9 trùng với thời gian nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9, do đó, thời gian chi trả lương hưu tháng 9 có thể sẽ bị lùi lại so với thời gian chi trả thông thường trước đây.

Phố Hàng Mã lung linh trước thềm Trung thu 2024

Hàng năm, cứ mỗi dịp Trung thu, phố Hàng Mã tại Hà Nội lại trở thành địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch và người dân đến dạo chơi, mua sắm và chụp ảnh bởi những gian hàng tại đây được trang trí, bày bán với đủ loại đèn lồng rực rỡ.

Dòng người đổ về Hàng Mã trước dịp Trung Thu đông kín cả khu phố. Ảnh: Minh Thương

Theo ghi nhận trên báo Lao Động, dọc phố Hàng Mã các cửa hàng bày bán nhiều mẫu mã đồ chơi và đèn lồng bắt mắt, đa dạng như: đèn lồng hình con thỏ, đèn lồng cá chép, mặt nạ, đầu lân, trống và nhiều đồ chơi trẻ em khác. Giá thành của những món đồ này dao động từ 35.000 nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng tùy từng loại.

Cô Nguyễn Thị Thúy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - tiểu thương tại phố Hàng Mã cho biết: "Mỗi năm lại có nhiều mẫu đồ chơi ra đời, chính vì vậy mà các loại đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân,...thường ít được mua. Những đồ chơi truyền thống này cũng khó bảo quản vì được làm bằng tre nứa nên dễ bị mốc".

Anh Đoàn An Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) cùng bạn bè đến phố Hàng Mã trước một tháng để chụp ảnh.

"Tôi thấy năm nay có thêm nhiều loại đồ chơi mới. Theo chủ quán cho biết, mẫu đồ chơi bán chạy nhất năm nay là đèn lồng gấu Bebe, đèn thỏ Kuromi, lồng đèn cá đính ngọc..." - anh Hải nói.

Mô hình cá sáng rực cả góc phố Hàng Mã. Ảnh: Minh Thương

Điểm nổi bật nhất tại phố Hàng Mã năm nay chính là mô hình đàn cá khổng lồ với nhiều màu sắc sặc sỡ ở giữa phố. Đàn cá quấn quanh ba tầng nhà, ở giữa đàn cá là mô hình mặt trăng đỏ, trên thân cây đối diện đàn cá là mô hình thỏ ngọc cầm đèn lồng ngồi giữa vầng trăng khuyết bắt mắt, sáng rực cả góc phố.

Hoa hậu Phương Lê xin lỗi vì vụ ồn ào chế lời Quốc ca

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, trong buổi gặp gỡ truyền thông mới đây, Hoa hậu Quý bà Hòa bình thế giới 2017 Phương Lê nói cô buồn và ân hận vì những ồn ào thời gian qua. Hoa hậu thừa nhận đã không tinh tế trong sử dụng ngôn từ, vô tình đẩy sự việc đi quá xa. Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân không chế lời "Quốc ca" hoặc có hành động đi ngược lại với tình yêu Tổ quốc.

"Tôi là một người rất yêu nước. Tôi xin khẳng định lại trong suốt cuộc đời sẽ không bao giờ có những việc làm trái với tình yêu Tổ quốc như thế.

Tôi xin lỗi tất cả mọi người, các cơ quan ban ngành, pháp luật Việt Nam vì những ngày qua đã xảy ra sự việc không hay, gây ồn ào. Từ đây về sau tôi sẽ chú ý, cẩn trọng hơn khi lên mạng xã hội", Phương Lê bật khóc và nói.

Phương Lê nói sẽ hợp tác với cơ quan chức năng và thẳng thắn đối diện án phạt. Ảnh: Vietnamnet

Theo Phương Lê, nguồn cơn vụ việc xuất phát từ chuyện mâu thuẫn giữa mình và anti-fan kéo dài suốt nhiều tháng. Đỉnh điểm trong phiên livestream, cô bị một số tài khoản kích động, miệt thị bằng từ ngữ nặng nề. Do không giữ được bình tĩnh, cô đã đáp trả lại bằng câu hát trên.

"Tôi chỉ nói bâng quơ, không chủ đích hay hình dung đó là câu hát. Một số cá nhân nhân dịp này đã cắt ghép, dàn dựng, lồng nhạc với không khí căng thẳng, tạo drama khiến một số người không hiểu chuyện khi xem sẽ có cảm nhận tiêu cực về tôi", Phương Lê giải thích.

Trước câu hỏi: Chị đối mặt ra sao nếu phải nhận mức phạt của cơ quan quản lý, thậm chí là án hình sự chứ không chỉ là phạt hành chính?, Phương Lê phản hồi rằng bản thân trước nay luôn thượng tôn pháp luật. Cô không biện minh cho việc làm vừa qua và sẵn sàng trao đổi, hợp tác với cơ quan chức năng.

Phương Lê đang chờ làm việc theo đúng quy trình. Cô nói "sẽ thẳng thắn đối diện với án phạt dành cho mình".

