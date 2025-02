Tin sáng 26/2: Giá vàng lên đỉnh, người dân mang vàng tích trữ 10 năm đi bán 'chốt lời'; cảnh báo cuộc gọi lạ có thể gây mất tiền tại Việt Nam

Cảnh báo cuộc gọi lạ có thể gây mất tiền tại Việt Nam

Ngày 24/2, Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo cuộc gọi mới đang xuất hiện tại Việt Nam.

Theo nội dung cảnh báo, người dùng có thể trở thành nạn nhân khi nhận cuộc gọi từ số lạ nhưng không có ai nói gì, sau đó nếu họ gọi lại có thể phải chịu cước phí cao bất thường.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Cục An toàn thông tin nhận được nhiều phản ánh từ người dân về tình trạng này. Cụ thể, người dùng nhận được cuộc gọi chỉ “nháy máy rồi tắt”, hoặc khi bắt máy, bên kia không phát ra âm thanh. Cục cho biết, nguyên nhân có thể là do lỗi kỹ thuật, nhưng cũng có khả năng đây là một hình thức cuộc gọi mồi nhằm khơi gợi sự tò mò của người nhận.

Trong thực tế, chiêu trò nói trên không phải là mới, đặc biệt khi chúng từng rất phổ biến tại Mỹ và Châu Âu từ nhiều năm trước, nhưng hiện đang quay trở lại và gây lo ngại tại Việt Nam. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng thiết bị tự động để thực hiện hàng triệu cuộc gọi đến các số điện thoại ngẫu nhiên nhằm vào tâm lý của người dùng gọi lại khi có cuộc gọi lỡ, đặc biệt là những ai không muốn bỏ lỡ cuộc gọi từ số lạ.

Cục An toàn thông tin nhấn mạnh rằng những cuộc gọi này không chỉ gây phiền phức mà còn có thể khiến người dùng mất tiền trong tài khoản viễn thông. Kẻ gian thường sử dụng các đầu số giả mạo, khiến người nhận nhầm lẫn là cuộc gọi trong nước với mức phí thấp, trong khi thực tế là cuộc gọi đến các đầu số tính phí cao, từ vài nghìn đến hàng chục nghìn đồng.

Các chuyên gia bảo mật cảnh báo rằng cước phí gọi đến các tổng đài cố định ở nước ngoài rất đắt đỏ, và một số cuộc gọi có thể tính phí ngay khi đổ chuông dù chưa hề kết nối với tổng đài viên. Nhà mạng không giữ toàn bộ phí này mà có thể chiết khấu lại cho doanh nghiệp, với tỷ lệ từ 25-40% doanh thu cước gọi. Điều này khiến các chiêu trò nói trên ngày càng được thực hiện thường xuyên hơn.

Để bảo vệ bản thân, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần thận trọng khi nhận cuộc gọi từ số điện thoại không quen thuộc. Nếu nhận cuộc gọi từ số lạ không phải là số cố định hay di động thông thường, hoặc không liên quan đến tổ chức nào, người nhận nên từ chối nghe và không thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng lạ.

Giá vàng liên tục lên đỉnh, người dân mang vàng tích trữ 10 năm đi bán 'chốt lời'

Trưa 25/2, giá vàng trong nước đều ở mức cao, tăng cả chiều mua lẫn chiều bán. Ngay lập tức, người dân liền đến tiệm vàng để giao dịch mua bán. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, lượng người bán nhiều hơn mua vào.

Ảnh minh họa

Ghi nhận trong giờ trưa cùng ngày, tại tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh), nhiều người đội nắng đến mua bán vàng. Tiệm vàng Mi Hồng tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 91,2 – 92,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn 9999 cũng tăng mạnh ở mức 91 – 92,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Chị Nguyễn Thị Oanh (ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) cầm 5 lượng vàng SJC và chuẩn bị sẵn căn cước công dân cùng hóa đơn mua vàng để chờ bán. "Hôm nay tiệm vàng mua vàng miếng SJC với giá tới 91,2 triệu đồng/lượng. Giá này quá tốt nên tôi bán chốt lời. Những lượng vàng này tôi mua cách đây 2 năm, giá thời điểm đó chỉ tầm 70 triệu đồng/lượng. Nay bán lãi hơn 100 triệu đồng" – chị Oanh vui vẻ nói.

Nhân viên tiệm vàng Mi Hồng cho biết, lượng khách đến mua bán vàng luôn nhộn nhịp. Do giá vàng tăng nên người có vàng cảm thấy đủ lời sẽ có nhu cầu bán chốt lời, còn người muốn đầu tư cũng sẽ mua vàng dù giá cao. Tuy nhiên, khách mua vàng miếng SJC cũng không còn mua số lượng lớn, mà chỉ mua từ 1 lượng đổ lại.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC (quận 3), lượng khách đến bán vàng cũng khá nhộn nhịp. Công ty SJC cũng tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 90 triệu đồng/lượng mua vào và 92,1 triệu đồng/lượng bán ra. Còn Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 90,7 triệu đồng/lượng mua vào và 92,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tàu Cát Linh - Hà Đông dừng giữa đường, hành khách được trả vé

VNN đưa tin, khoảng 11h45 ngày 25/2, tàu đường sắt trên cao đang chạy hướng Yên Nghĩa (Hà Đông) đi Cát Linh, khi đến ga Láng thì dừng lại. 10 phút sau, hệ thống loa thông báo tàu chuẩn bị mất điện, mời hành khách rời tàu đợi.

Hành khách chờ ngoài tàu ở ga Láng. Ảnh: Phương Anh

Hàng chục khách chờ đợi ở khu vực chờ lên tàu thêm gần 10 phút thì được nhân viên thông báo tàu dừng hẳn, mời khách ra quầy vé để hoàn tiền, chị Phương Anh kể lại.

"Do đúng tầm học sinh đi học nên nhiều em phải mượn điện thoại của khách để gọi bố mẹ đến đón, đưa tiếp đến trường. Một số em lo lắng vì bố mẹ làm xa, sợ không về đón kịp", chị Phương Anh kể thêm. Riêng chị phải bắt taxi đi nốt đoạn đường còn lại đến chỗ làm với giá 160.000 đồng.

Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, sự cố do "lỗi ghi giao chéo để tàu đảo đầu ở ga Cát Linh" khiến đơn vị vận hành phải cắt điện tạm thời để đảm bảo an toàn.

"Sau 10 phút khắc phục, toàn tuyến vận hành. Đây là sự cố bình thường khi vận hành tàu. Chúng tôi rất mong hành khách thông cảm vì những bất tiện đã gặp phải", đại diện Hanoi Metro nói.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dài 13 km, đi trên cao qua 12 nhà ga. Mỗi đoàn tàu có 4 toa, chở 960 người, tốc độ tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác 35 km/h. Thời gian đoàn tàu di chuyển toàn tuyến hết 23 phút.

Hiện giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông thấp nhất 8.000 đồng một lượt, tối đa 15.000 đồng nếu đi toàn tuyến. Năm 2023, tuyến này vận hành hơn 81.000 lượt, vận chuyển 10,7 triệu lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ 2022.

Mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh rủ 4 người đánh bạn đến hoảng loạn

Chiều 25/2, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Yên Mô đang điều tra, làm rõ vụ việc mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa một số học sinh nữ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Yên Mô.

Lực lượng công an làm việc với các nữ sinh tấn công em T.T.M.L. Ảnh: CACC

Cơ quan Công an xác định, vào khoảng 19h30 ngày 18/2, trên tuyến đường tại tổ dân phố Đông Nhạc 2 (thị trấn Yên Thịnh), do mâu thuẫn cá nhân giữa N.V.P.M. (SN 2009, trú xã Khánh Dương, huyện Yên Mô) và T.T.M.L. (SN 2009, trú thị trấn Yên Thịnh) đều là học sinh của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Mô đã hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết.

Khi đến điểm hẹn, N.V.P.M. đã rủ thêm 4 bạn học đi cùng. Trong lúc nói chuyện giữa M. và L. xảy ra xích mích và lao vào xô xát. Lúc xô xát thấy M. nhỏ hơn và yếu thế nên nhóm bạn đi cùng đã xông vào dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh tới tấp L.

Trong lúc hai bên xô xát thì P.A. (bạn của M.) đã sử dụng điện thoại di động quay lại sự việc và đăng tải lên trên mạng xã hội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Yên Mô đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc điều tra, làm rõ và mời nhóm người trên đến cơ quan công an làm việc.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn video về việc nữ sinh T.T.M.L. bị nhóm người lao vào dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người và túm tóc kéo lê dưới đường. Sự việc đã khiến dư luận bày tỏ bất bình về những hành động của nhóm bạn nữ trên.

Người nhà của T.T.M.L. cũng cho biết, sau khi con gái trở về nhà đã hoảng loạn tinh thần, đau đớn gào khóc. Gia đình cũng đã xin nhà trường cho T.T.M.L. nghỉ học và đưa đến bệnh viện theo dõi, điều trị để ổn định tâm lý.

Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghi vấn lộ đề thi IELTS, Hội đồng Anh nói gì?

Mới đây, trên các hội nhóm luyện thi lan truyền thông tin "lộ đề thi IELTS" khi cả ba phần Listening, Reading và Writing đều sử dụng đề thi từ phong bao màu đỏ (dự phòng) thay vì màu xanh (đề chính) như thường lệ.

Hội đồng Anh khuyến khích thí sinh tập trung vào quá trình học tập và ôn luyện một cách chính thống.

Một số ý kiến cho rằng, sự thay đổi này có thể do nghi vấn "lộ đề", dẫn đến việc thay đổi đề thi sát giờ. Điều này gây tâm lý lo lắng cho thí sinh dự thi cũng như những học sinh quan tâm đến chứng chỉ IELTS bởi vì bao màu đỏ được nhiều người nhận xét là khó hơn so với bao màu xanh.

Thông tin về vấn đề này, đại diện Hội đồng Anh cho biết: "Hội đồng Anh cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật, công bằng và minh bạch trong việc tổ chức kỳ thi IELTS, bao gồm cả quy trình ra đề thi.

Tất cả các bước trong quy trình ra đề thi đều được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của hội đồng khảo thí Cambridge và tất cả các đơn vị tổ chức thi đều phải tuân thủ, không chỉ riêng Hội đồng Anh".

Về việc đổi đề ở cả 3 kỹ năng, Hội đồng Anh cho hay: "Các quy trình bảo mật nghiêm ngặt luôn được áp dụng để bảo vệ quyền lợi của thí sinh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tin cậy của kết quả thi IELTS đối với các tổ chức sử dụng chứng chỉ này bao gồm các quy định chặt chẽ về đề thi. Trong một số trường hợp nhất định, phương án dự phòng được áp dụng nhằm đảm bảo trải nghiệm thi an toàn và minh bạch cho tất cả thí sinh".

Nhiều thí sinh lo lắng cho rằng đề thi dự phòng liệu khó hơn đề chính, Hội đồng Anh khẳng định: "Mọi phiên bản đề thi đều tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn về độ khó và tiêu chí đánh giá do các đối tác IELTS quy định. Các đề thi dự phòng, khi được sử dụng, đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt để đảm bảo tính công bằng và độ tin cậy, không gây ảnh hưởng bất lợi đến thí sinh".

Hội đồng Anh cũng nhấn mạnh, các trường hợp gian lận nghiêm trọng có thể bị hủy kết quả thi, cấm thi trong vòng 5 năm và bị từ chối xét duyệt trong thời gian quy định bởi các tổ chức công nhận chứng chỉ IELTS trên toàn cầu. "Hội đồng Anh khuyến khích thí sinh tập trung vào quá trình học tập và ôn luyện một cách chính thống. Các tài liệu luyện thi chính thức, bao gồm đề thi thử và tài liệu ôn tập, luôn được cung cấp trên các kênh thông tin chính thức. Chúng tôi khuyến nghị thí sinh kiểm tra thông tin từ các nguồn chính thống của Hội đồng Anh để tránh những tin đồn hoặc thông tin sai lệch".

Miền Bắc bất ngờ nắng liên tục ngay sau đợt mưa rét, Hà Nội tăng đến 28 độ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin về thời tiết các khu vực trên cả nước trong những ngày tới. Cụ thể, trong 1-2 ngày tới, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; từ gần sáng ngày mai (26/2) có mưa, mưa rào và có nơi có giông; từ đêm mai có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, do còn tác động của không khí lạnh nên đêm nay và sáng mai vẫn có mưa, mưa rào và có nơi có giông; sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Như vậy, ở miền Bắc hiện tại trời vẫn đang rét, một số nơi còn rét đậm, rét hại. Trong đó, thời tiết Hà Nội ngày mai tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có giông; gió đông bắc cấp 2-3; trời rét, có nơi rét đậm. Tuy nhiên, chỉ khoảng từ 27/2, mưa giảm và sau không mưa, đồng thời miền Bắc sẽ đón những ngày trời nắng.

Theo bảng nhiệt độ trên có thể thấy, thời tiết Hà Nội từ ngày 27/2 bắt đầu xuất hiện nắng và nhiệt tăng dần, kéo dài liên tục đến thứ Hai tuần tới (ngày 3/3). Sau đó, ngày 4/3, không khí lạnh lại tăng cường, trời chuyển mưa và nhiệt ban ngày giảm mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định thời tiết từ đêm 27/2-7/3, trong đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Từ khoảng 4-5/3, khu vực có mưa rải rác.

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa ngày mai tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông sau có mưa vài nơi, từ 27/2, nắng xuất hiện trở lại.

Các khu vực khác như Ninh Thuận, Bình Thuận vào đến Nam Bộ hay Tây Nguyên duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Đáng lưu ý, đợt mưa trái mùa ở TPHCM cơ bản đã kết thúc và trưa nay đã xuất hiện nắng nóng khá gay gắt, dù buổi sáng vẫn còn nhiều mây và dịu mát.

Tin sáng 24/2: Không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh trong tháng 3, nhiều ngày mưa phùn, nồm ẩm; Thay đổi việc trả lương hưu và trợ cấp từ tháng 3 GĐXH - Theo chuyên gia, trong tháng 3, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng do tâm lệch Đông nên gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù; Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa thông báo điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hình thức tiền mặt từ tháng 3 tới.

Tin sáng 23/2: Điểm danh những nơi sẽ có mưa do không khí lạnh tràn về; Hà Nội lắp camera ‘phạt nguội’ người vứt rác không đúng quy định GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao trong ngày 23-24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa; lãnh đạo UBND TP Hà Nội vừa giao UBND 4 quận trên địa bàn lắp camera ‘phạt nguội’ người vứt rác không đúng quy định.