Tin sáng 27/8: Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh 2/9; thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông

Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh 2/9

Theo VietnamNet, ngày 26/8, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn về việc lắp dựng nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn thống nhất với phương án của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); khu vực đối diện số 14B Lê Trực (phường Ba Đình), để phục vụ nhân dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80.

Người dân hào hứng chờ chào đón các khối diễu binh, diễu hành trong buổi tổng hợp luyện lần 2, ngày 24/8.

Đồng thời, giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, tổ chức lắp dựng, quản lý, trông coi các nhà bạt; bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tháo dỡ sau khi kết thúc sự kiện.

UBND các phường nêu trên có trách nhiệm hỗ trợ Bộ Tư lệnh Thủ đô bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong suốt thời gian triển khai.

Thời tiết hôm nay (27/8): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông

VOV cho biết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm 26 và ngày 27/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực trung du và đồng bằng, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa từ đêm 26/8 đến sáng hôm nay 27/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đêm nay và ngày mai 28/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khu vực từ Nghệ An đến Huế, cùng thời điểm, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 28/8 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa ngập ở Hà Nội (ảnh Đỗ Hưng)

Dự báo từ đêm nay 28/8 đến ngày 5/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khoảng ngày 30/8-2/9, khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối). Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vinh danh thầy cô tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới dịp 20/11

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 26/8, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Hội LHTN Việt Nam và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Năm nay, chương trình lần thứ 11 sẽ có nhiều thay đổi về nội dung và hình thức, hướng đến việc gia tăng giá trị và lan tỏa thông điệp tích cực về người thầy. Đây sẽ là một chiến dịch toàn diện, kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, với sự chung tay của nhiều tổ chức và doanh nghiệp để hỗ trợ các thầy cô.

Họp báo chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025.

Theo ông Nguyễn Tường Lâm (Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam), chương trình năm nay sẽ mở rộng quy mô, tuyên dương 80 thầy giáo, cô giáo và cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Họ là những người đang công tác tại các điểm trường lẻ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, cũng như tham gia xóa mù chữ cho thanh thiếu nhi và người dân.

Các thầy, cô được tuyên dương phải có đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp, tạo chuyển biến tích cực trong giáo dục; bền bỉ vượt khó và được học sinh, cộng đồng yêu mến. Ưu tiên những người công tác lâu năm hoặc giáo viên trẻ tình nguyện.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Nguồn tin từ Báo Tuổi trẻ, hiện đang có rất đông người dân tập trung theo dõi vụ cướp tiệm vàng, đồ trang sức tại cửa hàng trang sức thuộc một thương hiệu vàng lớn tại địa chỉ 455 đường Núi Thành (Đà Nẵng).

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an Đà Nẵng đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai truy bắt nghi can.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra. Bên ngoài đường, lực lượng chức năng tích cực điều tiết, phân luồng giao thông qua khu vực này.

Lực lượng công an đang khẩn trương điều tra vụ việc - Ảnh: Đoàn Cường

Theo một số người dân chứng kiến cho biết khoảng 20h cùng ngày, tại cửa hàng vàng trang sức trên xảy ra vụ cướp. Thời điểm này, một người mang áo Grab đội mũ bảo hiểm che kín mặt đã tấn công bằng hung khí gây thương tích cho bảo vệ.

Một số người đã tri hô cướp và dùng gậy để chặn phía trước cửa hàng trang sức. Kẻ cướp sau khi vơ lấy tài sản vào ba lô đã xô cửa, tẩu thoát ra ngoài…

Lốc xoáy cuốn phăng hàng trăm mảnh tôn, quật ngã cột điện ở Bắc Ninh

Chiều 26/8, hoàn lưu bão số Kajiki gây gió to và mưa lớn tại nhiều tỉnh thành miền Bắc, trong đó có Bắc Ninh. Khoảng 15h cùng ngày, tại Khu công nghiệp Yên Phong (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện lốc xoáy lớn quét qua khu công nghiệp, cuốn phăng hàng trăm mảnh tôn lên không trung. Cơn lốc cũng làm gãy nhiều cây xanh và đổ cột điện.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, một lãnh đạo xã Yên Phong cho biết, cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người nhưng làm tốc mái 9 ngôi nhà và 2 cột điện cao thế bị đổ.

Lốc xoáy xuất hiện ở Bắc Ninh, cuốn phăng hàng trăm mảnh tôn lên không trung.

Trước đó, tối 25/8, tại Thi Sơn, Kim Bảng, Ninh Bình cũng xảy ra lốc xoáy khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại.

Động đất ở Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, vào lúc 17 giờ 46 phút 42 giây ngày 26/8, một trận động đất có độ lớn 3.6, độ sâu chấn tiêu khoảng 16km xảy ra tại tọa độ 20.716N-105.657E trên khu vực xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trận động đất mạnh 3.6 độ ở Phú Thọ gây rung lắc.

Trận động đấy gây rung lắc lan rộng, một số người dân sống ở Hà Nội cũng có thể cảm nhận rung lắc. Anh Nguyễn Huy Hoàng (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, khi đang ngồi trong phòng khách, anh thấy đèn chùm bỗng lắc lư, bể cá trong nhà rung lắc. Hiện tượng này chỉ diễn ra trong khoảng 3 giây, song không gây thiệt hại gì.