Tin sáng 27/8: Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh 2/9; thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông
GĐXH - Hà Nội sẽ dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí để phục vụ nhân dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9; Thời tiết khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh 2/9
Theo VietnamNet, ngày 26/8, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn về việc lắp dựng nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn thống nhất với phương án của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); khu vực đối diện số 14B Lê Trực (phường Ba Đình), để phục vụ nhân dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80.
Đồng thời, giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, tổ chức lắp dựng, quản lý, trông coi các nhà bạt; bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tháo dỡ sau khi kết thúc sự kiện.
UBND các phường nêu trên có trách nhiệm hỗ trợ Bộ Tư lệnh Thủ đô bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong suốt thời gian triển khai.
Thời tiết hôm nay (27/8): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông
VOV cho biết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm 26 và ngày 27/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực trung du và đồng bằng, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa từ đêm 26/8 đến sáng hôm nay 27/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Đêm nay và ngày mai 28/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khu vực từ Nghệ An đến Huế, cùng thời điểm, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 28/8 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo từ đêm nay 28/8 đến ngày 5/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khoảng ngày 30/8-2/9, khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối). Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Vinh danh thầy cô tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới dịp 20/11
Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 26/8, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025.
Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Hội LHTN Việt Nam và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Năm nay, chương trình lần thứ 11 sẽ có nhiều thay đổi về nội dung và hình thức, hướng đến việc gia tăng giá trị và lan tỏa thông điệp tích cực về người thầy. Đây sẽ là một chiến dịch toàn diện, kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, với sự chung tay của nhiều tổ chức và doanh nghiệp để hỗ trợ các thầy cô.
Theo ông Nguyễn Tường Lâm (Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam), chương trình năm nay sẽ mở rộng quy mô, tuyên dương 80 thầy giáo, cô giáo và cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Họ là những người đang công tác tại các điểm trường lẻ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, cũng như tham gia xóa mù chữ cho thanh thiếu nhi và người dân.
Các thầy, cô được tuyên dương phải có đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp, tạo chuyển biến tích cực trong giáo dục; bền bỉ vượt khó và được học sinh, cộng đồng yêu mến. Ưu tiên những người công tác lâu năm hoặc giáo viên trẻ tình nguyện.
Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng
Nguồn tin từ Báo Tuổi trẻ, hiện đang có rất đông người dân tập trung theo dõi vụ cướp tiệm vàng, đồ trang sức tại cửa hàng trang sức thuộc một thương hiệu vàng lớn tại địa chỉ 455 đường Núi Thành (Đà Nẵng).
Các đơn vị nghiệp vụ của Công an Đà Nẵng đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai truy bắt nghi can.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra. Bên ngoài đường, lực lượng chức năng tích cực điều tiết, phân luồng giao thông qua khu vực này.
Theo một số người dân chứng kiến cho biết khoảng 20h cùng ngày, tại cửa hàng vàng trang sức trên xảy ra vụ cướp. Thời điểm này, một người mang áo Grab đội mũ bảo hiểm che kín mặt đã tấn công bằng hung khí gây thương tích cho bảo vệ.
Một số người đã tri hô cướp và dùng gậy để chặn phía trước cửa hàng trang sức. Kẻ cướp sau khi vơ lấy tài sản vào ba lô đã xô cửa, tẩu thoát ra ngoài…
Lốc xoáy cuốn phăng hàng trăm mảnh tôn, quật ngã cột điện ở Bắc Ninh
Chiều 26/8, hoàn lưu bão số Kajiki gây gió to và mưa lớn tại nhiều tỉnh thành miền Bắc, trong đó có Bắc Ninh. Khoảng 15h cùng ngày, tại Khu công nghiệp Yên Phong (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện lốc xoáy lớn quét qua khu công nghiệp, cuốn phăng hàng trăm mảnh tôn lên không trung. Cơn lốc cũng làm gãy nhiều cây xanh và đổ cột điện.
Trả lời Báo Điện tử VTC News, một lãnh đạo xã Yên Phong cho biết, cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người nhưng làm tốc mái 9 ngôi nhà và 2 cột điện cao thế bị đổ.
Trước đó, tối 25/8, tại Thi Sơn, Kim Bảng, Ninh Bình cũng xảy ra lốc xoáy khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại.
Động đất ở Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc
Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, vào lúc 17 giờ 46 phút 42 giây ngày 26/8, một trận động đất có độ lớn 3.6, độ sâu chấn tiêu khoảng 16km xảy ra tại tọa độ 20.716N-105.657E trên khu vực xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Trận động đấy gây rung lắc lan rộng, một số người dân sống ở Hà Nội cũng có thể cảm nhận rung lắc. Anh Nguyễn Huy Hoàng (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, khi đang ngồi trong phòng khách, anh thấy đèn chùm bỗng lắc lư, bể cá trong nhà rung lắc. Hiện tượng này chỉ diễn ra trong khoảng 3 giây, song không gây thiệt hại gì.
Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viênGiáo dục - 2 giờ trước
GĐXH - UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản giao Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái và thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo.
Hà Nội: Xử mạnh tay người thả bóng bay, đèn trời, flycam và các loại đồ chơi bay trái phép trong 4 ngàyThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý vùng trời.
Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập khu vực nào?Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều tối nay, từ Thanh Hóa - Huế có nơi mưa vượt 600mm.
Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80Pháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003) vẫn tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.
Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốnPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Năm 2022, sau khi có quyết định thi hành án, Thảo bỏ trốn sang Campuchia. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã và lập kế hoạch truy bắt.
Tháng sinh Âm lịch của người có nhân sinh như ý nhờ sự khôn ngoan, thức thờiĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Có những tháng được coi là "thời điểm vàng" để sinh ra, bởi những người sinh vào các tháng này thường khôn ngoan, thức thời, biết nắm bắt cơ hội để nhân sinh viên mãn, tài lộc đủ đầy.
Xuyên đêm mật phục sau vụ nhiều cây thông ở Huế bị 'đầu độc'Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ nhiều cây thông bị khoan lỗ, đổ thuốc, kiểm lâm TP Huế triển khai lực lượng mật phục vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn cũng như xử lý người có hành vi phá hoại.
Tin sáng 29/8: Tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9; người mẹ hốt hoảng lao vào chốt bảo vệ diễu binh cầu cứu, Đại úy CSGT hành động bất ngờXã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đang làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn diễu binh, Đại úy Nguyễn Bá Tiệp phát hiện người phụ nữ ôm con nhỏ lao vào chốt, hoảng hốt cầu cứu...
Công an Hải Phòng giải cứu nam thanh niên bị 'bắt cóc online'Pháp luật - 5 giờ trước
Công an phường Hòa Bình (Hải Phòng) vừa phối hợp với Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng ngăn chặn vụ việc “bắt cóc online”, đưa nam sinh Trần M.T (SN 2007) về nhà an toàn.
Còn hàng nghìn chỉ tiêu vào đại học, điểm xét tuyển từ 15 trở lênGiáo dục - 5 giờ trước
Nhiều trường tuyển bổ sung hàng trăm sinh viên với mức điểm xét phổ biến từ 15-18, đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.
Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhấtĐời sống
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch cấm đường phục vụ diễu binh Quốc khánh 2/9 mới nhất.