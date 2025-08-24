Tin sáng 24/8: Đặc điểm 'dị thường' của bão số 5; Công an Hà Nội thay đổi giờ, tuyến đường bị cấm để phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 2

Đặc điểm 'dị thường' của bão số 5

TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến bão số 5

Thông tin trên Vietnamnet, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định về diễn biến cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki), cũng như cảnh báo các nguy cơ rủi ro tại một số khu vực chịu ảnh hưởng.

Bão số 5 là một cơn bão mạnh, di chuyển tốc độ nhanh, sức gió mạnh trong bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14-15 gây nguy hiểm cho cả trên biển và trên đất liền tại các khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Trị.

Dự báo từ đêm nay, 24/8, các vùng biển vịnh Bắc Bộ cũng như vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng sẽ có ảnh hưởng của gió mạnh do hoàn lưu của bão.

Đầu tiên là các vùng biển, sau đó đến các khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế cũng sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh và mưa lớn.

"Trọng tâm của khu vực chịu ảnh hưởng gió mạnh và mưa lớn sẽ nằm ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị", ông Lâm nhấn mạnh.

Ông Lâm lưu ý, thời gian xuất hiện gió mạnh là sáng 25/8 ở các khu vực ven biển và đất liền; ngày và đêm 25/8 là cao điểm mưa lớn ở Trung Bộ.

"Chúng tôi cũng dự báo hoàn lưu mưa sau bão có thể mở rộng ra khu vực Bắc Bộ và kéo dài ra vùng núi của Nghệ An và Hà Tĩnh", ông Lâm thông tin.

Theo ông Lâm, trong đợt mưa do bão lần này, đặc biệt lưu ý mưa có cường suất lớn có thể lên đến trên 200mm trong vòng 3 giờ. Mưa lớn dồn dập sẽ khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, nhất là vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tăng cao trong ngày 25-26/8 tới.

Đối với các khu vực vùng biển, do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m; biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: vùng biển Thanh Hóa đến Huế cấp 3, riêng vùng ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế cấp 4 (cấp rất lớn); vùng biển từ Huế đến Lâm Đồng cấp 2, riêng khu vực ven bờ cấp 3; vùng biển ven bờ từ TPHCM đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông cấp 2; khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) cấp 3.

56 tiểu thương trắng tay trong vụ chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau

Nhiều tiểu thương đã trắng tay sau vụ cháy chợ Thanh Tùng

Theo Người lao động, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết sức khỏe của bệnh nhân N.V.P. (63 tuổi; ngụ xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) đã tạm ổn, hiện đang điều trị tại khoa gây mê hồi sức. Trước đó, ông P. đã tự cắt vào cổ tay rồi nhập viện trong tình trạng da niêm nhợt, đau cẳng tay với vết thương phức tạp; vết bỏng độ I, II ở vùng lưng…

Một lãnh đạo của UBND xã Thanh Tùng cho hay ông P. được xác định là người gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng. "Các ngành chức năng đã khống chế kịp thời ngọn lửa chứ không thì vụ cháy sẽ còn thiệt hại nặng nề hơn bởi phía đầu chợ Thanh Tùng là khu dân cư" – vị lãnh đạo này chia sẻ.

Trước đó, trưa 22/8, sau khi cự cãi thì ông P. đã chém người phụ nữ sống chung như vợ chồng với mình là bà B.P.T. (52 tuổi). Bà T. được hàng xóm đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau đó, ông P. lấy bình gas rồi châm lửa đốt nhà, dẫn đến cháy lan sang các ki-ốt của chợ Thanh Tùng nằm bên cạnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng tại chỗ của 4 xã với hàng chục người được huy động đến hiện trường chữa cháy.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cùng Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại hoàn toàn 56 căn ki-ốt và hàng hóa của các tiểu thương với tổng số tiền trên 20 tỉ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy.

Người đàn ông ở Hà Nội tử vong khi đang sửa đường dây trên cột điện

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Ngày 23/8, tại xóm 3, thôn Hải Bối (xã Vĩnh Thanh, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong và một người bị thương nặng khi đang làm việc trên cột điện ở khu vực đường Bắc Làng, thông tin trên Vietnamnet.

Một người dân địa phương cho biết: "Chứng kiến sự việc, chúng tôi ai nấy cũng xót xa, chỉ biết gọi nhau báo tin cho chính quyền và lực lượng chức năng".

Theo thông tin từ công an xã Vĩnh Thanh, khoảng 6h47 sáng nay, anh Bùi V. D. (34 tuổi, quê ở xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, làm nghề công nhân thi công điện tự do) trong lúc làm việc tại đường dây điện ở xóm 3, thôn Hải Bối đã không may bị điện giật.

Nạn nhân được đưa đi đến trạm y tế địa phương để sơ cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 8h cùng ngày, anh D. đã tử vong. Vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

Bất ngờ điểm chuẩn của nhóm ngành sư phạm năm nay

Trường ĐH Đà Lạt gây ấn tượng với nhóm ngành sư phạm tăng vọt

Không chỉ giữ vững "phong độ", nhóm ngành sư phạm còn vượt mặt nhiều ngành "hot", trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất ở nhiều trường ĐH, theo Người lao động.

Năm nay, Trường ĐH Sư phạm TP HCM có 2 ngành lấy điểm chuẩn vượt mốc 29 điểm và 4 ngành trên 28 điểm (xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT).

Ngành sư phạm hóa học dẫn đầu điểm chuẩn với 29,38 điểm, tiếp theo là sư phạm ngữ văn 29,07 điểm, sư phạm địa lý 28,83 điểm. Như vậy, thí sinh phải đạt ít nhất 9 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển vào nhóm ngành sư phạm của trường.

Năm 2024, 2 ngành điểm chuẩn cao nhất là sư phạm ngữ văn và sư phạm lịch sử cùng mức 28,6 điểm, tuy nhiên không có ngành nào vượt mốc 29 điểm như nay.

Điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn dao động từ 18,43- 28,98 điểm (mức điểm này đã được quy đổi tương đương về tổ hợp gốc theo thang điểm 30 đối với tất cả phương thức xét tuyển).

Đặc biệt, ngành có điểm chuẩn cao nhất vẫn thuộc về ngành sư phạm hóa học (28,98 điểm), tiếp theo là sư phạm vật lý (28,33 điểm), sư phạm địa lý (28,55 điểm).

Trước đó, Trường ĐH Sài Gòn công bố mức điểm sàn cao nhất cả nước là 25 điểm ở ngành sư phạm địa lý và sư phạm lịch sử.

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm nay dao động từ 21,1 - 29,57 điểm. Trong đó, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về sư phạm tiếng Anh với 29,57 điểm - đây cũng là ngành dẫn đầu điểm chuẩn năm 2024.

Nhà trường cho biết điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho các phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2025, theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và theo điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM. Mức điểm trúng tuyển công bố đã được quy đổi, cộng các điểm cộng theo đề án tuyển sinh của trường và cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Dù không ở khu vực TP HCM, song Trường ĐH Đà Lạt khiến nhiều thí sinh bất ngờ vẫn mức điểm chuẩn tăng vọt, đặc biệt ở nhóm ngành sư phạm. Điều này chứng tỏ mức độ cạnh tranh vào nhóm này rất cao.

TS Đỗ Văn Toản, Phó Trưởng Khoa Xã hội học và Công tác xã hội - Trường ĐH Đà Lạt, cho biết, ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành sư phạm toán học có mức điểm chuẩn cao nhất là 28,5 (tăng 2,7 điểm so với năm 2024). Xếp vị trí thứ 2 là ngành sư phạm vật lý với 28,25 điểm (tăng 3 điểm), ngành sư phạm hóa học với 28 điểm (tăng 2,75 điểm).

Ở phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT, 3 ngành này cũng giữ vị trí tốp đầu, điểm chuẩn cao nhất lên đến 29. Ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM, ngành sư phạm toán tiếp tục giữ vị trí cao nhất với mức điểm ấn tượng 1.025.

Công an Hà Nội thay đổi giờ, tuyến đường bị cấm phục vụ tổng hợp luyện lần 2 diễu binh A80

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, ngày 24/8, tại thành phố diễn ra chương trình tổng hợp luyện lần 2 của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đơn vị đã điều chỉnh thời gian và phạm vi cấm đường, thông tin trên Vietnamnet.

Thời gian tổ chức phân luồng giao thông phục vụ chương trình tổng hợp luyện lần 2 tại thành phố: Từ 12h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8 (sớm hơn 4 tiếng 30 phút so với thông báo trước).

Công an Hà Nội thay đổi giờ, tuyến đường bị cấm phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 2. Ảnh: Đình Hiếu

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện:

Đối với các tuyến: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc và đường Yên Phụ.

Các tuyến đường cấm gián đoạn theo khung giờ:

Các tuyến: Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng) bị cấm gián đoạn từ 12h30 đến 16h30 ngày 24/8. Các tuyến này cũng cấm toàn bộ trong suốt thời gian từ 16h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8.

Các tuyến đường được tạm cấm theo loại phương tiện:

Các tuyến đường phía bên trong đường vành đai I: Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường vành đai I đến đường vành đai II: Tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Các tuyến đường công an thành phố khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông: Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai II đến vành đai III, hạn chế lưu thông đối với các ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai I đến vành đai II, hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.