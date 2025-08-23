Tin sáng 23/8: Lời nhắn nhủ của GĐ Công an Hà Nội khi đến thăm Đại úy Lê Đình Công; Biển Đông sắp đón bão số 5 mạnh cấp 11

Lời nhắn nhủ của Giám đốc Công an Hà Nội khi đến thăm Đại úy Lê Đình Công

Ngày 22/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực tiếp thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động - người bị thương nặng khi làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao bằng khen cho Đại úy Lê Đình Công. Ảnh: T.H.

Bên giường bệnh, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, chia sẻ và động viên Đại úy Công cùng gia đình. Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần quả cảm, trách nhiệm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Đại úy Lê Đình Công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ sự bình yên của Thủ đô. Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhắn nhủ Đại úy Công yên tâm điều trị để mau chóng bình phục.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã thay mặt lãnh đạo TP trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công vì thành tích xuất sắc trong công tác, đặc biệt là tinh thần kiên cường khi đối mặt với tình huống nguy hiểm để bảo vệ an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì đã tận tâm cứu chữa, giúp Đại úy Công vượt qua cơn nguy kịch. Ông cũng đề nghị bệnh viện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để đồng chí sớm hồi phục, trở về với gia đình và đồng đội.

Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị chức năng thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, hỗ trợ tối đa cho Đại úy Công và gia đình trong quá trình điều trị.

Xúc động trước sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, chị Trịnh Thị Loan (vợ Đại úy Công) gửi lời cảm ơn sâu sắc. Chị cho biết, sự động viên này là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, giúp gia đình thêm vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động để điều tra về hành vi giết người

Chiều 22/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN: 2007, HKTT: thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN: 2007, HKTT: thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

2 đối tượng lao xe vào cảnh sát cơ động tối ngày 21/8.

Trước đó, vào khoảng 20h10' ngày 21/8/2025, Nam điều khiển xe máy, chở theo Quân, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. Thời điểm này, các lực lượng Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm, Tổ công tác của Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên 02 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) làm đồng chí Công và 02 đối tượng ngã ra đường.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 02 đối tượng và đưa đồng chí Công cùng 02 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu.

Khách đi tàu điện lập kỷ lục ngày tổng hợp luyện diễu binh

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, sản lượng hơn 140.000 lượt hành khách đi 2 tuyến đường sắt đô thị (tàu điện) Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao) vào ngày 21/8 đã thiết lập kỷ lục về số lượng hành khách đi tàu đông nhất kể từ khi 2 tuyến được đưa vào vận hành đến nay.

Hành khách làm thủ tục tại ga Cát Linh vào chiều 21/8.

Theo đó, trong ngày 21/8, ngày tổ chức tổng hợp luyện diễu binh lần đầu ở Quảng trường Ba Đình, tàu điện Cát Linh - Hà Đông đã phục vụ hơn 110.000 lượt hành khách, tàu Nhổn - ga Hà Nội đã phục vụ hơn 30.000 lượt hành khách.

"Sản lượng hành khách vận chuyển trong ngày 21/8 bằng 250% so với sản lượng hành khách vận chuyển trong các ngày bình thường, và gấp đôi sản lượng hành khách vận chuyển trong các dịp cao điểm 2/9 của các năm trước đây", Hà Nội Metro cho biết thêm.

Hà Nội Metro nhận định, nhu cầu đi lại bằng tàu điện của người dân và du khách sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các buổi tổng hợp luyện lần 2, sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành cũng như trong các ngày cao điểm dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách, Hà Nội Metro đã điều chỉnh phương án vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông đường bộ trong những ngày cao điểm.

Theo phương án điều chỉnh, vào các ngày 21, 24, 27 và 29/8, các đoàn tàu sẽ chạy từ 5 giờ 30 - 24 giờ (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ). Giãn cách 6 - 10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Trong ngày 30/8, thời gian hoạt động từ 5 - 22 giờ. Thời gian giãn cách là 6 phút/chuyến trong khung giờ 5 - 8 giờ; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 1/9, thời gian hoạt động từ 5 giờ 30 - 24 giờ (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ). Giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Trong ngày Quốc khánh 2/9, các tuyến tàu điện sẽ hoạt động liên tục 0 - 22 giờ. Giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (4 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút và 11 - 14 giờ 30 phút); các khung giờ khác 10 phút/chuyến.

'Bí mật' bên trong chiếc túi màu nâu sẫm bỏ quên giữa trưa ở sân bay Nội Bài

VNN đưa tin, khoảng 12h20 ngày 21/8, khi chị Lê Thị Thìn, nữ nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp nhà vệ sinh tại khu vực cách ly nội địa đến Nhà ga hành khách T1, sân bay Nội Bài thì phát hiện một chiếc túi xách tay màu nâu đen bị bỏ lại.

Hành khách vui mừng nhận lại tài sản bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài. Ảnh: VNN

Chị Thìn lập tức báo cho lực lượng an ninh hàng không gần nhất. Qua kiểm tra cho thấy bên trong túi đựng máy tính xách tay, điện thoại Samsung, ví da, giấy tờ cá nhân mang tên hành khách Đ.V.Đ.

Ngoài ra, trong túi còn chứa một khoản tiền mặt "khủng" gồm 64.900.000 VNĐ và 10.000 USD, tổng giá trị tương đương 330 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 30 phút, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã tìm và bàn giao lại tài sản cho chủ nhân chiếc túi.

Không nén được niềm vui, anh Đ.V.Đ chia sẻ: “Tôi là hành khách trên chuyến bay từ Đà Lạt đến Nội Bài. Do vội vàng nên đã bỏ quên chiếc túi quan trọng. Thật may mắn, tôi được anh em an ninh hỗ trợ tận tình”.

Nhận chuyển nhầm hơn 500 triệu đồng, nam thanh niên vội trình báo công an

Mới đây, công an xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) đã xác minh làm rõ một công dân trú tại TP. Hải Phòng chuyển nhầm số tiền hơn 500 triệu đồng đến tài khoản cá nhân của anh Vũ Văn Hải (SN 1980, trú tại thôn Quảng Chính 8, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) và tiến hành trao trả.

Sau khi nhận được trình báo, Công an xã Quảng Hà nhanh chóng xác minh, làm rõ người chuyển nhầm tiền và trao trả. Ảnh: Cơ quan Công an

Trước đó, vào ngày 10/8, anh Vũ Văn Hải phát hiện trong tài khoản ngân hàng của mình có khoản tiền rất lớn 553 triệu đồng từ nguồn không rõ ràng. Với tinh thần thẳng thắn, trung thực, anh Hải đã đến Công an xã Quảng Hà để trình bày sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Quảng Hà đã nhanh chóng xác minh, làm rõ thông tin và xác định người chuyển nhầm là ông Nguyễn Văn Lân (hiện đang sinh sống tại TP Hải Phòng).

Sau đó, lực lượng công an xã chủ động liên hệ, hướng dẫn ông Lân thực hiện đầy đủ các thủ tục để nhận lại số tiền thông qua ứng dụng ngân hàng.

Nhận lại toàn bộ số tiền, ông Lân cảm động, gửi thư cảm ơn đến anh Vũ Văn Hải và tập thể Công an xã Quảng Hà đã giúp bản thân nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Biển Đông sắp đón bão số 5 mạnh cấp 11, miền Trung mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng 22/8, vùng áp thấp trên khu vực phía đông đảo Luzon (Philippines) mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng đêm 22/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành cơn bão số 5 trên Biển Đông (tên quốc tế là cơn bão Kajiki).

Đêm 22/8, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông và mạnh lên thành cơn bão số 5.

Khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20 km/giờ. Khoảng ngày 25/8, khi bão di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10 - cấp 11, giật cấp 13 - cấp 14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển vịnh Bắc bộ. Dự báo ngày 25/8, bão số 5 sẽ di chuyển vào đất liền nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, vùng biển phía bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai 23/8 có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, sau tăng cấp 8 - cấp 9.

Dự báo từ ngày 24/8, bão mạnh tăng lên cấp 10 - cấp 11, giật cấp 13. Sóng cao 4 - 7 m, biển động rất mạnh kèm giông lốc và mưa lớn.

Vùng biển từ Thanh Hóa - Đà Nẵng từ ngày 25.8 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11 - cấp 12, giật cấp 15.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, với kịch bản tác động hiện tại, hoàn lưu tác động của bão số 5 rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc bộ và bắc Trung bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10 - cấp 11, giật cấp 13 - cấp 14.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, các tỉnh từ Thanh Hóa - TP.Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi trên 600 mm.