Tin sáng 22/8: Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; thời tiết ba miền đều đổ mưa

Lần đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, sau hơn 3 tháng huấn luyện và 4 lần tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, đây là lần đầu tiên Ban tổ chức tiến hành tổ chức tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình.

Buổi tổng hợp luyện bắt đầu từ khoảng 20h, với sự tham gia của trên 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của quân đội, 8 khối xe đặc chủng công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia tham gia hợp luyện.

Sau 40 năm kể từ năm 1985 mới có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.

Lộ trình: Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Tuyến phố có thể theo dõi thuận lợi: Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn... Ngoài ra người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố.

TP.HCM bắn pháo hoa 4 điểm mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

VTCNewS cho biết, thông tin được ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM nêu tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội TP.HCM, chiều 21/8.

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm đầu đường hầm sông Sài Gòn (thuộc phường An Khánh), Khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

Điểm bắn tầm thấp đặt tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới. Các màn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày Quốc khánh 2/9.

Lễ 2/9, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa ba điểm tầm cao ở các phường An Khánh, Bình Dương, Vũng Tàu và một điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen.

Trước đó, lúc 19h30 cùng ngày, TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại 3 địa điểm gồm: phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), sân khấu ngoài trời Công viên trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

Việc bắn pháo hoa được thực hiện theo Nghị định 137/2020 của Chính phủ, quy định các thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp trong các dịp quan trọng như Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm ngày Giải phóng 30/4...

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, TP.HCM còn triển khai nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 như triển lãm ảnh, dâng hương, dâng hoa, viếng nghĩa trang liệt sĩ, cùng 20 suất biểu diễn phục vụ người dân tại các phường, xã thuộc ba khu vực sau hợp nhất.

Dự báo thời tiết 22/8: Miền Bắc mưa lớn tầm tã ở vùng núi, Hà Nội 32 độ

Thông tin trên Báo VietnamNet, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng vùng núi 28-31 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Thanh Hóa - Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Gia Lai tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa – giải trí đặc sắc mừng Quốc khánh 2/9

Theo VOV, kế hoạch, chuỗi sự kiện mở màn bằng Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ" diễn ra tối 29/8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), kèm màn pháo hoa tầm thấp lúc 21h30.

Đêm 2/9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) sẽ bắn pháo hoa tầm cao ngay sau Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.

Trong suốt thời gian từ 29/8 đến 2/9, phường Quy Nhơn trở thành không gian lễ hội với nhiều hoạt động sôi động: lễ hội ánh sáng, ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng Tây Nguyên, lễ hội ẩm thực gắn với trưng bày sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống.

Đặc biệt, du khách sẽ được thưởng thức màn trình diễn mổ, chế biến cá ngừ đại dương – đặc sản nổi bật của vùng biển.

Hình ảnh chương trình nghệ thuật và pháo hoa từng được tổ chức ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku. Ảnh: Anh Sơn

Bên cạnh đó, Quảng trường Chiến Thắng và tuyến đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn) sẽ là nơi diễn ra các chương trình nghệ thuật truyền thống, lễ hội đường phố và nhiều hoạt động cộng đồng.

UBND tỉnh Gia Lai thông tin, các sự kiện không chỉ nhằm kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Gia Lai, phát huy bản sắc văn hóa Tây Nguyên, đồng thời khuyến khích phát triển kinh tế đêm, kinh tế biển và dịch vụ du lịch – ẩm thực.

Đây cũng là dịp tôn vinh ngư dân, khích lệ tinh thần bám biển, góp phần xây dựng kinh tế thủy sản bền vững.

Song song với lễ hội, tỉnh còn tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại Gia Lai 2025 tại Pleiku vào ngày 29/8; khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm; đồng thời triển khai hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Sắp có Trăng máu đặc biệt trong năm, kéo dài suốt 83 phút

Thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết, ngày 7-8/9 sắp tới, một trong những lần nguyệt thực toàn phần có thể quan sát rộng rãi nhất trong lịch sử nhân loại sẽ xuất hiện trên bầu trời.

Vào tối muộn ngày 7, rạng sáng ngày 8/9 sắp tới theo giờ Việt Nam, nguyệt thực toàn phần sẽ xuất hiện và được quan sát thuận lợi ở Nam Cực, Châu Á, Tây Úc và phía Tây Thái Bình Dương. Mặt Trăng chuyển sang màu đỏ thẫm trong suốt giai đoạn toàn phần kéo dài 83 phút nên thường được gọi là Trăng máu. Nguyệt thực sẽ bắt đầu vào lúc 22 giờ 28 phút ngày 7/9. Chi tiết như sau:

Sắp có Trăng máu đặc biệt trong năm, kéo dài suốt 83 phút.

Nguyệt thực nửa tối bắt đầu: 22 giờ 28 phút – ngày 7 tháng 9

Nguyệt thực một phần bắt đầu: 23 giờ 27 phút – ngày 7 tháng 9

Nguyệt thực toàn phần bắt đầu: 00 giờ 30 phút – ngày 8 tháng 9

Nguyệt thực cực đại: 01 giờ 11 phút – ngày 8 tháng 9

Nguyệt thực toàn phần kết thúc: 01 giờ 52 phút – ngày 8 tháng 9

Nguyệt thực một phần kết thúc: 02 giờ 56 phút – ngày 8 tháng 9

Nguyệt thực nửa tối kết thúc: 03 giờ 55 phút – ngày 8 tháng 9

Theo ước tính có khoảng 7 tỷ người sẽ nằm trong khu vực có thể quan sát được đưa lần nguyệt thực này trở thành một sự kiện thiên văn trên quy mô toàn cầu. Tổng thời gian của nguyệt thực là 05 giờ 27 phút, trong đó, pha toàn phần kéo dài 82 phút - khi Mặt Trăng đi hoàn toàn qua vùng bóng tối của Trái Đất và bề mặt chuyển sang màu đỏ đồng đầy huyền bí.