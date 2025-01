Tin sáng 28/1: Hà Nội cao điểm giá rét vào ngày mùng 1 Tết; Chuối xanh giá nửa triệu đồng hút khách

Thời tiết Hà Nội 2 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay tới 29/1 (tức mùng 1 Tết), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên gió Đông Bắc hoạt động mạnh ở mức cấp 3, trời rét đậm.

Cụ thể, từ ngày 28-29/1, khu vực thủ đô Hà Nội có mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng.

Trong 2 ngày tới, khu vực rét đậm với nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 17-20℃, nhiệt độ thấp nhất ban đêm khoảng 9-13℃.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay (28/1), đợt không khí lạnh tràn về từ đêm 25/1 đã bao trùm khắp miền Bắc, Bắc Trung Bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ.

Trên đất liền đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi giật cấp 6-7; ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong hôm nay, không khí lạnh tràn sâu vào phía Nam, ảnh hưởng một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Đợt không khí lạnh tăng cường này khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối; ở Trung Trung Bộ trời rét.

Cơ quan khí tượng nhận định, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi Bắc Bộ 6-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; từ Quảng Bình đến Huế 12-15 độ; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 16-18 độ.

Riêng khu vực Hà Nội không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này 9-12 độ.

Chuối xanh giá nửa triệu đồng vẫn hút khách mua

Ghi nhận ngày 28 Tết tại chợ Hàng Bè, một nải chuối tiêu xanh thờ Tết có giá dao động từ 200.000 đến 350.000 đồng. Ảnh: Lao Động

Ngày 28 tháng Chạp, tại một số chợ truyền thống tại phố Hàng Lược, Hàng Bè, Nghĩa Tân,... giá chuối năm nay tăng mạnh so với năm ngoái, theo ghi nhận của Lao Động.

Một nải chuối tiêu xanh thờ Tết có giá dao động từ 200.000 đến 350.000 đồng. Với những nải chuối đẹp, có số quả lẻ, giá có thể lên tới 500.000 đồng/nải.

Một tiểu thương bán hoa quả tại chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm), chia sẻ: "Năm nay, để chọn được nải chuối đẹp rất khó vì thị trường khan hiếm, nhất là loại chuối xanh vừa chín tới, dáng quả đều, đẹp. Tuy nhiên vẫn cháy hàng vì khách sẵn sàng trả giá cao để có nải chuối ưng ý bày mâm ngũ quả".

Bên cạnh đó, theo tiểu thương bán hoa quả cho biết, chưa năm nào giá chuối xanh lại đắt đỏ như dịp Tết Ất Tỵ này. So với Tết năm ngoái, giá chuối tăng gấp 2 - 3 lần, còn với ngày thường tăng gấp 7 - 10 lần.

Nhiều người tiêu dùng cho rằng, việc chi tiêu một khoản lớn để mua nải chuối đẹp bày mâm cúng là hoàn toàn xứng đáng.

Chị Hà Lan - một khách hàng tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), cho biết: "Tôi sẵn sàng bỏ ra 500.000 đồng để mua nải chuối ưng ý. Mâm ngũ quả là không thể thiếu trong dịp Tết, và chuối là loại quả quan trọng nhất. Một nải chuối đẹp sẽ giúp gia đình tôi đón năm mới thuận lợi, an khang".

Ngoài chuối tiêu xanh, nhiều loại trái cây dùng để thờ Tết cũng được bày bán phong phú trên thị trường. Trong khi giá chuối xanh tăng mạnh, thì bưởi thờ năm nay lại khá "dễ chịu".

Các loại bưởi thờ lớn, mẫu mã đẹp có giá từ 120.000 - 150.000 đồng/quả, loại nhỏ hơn chỉ khoảng 40.000 đồng/quả. Phật thủ to, đẹp có giá từ 150.000 - 180.000 đồng/quả, loại trung bình ở mức 60.000 - 80.000 đồng/quả, và loại nhỏ chỉ 35.000 đồng/quả.

Công an làm việc với người đàn ông 'khoe' con trai 12 tuổi lái ô tô

Hình ảnh người bố "khoe" cho con trai 12 tuổi ngồi sau vô lăng.

Theo VTC News, chiều 27/1 (28 Tết), đại diện Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6) và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Bình đã làm việc với tài xế đăng tải hình ảnh cho con trai 12 tuổi lái ô tô trên đường.

Trước đó, tối 25/1, mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 2 phút do chính người bố livestream trên trang cá nhân của mình với nội dung "khoe" cho con trai tự lái ô tô về nhà.

"Hôm nay bố uống rượu và cậu út lái xe chở bố về", "con là con trai của bố thì phải chở bố về chứ, mỗi khi bố say", "báo cáo với các bác cháu năm nay mới 12 tuổi đang học lớp 6", người bố liên tục nói trong đoạn video.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) cử cán bộ, chiến sỹ vào cuộc xác minh.

Qua xác minh, cảnh sát xác định, người đàn ông trong clip là L.N.L (SN 1981, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình). Người này cũng là chủ của phương tiện mang BKS 30K- 792.xx.

Tại cơ quan Công an, L.N.L cho biết, địa điểm xảy ra sự việc tại Cầu Cọi (xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư).

"Khoảng 18h, tôi lái ô tô chở theo con trai đi đến gần khu vực Cầu Cọi thì bị hỏng xe. Trong quá trình xe cứu hộ cẩu kéo phương tiện, tôi cho con trai ngồi ở ghế lái và nói với cháu sẽ quay video con mình lái ô tô cho vui", L.N.L nói.

Theo ông L., bản thân quay rồi đăng đoạn video lên mạng xã hội chỉ nhằm mục đích "cho vui". Ông L. cũng nhận thức được hành vi đăng tải sai sự thật của mình là sai, gây hoang mang dư luận và mong muốn mọi người thông cảm và không bắt chước theo hành vi sai trái của mình.

Đại diện Cục CSGT cho biết, lái xe quay video nêu trên có dấu hiệu vi phạm cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Đối với xe cứu hộ (căn cứ vào kiểm định) để tiếp tục xác minh làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm điểm p khoản 5, Điều 6, Nghị định 168 về hành vi chở người trên thùng xe trái quy định, phạt từ 4-6 triệu đồng; hoặc theo điểm i khoản 3, Điều 6, Nghị định 168 về vi phạm chở người trên xe được kéo (trừ người điều khiển) phạt 800-1 triệu đồng.

Phòng 6 đã bàn giao vụ việc cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, xử lý.

Vụ 34 trẻ uống nhầm thuốc diệt chuột: 11 em được tiếp tục theo dõi

Các bệnh nhi được nhân viên y tế dặn dò trước khi ra viện. Ảnh: BVCC.

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), đã có 23 trẻ trong vụ uống nhầm thuốc diệt chuột tại thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) được ra viện, theo Vietnamnet.

11 bệnh nhi có những bất thường trên điện não đồ, tổn thương não đang tiếp tục điều trị. Các em được Trung tâm Nhi Khoa và Trung tâm Chống độc phối hợp với chuyên khoa thần kinh đánh giá kỹ điện não. Ngày mai, các em có thể chuyển về tuyến tỉnh hoặc ra viện kèm đơn thuốc và hẹn khám lại.

Trong số 34 bệnh nhi có 24 trẻ điều trị ở Trung tâm Nhi khoa và 10 trẻ ở Trung tâm Chống độc. Tình hình bị tổn thương do ngộ độc gồm: 4 em có tổn thương não, 9 em có nguy cơ co giật trên điện não, 13 em có dấu hiệu ảnh hưởng chức năng tim.

Trước đó, ngày 21/1, một số học sinh trường Tiểu học Phú Bình sang đồi chè cạnh trường để chơi. Các em tìm thấy một túi chứa rất nhiều ống nhựa màu đỏ và màu xanh nên lấy một ống mang về và rủ bạn uống. Sau đó, các trẻ khác nhặt được một túi chứa nhiều ống màu hồng từ bụi cây trong cổng trường và chia nhau uống.

Chiều tối 22/1, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 32 bệnh nhi, hầu hết là học sinh trường Tiểu học Phú Bình, nghi uống nhầm hóa chất diệt chuột fluoroacetate. Ngày 23/1, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm 2 trẻ, nâng tổng số bệnh nhi lên 34 ca.

Khi nhập viện, các bệnh nhi được khẩn trương thăm khám, đánh giá, xét nghiệm, kiểm tra tổn thương do ngộ độc, chụp cộng hưởng từ với các trường hợp có chỉ định, siêu âm tim... theo dõi sát cũng như điều trị theo phác đồ. Các bác sĩ liên tục rà soát, cố gắng không bỏ sót các nguyên nhân ngộ độc khác.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, đặc điểm triệu chứng và kết quả xét nghiệm cho thấy đây là vụ ngộ độc hóa chất diệt chuột fluoroacetate/fluoroacetamide.

Fluoroacetate/fluoroacetamide là hóa chất diệt chuột ở các dạng ống nước nhỏ bằng nhựa hoặc thủy tinh chứa dung dịch màu hồng, không màu, màu nâu hoặc gói hạt gạo hồng, không có nhãn mác hoặc có chữ nước ngoài.

Đây là loại hóa chất diệt chuột có độc tính cực cao với thần kinh, gây co giật, hôn mê, tổn thương não nặng, tổn thương tim, viêm cơ tim cấp, suy tim cấp, loạn nhịp tim, sốc tim, cùng với biểu hiện đặc trưng là hạ canxi. Trường hợp ngộ độc nặng có thể tổn thương và suy đa tạng.

Đào, quất hạ giá hơn 50% vẫn ế khách

Chợ cây cảnh ngày 28 Tết vắng vẻ dù giá đã giảm mạnh. Ảnh: Lục Giang

Ghi nhận vào ngày 28 tháng Chạp, dù năm mới đã cận kề nhưng không khí tại các chợ hoa lớn như đường Lạc Long Quân hay đường Nguyễn Hoàng Tôn (Hà Nội) lại ảm đạm khác thường. Dù giá bán đã giảm mạnh, thị trường cây cảnh vẫn không thu hút được lượng khách như kỳ vọng, thông tin trên Lao Động.

Chị Huyền, một tiểu thương bán cây quất cảnh tại khu vực đường Lạc Long Quân chia sẻ, doanh thu năm nay đã giảm sâu so với mọi năm. "Giá quất năm nay thấp hơn 300.000-500.000 đồng/cây so với năm ngoái, nhưng lượng khách vẫn không tăng. Nếu như năm ngoái tôi có thể bán được 400-500 cây quất trong mùa Tết, thì năm nay chắc chỉ bán được khoảng 200 cây".

Không chỉ giảm về số lượng bán ra so với năm ngoái, giá cây quất còn giảm mạnh trong những ngày cuối cùng trước tết. "Hôm nay 28 tết, nếu như một cây quất 5 ngày trước được bán với giá 800.000 đồng thì hôm nay tôi đã giảm xuống còn 300.000 đồng, nhưng khách mua vẫn rất ít".

Theo chị Huyền, tình trạng thị trường ế ẩm năm nay xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là tình hình kinh tế khó khăn khiến người dân thắt chặt chi tiêu. Mặc dù đào, quất là biểu tượng truyền thống của Tết, nhưng không ít gia đình đã chọn cách cắt giảm ngân sách trang trí nhà cửa để dành cho các nhu cầu thiết yếu hơn, hoặc lựa chọn những cây cảnh có mức giá thấp hơn khiến giá đào, quất cũng giảm theo.

Chị Huyền chia sẻ: "Đến sát ngày, chúng tôi chấp nhận bán rẻ, xả lỗ, miễn là thu được đồng nào hay đồng đó. Hàng của tôi còn nhiều, sợ đến ngày mai cũng không bán hết, có người quen đã hỏi xin vài cây về trồng, tôi cũng sẵn sàng cho. Những năm trước không bán hết, tôi cũng làm như vậy".

Tương tự, tại đường Nguyễn Hoàng Tôn, chị Thu Hằng, lái buôn chuyên kinh doanh đào rừng, cũng gặp khó khăn lớn. "Giá nhập đào rừng năm nay tăng cao, nhưng giá bán lại thấp hơn năm ngoái rất nhiều. Hàng bán cũng chậm hơn, đến ngày hôm nay vẫn tồn khá nhiều nên tôi buộc phải giảm giá. Những cành đào lớn mà ngày hôm qua bán được 3,5 triệu đồng thì hôm nay chỉ còn 2 triệu đến 2,5 triệu đồng, nhưng lượng khách mua vẫn rất hạn chế. Càng sát Tết, chị buộc phải tiếp tục giảm giá, thậm chí xả hàng vào phút chót để thu hồi vốn.

Theo chị Hằng, chi phí đầu vào tăng cao là áp lực lớn với các tiểu thương khi phải nhập hàng với giá cao hơn năm trước, nhưng lại không thể bán ra với giá tương xứng. Điều này khiến lợi nhuận bị thu hẹp, thậm chí nhiều người buôn bán phải chấp nhận lỗ vốn.