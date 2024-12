Tin sáng 28/12: Thông tin mới nhất vụ cháy nhà trọ ở Thủ Đức; Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, miền Bắc giảm nhiệt

Tin sáng 27/12: Tiến Linh, Xuân Son giúp Việt Nam thắng Singapore 2-0; Thời tiết Tết Dương lịch 2025 cả nước như thế nào? GĐXH - Đội tuyển Việt Nam đã thắng 2-0 trước Singapore trong trận Bán kết lượt đi ở giải ASEAN Cup 2024; Ngay sau 2 đợt không khí lạnh tràn về từ đêm 26 và đêm 27/12, đến khoảng 31/12 một đợt nữa được tăng cường. Thời tiết dịp Tết Dương lịch 2025 trên cả nước diễn biến như thế nào?;

Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, miền Bắc giảm nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều 27/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết Đông Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo thời tiết ngày 28/12, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, miền Bắc trời rét. Ảnh minh hoạ.

Từ tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ngày 28/12, nhiệt độ nhiều nơi ở Bắc Bộ giảm nhẹ. Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, chiều tối 27/12 đến ngày 28/12, Thừa Thiên Huế đến Phú Yên mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 28/12, mưa lớn giảm dần.

Chiều tối 27 đến ngày 28/12, Quảng Trị và Khánh Hoà có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, đặc biệt các huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong (Bình Thuận); Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Hai nạn nhân trong vụ cháy ở Thủ Đức là vợ chồng mới cưới

Ngày 27/12, NLĐ đưa tin, Công an TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là Trần Thị T. (20 tuổi) và Nguyễn Trường G. (25 tuổi, cùng quê tỉnh Thái Bình). Họ đều là công nhân, mới cưới được một năm.

Khoảng 5 giờ 50, ngọn lửa bùng lên từ nhà trọ có kết cấu 1 trệt, 4 tầng trong hẻm số 63, đường số 10, phường Tăng Nhơn Phú B. Lúc này, có nhiều người bên trong.

Thấy cháy, người dân tìm cách chữa cháy nhưng bất thành. Khói bốc lên nghi ngút, một số người mắc kẹt.

Cảnh sát chữa cháy TP Thủ Đức sau đó đến hiện trường chữa cháy và cứu người. Đến 6 giờ 50, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Đến nay xác định có 2 người tử vong ở phòng trọ lầu 2, 8 người bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng họ không bị thương nặng.

Bước đầu xác định đám cháy từ bãi xe máy ở tầng trệt. Thời điểm cháy ở tầng trệt có nhiều xe máy. Được biết, nhà trọ có khoảng 38 phòng cho thuê, khoảng 78 người ở.

Công an TP HCM bắt giữ 4 người bán chất kịch độc

Ngày 27/12, Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ 4 người mua bán chất xyanua cực độc, gồm: Trần Văn Nghĩa (SN 1979), Tạ Trần Huấn (SN 1982), Bùi Hồng Quang (SN 1987) và Dương Đức Dũng (SN 1973).

Công an TP HCM vừa bắt 3 người mua bán chất kịch độc

Những người này bị bắt về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất độc xyanua; công an thu giữ tổng cộng 20 kg chất độc xyanua và nhiều tang vật khác có liên quan.

Song song đó, mở rộng vụ án "Tàng trữ, Mua bán trái phép chất độc" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại H.B.C (quận 12, TP HCM), Công an quận 12 tiếp tục tạm giam 12 đối tượng để điều tra về tội "Mua bán trái phép chất độc".

Công an quận 12 thu giữ thêm 1 kg chất độc xyanua mua bán trái phép từ Công ty TNHH Thương mại H.B.C.

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 7 vụ án, 43 bị can để điều tra về các tội "tàng trữ, mua bán trái phép chất độc".

Công an TP HCM đã thu giữ tổng cộng gần 9,7 tấn xyanua, 315 kg axit Sulfuric, 105 kg axit Cholhidric cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Trong đó, Công an TP HCM đã thành lập nhiều tổ công tác để tiến hành truy xét các đầu mối tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hồi hơn 455,5 kg xyanua đã mua bán trái phép.

Bắt giữ 3 người nước ngoài dùng USD giả đổi tiền thật ở Phú Quốc

TTXVN đưa tin, chiều 27/12, lãnh đạo Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa bắt giữ 3 người nước ngoài để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn dùng USD giả mua hàng hóa và đổi tiền Việt Nam trên địa bàn.

3 người nước ngoài dùng USD giả đổi tiền thật ở Phú Quốc bị bắt giữ

Trước đó, điện thoại đường dây nóng của Trưởng Công an TP Phú Quốc tiếp nhận nhiều thông tin trình báo của người dân về việc xuất hiện các đối tượng người nước ngoài sử dụng USD giả mệnh giá 100 để mua hàng hóa, đổi tiền Việt Nam.

Theo trình báo, đã có nhiều nạn nhân là người mua bán tạp hóa, kinh doanh nhà hàng, khách sạn ở Phú Quốc bị lừa đảo bằng hình thức trên với số tiền trên 200 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Phú Quốc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang nắm tình hình, tổ chức các biện pháp truy xét nhanh để làm rõ vụ việc.

Đến 3 giờ 25 phút ngày 27/12, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng là người Uzbekistan tại khu Grand World (xã Gành Dầu, TP Phú Quốc), gồm: Nasyrov Odiljon (SN 1993), Ernazarov Feruzbek (SN 2000) và Rasulov Isroil (SN 1993). Đồng thời, thu giữ tang vật trên người các đối tượng, gồm: Hơn 22.000 USD (mệnh giá 100, nghi là tiền giả) và hơn 330 triệu đồng tiền Việt Nam.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi lưu hành ngoại tệ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng này là đổi tiền USD giả lấy tiền Việt Nam thật hoặc dùng USD giả để mua hàng hóa.

Sóng biển đánh sập nhà dân ở cồn Nhất Trí tại thành phố Nha Trang

Những ngày cuối năm 2024, khu dân cư giáp biển ở cồn Nhất Trí thuộc phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do những con sóng dữ gây ra.

Những ngôi nhà ở cồn Nhất Trí, thuộc phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bị sóng đánh sập. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Tình trạng sóng biển xâm thực, "tấn công" vào nhà dân đã diễn ra trong nhiều năm qua, khiến hàng loạt ngôi nhà bị sập, tài sản bị cuốn trôi, còn người dân ở đây luôn sống trong cảnh lo lắng triền miên.

Thăm khu vực ven cồn Nhất Trí vào những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân tất bật xúc cát, sỏi cho vào bao tải để gia cố bờ kè, bảo vệ tài sản. Hàng trăm mét bờ biển đã được gia cố bằng các vật liệu tạm bợ như bạt che, bao tải, đá, sắt, hay thậm chí là những khúc gỗ và tường tạm.

Bà Phạm Thị Mẫn, 67 tuổi, chia sẻ: Sóng đánh liên tiếp vào cồn Nhất Trí khiến nhà của một số hộ bị sập. Có người phải ở nhờ người thân, có người phải đi thuê trọ. Sáng nào người dân cũng phải canh con nước để đắp đất, gia cố bờ kè. Từ đầu năm đến giờ, người dân liên tục lo đối phó với sóng biển.

Những hộ gia đình còn bám trụ lại nơi đây buộc phải chi nhiều tiền mua đất đá, cát sỏi, rọ sắt, bao tải để gia cố bờ kè. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều như "dã tràng se cát" khi sóng biển mạnh mẽ cuốn phăng tất cả chỉ sau vài ngày.

Chị Nguyễn Thị Bé bức xúc: Không thể không làm, vì sóng lớn đánh tràn lên mái nhà, ngập nước khắp nơi, có thể sập bất cứ lúc nào. Gia đình chị làm nghề đi biển, kiếm được bao nhiêu tiền đều đổ hết vào việc gia cố kè chắn sóng. Năm nay, gia đình đã tốn hàng chục triệu đồng mua vật liệu, nhưng sức người có hạn, không thể chống lại thiên nhiên...

Vào cuối tháng 10/2022, ảnh hưởng của triều cường kết hợp với gió mạnh (cấp 6, giật cấp 7-8) và biển động dữ dội đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho 11 hộ gia đình. Trong đó, một hộ bị sập nhà hoàn toàn, hai hộ khác bị sập một phần nhà và móng, các hộ còn lại bị nước biển tràn vào gây hư hỏng tài sản.

Trước mắt, người dân khu vực cồn Nhất Trí vẫn phải tự lực gia cố bờ kè bằng các vật liệu đơn giản, tiếp tục chiến đấu với sóng to. Để giải quyết triệt để tình trạng này, rất cần sự hỗ trợ kịp thời và quyết liệt từ phía chính quyền các cấp.

Mải đi giao hàng cho khách, nam shipper bị trộm xe máy cùng 50 đơn hàng

ĐSPL đưa tin, mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ trộm cắp táo tợn khiến nhiều người xôn xao. Theo như chia sẻ, sự việc xảy ra trên Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, TP Thuận An (Bình Dương).

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, nam shipper dựng xe bên đường để ghé vào giao đơn cho khách hàng. Ngay sau đó, người đàn ông tiếp tục cầm theo 2 đơn hàng đi bộ giao cho những vị khách liền kề trong khu.

Ngay lúc này, phát hiện sư lơ đễnh, 1 người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai đi bộ đến đã tiếp cận chiếc xe máy của shipper rồi nhanh chóng nổ máy xe chạy đi. Đáng nói, phía sau chiếc xe máy còn gắn thêm giỏ nhựa đựng hàng chục đơn hàng vẫn chưa kịp giao cho khách.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý và bày tỏ bức xúc với hành vi trộm cắp liều lĩnh của các đối tượng xấu. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng người đàn ông làm shipper có phần chủ quan, để chìa khoá ở xe máy để kẻ xấu lợi dụng sơ hở trộm cắp.

Không ít dân mạng cũng lên tiếng nhắc nhở mọi người nên giữ gìn tài sản cẩn thận, đặc biệt là trong những tháng cuối năm tránh cho những đối tượng trộm cắp có cơ hội ra tay.