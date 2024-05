Tin sáng 29/5: Gây thương tích cho học sinh, hiệu trưởng bị cách chức; sau bữa ăn trưa hàng chục công nhân bị ngộ độc thực phẩm

Xác định nguyên nhân vụ cháy quán cơm khiến 2 em nhỏ thương vong ở Hải Dương



Liên quan đến vụ cháy tại quán cơm ở xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) khiến 2 em nhỏ thương vong, theo PNVN, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu được cho là do rò rỉ khí gas ở khu vực bếp trong quá trình đun nấu tại cửa hàng gây ra cháy.

Công an thị xã Kinh Môn phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 9h56 phút ngày 28/5 xảy ra vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh ăn uống (quán cơm) của chị Bùi Thị Hoa (ở thôn Thái Mông, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn).

Ngay sau nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Công an thị xã Kinh Môn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 22 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khi xảy ra cháy trong cửa hàng có 5 người gồm: Chị Hoa (chủ quán), chị Bùi Thị Linh (em gái chị Hoa), bà Ngô Thị Quế (người làm thuê, SN 1972), cháu Đ.T.H.V (con gái chị Hoa, SN 2009) và cháu Đ.D.A (con gái chị Hoa, SN 2013).

Tuy nhiên, chỉ có chị Hoa, chị Linh và bà Quế thoát ra ngoài an toàn, còn 2 cháu Đ.T.H.V và Đ.D.A mắc kẹt bên trong. Sau đó, V và A được lực lượng chữa cháy giải cứu và đưa đến trung tâm y tế cấp cứu.

Hậu quả vụ cháy làm cháu Đ.T.H.V tử vong tại bệnh viện, cháu Đ.D.A bị thương nặng đang được điều trị. Vật dụng, đồ dùng trong cửa hàng bị hư hỏng, chưa xác định giá trị thiệt hại.

Cách chức hiệu trưởng vì gây thương tích cho học sinh

Trường Tiểu học Tân Phú Trung nơi xảy ra sự việc.

Theo TPO, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TPHCM) vì đã gây thương tích cho học sinh.

UBND huyện Củ Chi đánh giá hành động của ông Phúc vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của nhà giáo và vi phạm về nghĩa vụ của viên chức, tạo nên dư luận xấu về hình ảnh của người thầy. Đồng thời làm giảm niềm tin của phụ huynh, học sinh đối với cán bộ quản lý, giáo viên của Trường tiểu học Tân Phú Trung và làm giảm uy tín của ngành giáo dục huyện.

Thường trực UBND huyện Củ Chi yêu cầu ông Phúc bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và những công việc đang đảm nhiệm cho ông Phạm Đăng Tùng - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Phú Trung trước ngày 31/5.

Trước đó, ngày 21/3, báo chí đưa tin về sự việc ông Phúc khiến học sinh bị chảy máu đầu. Tuy nhiên, vị này khẳng định đây không phải hành động cố ý mà do khi ông gõ song loan (nhạc cụ) xuống bàn thì em học sinh quay đầu lại nên vô tình bị trúng.

Theo tường trình của ông Phúc, trong quá trình học, thấy em M.P (tên học sinh trong vụ việc) không tập trung học nên ông Phúc nhắc nhở nhiều lần và đến sau lưng học sinh này hướng dẫn em. Khi ông Phúc vừa cầm song loan gõ để học sinh chú ý, vừa hỗ trợ lấy dụng cụ học tập thì chẳng may P quay đầu lại nên trúng làm đầu em bị trầy xước và chảy máu.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Phúc đã lấy dụng cụ y tế tại lớp để cầm máu và sát trùng vết thương cho P. Sau đó, gọi điện cho phụ huynh của học sinh trình bày vụ việc và cùng đưa P đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi để kiểm tra vết thương.

Theo bác sĩ bệnh viện, vết thương nhỏ, không sâu, trẻ không có triệu chứng chóng mặt nên cho thuốc về nhà uống và theo dõi.

Hàng chục công nhân bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm ở bệnh viện. Ảnh: T.C

Theo Sở Y tế Nghệ An, tính đến 18h ngày 28/5, các công nhân tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY (địa chỉ ở Cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành) bị ngộ độc thực phẩm đã ổn định và xuất viện về nhà.

Riêng, một số công nhân nôn, đi ngoài nhiều, mệt và 4 công nhân đang mang thai được giữ lại cơ sở y tế để theo dõi, tiếp tục điều trị.

Trước đó, trưa 28/5, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Đây là một công ty may của Nhật Bản, có 1.573 công nhân, chia làm ở 2 xưởng sản xuất.

Bữa trưa của các công nhân gồm có 5 món gồm: Cá bạc má rán, mướp xào giá, trứng luộc, canh rau, xoài tráng miệng... Đơn vị cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho bếp ăn Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY là Doanh nghiệp tư nhân Mạc Anh Hà (xã Hoa Thành, huyện Yên Thành).

Trong bữa ăn trưa này, bếp ăn phục vụ 1.416 suất ăn. Phân xưởng 1 ăn trưa lúc 11h15, phân xưởng 2 ăn lúc 11h55.

Sau bữa trưa 30 phút, nhiều công nhân bắt đầu xuất hiện đau đầu, tê tay, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, phát ban đỏ… Ngay lập tức, công ty, ngành Y tế huyện Yên Thành và gia đình đưa các công nhân đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Cấm xe 29 tuyến đường để bắn pháo hoa ở Lễ hội sông nước TP.HCM

TP.HCM cấm xe tại một số tuyến đường trong thời gian diễn ra Lễ hội sông nước.

Theo VTC News, nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Sông nước đêm 31/5, Sở GTVT TP.HCM thông báo cấm lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm, cầu Ba Son (nối Quận 1 với TP Thủ Đức), cầu Khánh Hội (nối Quận 1 với Quận 4). Thời gian cấm vào khung giờ từ 19h đến 22h30.

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng thông báo cấm các loại các loại xe dừng đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên cầu Thủ Thiêm, cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Kênh Thanh Đa, cầu Sài Gòn, cầu Rạch Chiếc; đồng thời hạn chế lưu thông đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ cầu Tân Thuận 1,2 đến đường Hoàng Diệu) để tránh ùn tắc giao thông.

Để phục vụ chương trình các hoạt động thể thao dưới nước, từ ngày 1-2/6 và từ 7-9/6 hạn chế các loại xe lưu thông vào đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Nguyễn Siêu đến cầu Khánh Hội), Quận 1 để tránh ùn tắc.

Đối với chương trình Không gian "Trên bến dưới thuyền", khu vực Quận 1 và quận Bình Thạnh từ ngày 1-9/6 sẽ hạn chế các loại xe lưu thông vào đường Hoàng Sa, đường Trường Sa (đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Thị Nghè); khu vực Quận 8 từ ngày 4-10/6 hạn chế các loại xe lưu thông vào đường Bến Bình Đông (đoạn từ cầu Chà Và đến cầu Kênh Ngang số 2) để tránh ùn tắc.

Riêng với chương trình hoạt động diễu hành trên sông, từ 20h đến 20h30 các ngày 1-2/6 và ngày 7- 9/6 sẽ hạn chế các loại xe lưu thông vào đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Nguyễn Siêu đến cầu Khánh Hội), Quận 1 để tránh ùn tắc.

Lễ hội sông nước TP.HCM lần 2 diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6 với chủ đề "Chuyến tàu huyền thoại". Đây là chuỗi hoạt động du lịch, văn hóa, giải trí, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, mua sắm, được định hướng trở thành một sự kiện thương hiệu, góp phần định vị TP.HCM là một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hoá.

Đề nghị truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho Trung tá CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trung tá Phan Trần Anh Phương hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Theo TPO, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Công an truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Trung tá Phan Trần Anh Phương (cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) - đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 27/5, Trung tá Phan Trần Anh Phương đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa) thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm tốc độ. Trung tá Phương bước ra đường đưa hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng người điều khiển không làm chủ tốc độ đã tông trực diện vào anh.

Cú tông mạnh khiến Trung tá Phương bị thương nặng. Ngay sau đó, anh được đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, chấn thương quá nặng nên anh đã tử vong lúc 14h30 cùng ngày.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, đối tượng điều khiển xe máy tông Trung tá Phương tử vong là Cao Nhật Trường (SN 2002, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Sau khi gây tai nạn Trường cũng bị ngã xuống đường và bị thương, hiện đang được điều trị. Qua kiểm tra nhanh, Trường có kết quả âm tính với nồng độ cồn và ma túy.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.