Tin sáng 30/6: Thời tiết cả nước nhiều ngày tới mưa triền miên; Đà Nẵng vừa điều chỉnh giá đất lần 2 trong năm

Dự báo thời tiết nhiều ngày tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới xu hướng mưa gia tăng ở nhiều khu vực trên cả nước. Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 29/6 đến sáng sớm 1/7, Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi trên 250mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cục bộ cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở ở khu vực đồi núi và ngập úng đô thị.

Từ sáng sớm 1/7 đến 2/7, ở Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa dao động 30-70mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 2/7. Trong đợt mưa này ở Bắc Bộ, tổng lượng mưa từ sáng sớm 29/6 đến ngày 2/7 phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm. Từ 3/7, mưa lớn xu hướng giảm dần ở khu vực này.

Ngoài ra, chiều tối và tối 29/6, Thanh Hóa và Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Các nơi khác ở trung Bộ phổ biến ít mưa trong hai ngày cuối của tháng 6/2025 (29-30/6), ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 1-5/7, Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, phía Nam từ 4/7 mưa giảm dần.

Đêm 30/6 đến ngày 8/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông lúc chiều và tối. Trong đó, các ngày từ 1-3/7, mưa gia tăng với lượng vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Nhặt được ví có 3 nhẫn vàng, người đàn ông 58 tuổi giao nộp cho công an

Công an xã Phước An, huyện Nhơn Trạch bàn giao tài sản cho người bị đánh rơi tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 29/6, Công an xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa bàn giao cho ông Nguyễn Văn Thành (68 tuổi, ngụ tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) một chiếc ví bên trong có nhiều tài sản có giá trị và giấy tờ quan trọng, là tài sản bị đánh rơi, thông tin trên Lao Động.

Trước đó, ngày 27/6, ông Trương Văn Cà (58 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, hiện tạm trú tại ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) trên đường đi làm về nhặt được chiếc ví bên trong có 3 nhẫn màu vàng, số tiền mặt 3,1 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác mang tên ông Nguyễn Văn Thành nên đã mang đến Công an xã Phước An giao nộp.

Qua xác minh, công an xác định chiếc ví trên là của ông Thành nên đã mời lên nhận lại.

Nhận lại tài sản ông Thành rất cảm kích việc làm của ông Cà.

Đà Nẵng vừa điều chỉnh giá đất lần 2 trong năm, mức cao nhất vượt 340 triệu đồng/m²

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn, áp dụng từ ngày 7/7, thông tin trên Người lao động.

Đây là lần điều chỉnh giá đất thứ 2 trong năm ở Đà Nẵng, với mức tăng bình quân cao so với bảng giá cũ theo Quyết định 59/2024, hiệu lực từ ngày 1/1.

Theo bảng giá mới, tuyến đường Bạch Đằng (đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh) – khu vực ven sông Hàn thuộc trung tâm thành phố – ghi nhận mức giá cao nhất, vượt 340 triệu đồng/m².

So với lần điều chỉnh đầu năm (hơn 286 triệu đồng/m²), giá mới tăng gần 1,2 lần; còn so với năm 2021, mức giá hiện tại đã gấp hơn 3 lần (khi đó là 98,8 triệu đồng/m²).

Đường Bạch Đằng nằm bên sông Hàn có giá đất cao nhất TP Đà Nẵng.

Trong đợt điều chỉnh này, đường Bạch Đằng được chia thành 4 mức giá, thấp nhất là hơn 177 triệu đồng/m².

Một số tuyến phố trung tâm cũng có mức điều chỉnh đáng chú ý. Như, đường Lê Duẩn (đoạn từ Trần Phú đến Hoàng Hoa Thám) được xác định giá đất ở mới là 207 triệu đồng/m², tăng hơn 1,3 lần so với mức 158 triệu đồng/m² trước đó.

Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất trên địa bàn thành phố thuộc về một hẻm đường Thanh Vinh (quận Liên Chiểu) với 1,9 triệu đồng/m², tăng 2 triệu đồng so với giá cũ.

Giá đất thương mại, dịch vụ cũng được điều chỉnh tương ứng. Tuyến Bạch Đằng (đoạn Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh) tiếp tục dẫn đầu với giá hơn 204 triệu đồng/m², tăng gần 1,2 lần so với đợt công bố đầu năm.

Về tỉ lệ điều chỉnh theo khu vực, quận Ngũ Hành Sơn ghi nhận mức tăng cao nhất: giá đất ở các tuyến trong đô thị tăng tới 172%, còn các đường chưa đặt tên trong khu dân cư tăng 157%.

Huyện Hòa Vang cũng có biến động mạnh, với đất khu vực nông thôn tăng 170% và đất trong khu dân cư chưa đặt tên tăng 160%. Các quận, huyện còn lại có mức tăng trung bình dao động từ 125% đến 156%.

Vụ cháy làm 5 người chết ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án để điều tra

Vụ cháy xảy ra tại xưởng tái chế phế liệu. Ảnh: Lê Trường

Ngày 29/6, xác nhận trên Vietnamnet, ông Cao Minh Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ các bên liên quan đến vụ cháy ở xưởng tái chế khiến 5 người chết, 2 người bị thương ở thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h ngày 28/6 tại xưởng tái chế phế liệu trên địa bàn xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Khu vực xảy ra cháy là nhà xưởng dùng để tái chế phế liệu nhôm, cao một tầng, có diện tích khoảng 700m2, kết cấu khung thép, mái lợp tôn. Diện tích đám cháy khoảng 400m2. Khu vực xưởng bị cháy nằm giữa cánh đồng, xa khu dân cư; xung quanh có xưởng sản xuất gỗ ép.

Quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cơ quan chức năng đã phát hiện, đưa ra ngoài 4 thi thể, đồng thời đưa 3 người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, đến sáng nay (29/6) một trong số người bị thương đã tử vong, nâng số nạn nhân tử vong lên 5 người.

Bộ Nội vụ công bố hotline hỏi đáp về chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Nội vụ ra mắt chuyên mục “Hỏi đáp về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền” tại địa chỉ: moha.gov.vn và số hotline 0968.218.126. Ảnh chụp màn hình

Bộ Nội vụ đã ra mắt chuyên mục "Hỏi đáp về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền" tại địa chỉ: moha.gov.vn.

Đồng thời, Bộ Nội vụ công bố số điện thoại 0968.218.126 để trực tiếp tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức và người dân về các nội dung liên quan.

Đây được xem như một diễn đàn mở, mang tính tương tác cao, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, cán bộ, công chức tiếp cận thông tin chính xác, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền – đặc biệt là trong bối cảnh từ ngày 1/7, cả nước sẽ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định mới.

Thông qua chuyên mục, Bộ Nội vụ sẽ thường xuyên cập nhật các câu hỏi – đáp cụ thể, thực tế, dễ hiểu liên quan đến việc phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương; giữa cấp tỉnh và cấp xã; giữa cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; cũng như các vấn đề phát sinh trong tổ chức bộ máy chính quyền, hoạt động của HĐND, UBND các cấp.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã phát hành "Cẩm nang chính quyền địa phương cấp xã" bằng cả 2 hình thức là bản giấy và điện tử, được coi là "hướng dẫn sử dụng" thực tiễn cho bộ máy cấp xã triển khai mô hình mới hiệu quả.

Hiệu trưởng gửi ảnh nhạy cảm trong nhóm Zalo của trường bị kỷ luật

Ngôi trường nơi ông K. công tác. Ảnh: Trần Hoàn

Theo Vietnamnet, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông R.K. do đã gửi ảnh nhạy cảm trong nhóm Zalo của trường.

Theo Huyện uỷ Phú Thiện, sau khi kỷ luật về Đảng, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục xem xét để xử lý về mặt chính quyền đối với ông K.

Trước đó, nhiều thầy cô giáo xôn xao về việc bức ảnh một người phụ nữ đang ở trong nhà tắm, trong tình trạng khỏa thân được chính hiệu trưởng chia sẻ vào nhóm Zalo công việc.

Giải trình về vấn đề này, ông R.K. cho biết, hôm đó vợ chồng một người bạn cãi nhau vì ghen tuông, người chồng gọi điện cho vợ không được nên nhờ ông R.K. gọi giúp.

Khi người phụ nữ này bắt máy thì đang ở trong phòng tắm. Thấy hình ảnh phản cảm, ông K. đã chụp lại màn hình để gửi cho người chồng nhưng lại gửi nhầm vào nhóm Zalo cơ quan.

Cũng theo ông K, hình ảnh gửi lên nhóm của trường chỉ tồn tại trong khoảng gần 1 phút rồi thu hồi, không có ý đồ gì, hay bôi nhọ ai.

Báo cáo với Thường trực Huyện ủy, ông Phan Công Đương - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phú Thiện cho biết, ông R.K. thừa nhận là có thông tin như dư luận phản ánh. Phòng đã quán triệt và chấn chỉnh về đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực nhà giáo đối với ông R.K. Đồng thời đề nghị ông K. làm lại bản tường trình đúng với bản chất sự việc.