Tin sáng 30/6: Người dân cần nắm chắc những điều này kẻo bị coi là trốn thuế; Từ 1/7, mua bán vàng miếng cần đặc biệt lưu ý điều này

Người dân phải nắm chắc những điều này kẻo bị coi là trốn thuế theo luật mới từ 1/7

Điều 45 của Luật quy định hàng loạt hành vi bị coi là trốn thuế. Trong đó, người nộp thuế sẽ bị xác định có hành vi trốn thuế nếu không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày kể từ thời hạn quy định, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền được miễn, giảm, hoàn thuế. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Luật cũng coi là hành vi trốn thuế đối với trường hợp không ghi chép đầy đủ các khoản thu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế trong sổ kế toán; không lập hóa đơn hoặc không kê khai thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn giá thanh toán thực tế nhằm giảm số thuế phải nộp.

Ngoài ra, việc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không đúng quy định để hạch toán hàng hóa, dịch vụ đầu vào nhằm làm giảm nghĩa vụ thuế hoặc tăng số tiền được miễn, giảm, khấu trừ, hoàn thuế cũng bị xác định là hành vi trốn thuế.

Từ 1/7, mua bán vàng miếng cần đặc biệt lưu ý điều này

Từ đầu tháng 7 tới, Luật số 109/2025/QH15 có bổ sung một số quy định mới về thu nhập chịu thuế và thu nhập miễn thuế. Trong đó quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế. VTC News đưa tin.

Từ 1/7, mua bán vàng miếng sẽ phải nộp thuế suất 0,1%. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Về căn cứ tính thuế, tại khoản 2 Điều 27 của Luật nêu rõ, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vàng của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%.

Như vậy, từ 1/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1%.

Hà Nội: Từ ngày 1/7, treo, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cây xanh bị phạt tới 20 triệu đồng

Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND được ban hành trên cơ sở Luật Thủ đô 2026 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo sẽ bị xử phạt ở mức cao gấp 2 lần quy định hiện hành. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Theo Nghị quyết, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo thuộc phạm vi điều chỉnh sẽ bị áp dụng mức phạt bằng 2 lần mức phạt tiền tương ứng quy định tại Nghị định 87/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng.

Hành vi quảng cáo có sử dụng các từ ngữ như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định sẽ bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Đối với hành vi quảng cáo sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, mức xử phạt được áp dụng từ 40-80 triệu đồng.

Hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội có thể bị xử phạt từ 40-80 triệu đồng tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Nghị quyết cũng quy định mức xử phạt từ 160-200 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo có nội dung làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ; anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; lãnh tụ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa chùa

Chiều 29/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Hoàng Hợp - Phó chủ tịch UBND xã Yên Bình cho biết, địa phương đang thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà chùa vào sáng cùng ngày.

Bé trai bị bỏ rơi thời điểm phát hiện. Ảnh UBND xã Yên Bình cung cấp.

Theo lãnh đạo xã Yên Bình, khoảng 3h sáng 29/6, Sư bác Diệu Tịnh (tên thật Hoàng Thị Hạnh, SN 1997, trú tại chùa Minh Pháp, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) phát hiện một 1 chậu nhựa màu xanh để trước cửa chùa Hoàng Liên (thôn 8, xã Yên Bình). Bên trong có 1 em bé (mặc quần vàng, áo màu trắng, đội mũ vải trắng) cùng một số đồ dùng và 1 mảnh giấy ghi tên cháu bé là Đào Tuấn Khôi, sinh ngày 5/4/2026.

Chiều cùng ngày, UBND xã Yên Bình ra thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của bé trai bị bỏ rơi trên. Tong thời gian 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé đến nhận lại, đề nghị mang theo giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ chứng minh mối quan hệ đến UBND xã Yên Bình để xem xét, giải quyết theo quy định. Hết thời hạn nêu trên, nếu không có người đến nhận, UBND xã Yên Bình sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho trẻ theo quy định của pháp luật.

Dự báo thời tiết ngày 30/6/2026: Mưa dông diện rộng bao trùm Bắc Bộ, Trung Bộ hạ nhiệt sâu

Bắc Bộ tiếp tục là tâm điểm của đợt mưa lớn với nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong khi đó, nắng nóng tại Trung Bộ tiếp tục suy giảm và dự kiến sẽ chấm dứt trong vài ngày tới. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì mưa rào, dông vào chiều tối và tối. Nhân Dân đưa tin.

Tại Bắc Bộ, rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, trong đó vùng núi và trung du là nơi có nguy cơ xuất hiện mưa rất lớn. Mưa tập trung vào chiều tối, ban đêm và sáng, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, đồng thời có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Ở Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xu hướng giảm cường độ. Thanh Hóa vẫn có mưa xen kẽ, trong khi khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai còn xuất hiện nắng nóng cục bộ nhưng không còn gay gắt như trước. Dự báo từ đầu tháng 7, nắng nóng diện rộng tại khu vực này sẽ cơ bản chấm dứt.

Đối với Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh tiếp tục tạo điều kiện hình thành mưa rào và dông trên diện rộng. Mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và tối, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Trên Biển Đông, thời tiết nhìn chung ổn định, tuy nhiên một số khu vực vẫn có mưa rào và dông cục bộ, vì vậy tàu thuyền hoạt động trên biển cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo để chủ động phòng tránh thời tiết xấu.