Hà Nội: Cận cảnh công trường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục tăng tốc thi công trước thời hạn 2/9.

2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người lo ngại từ ngày 15/8, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sẽ bị xử phạt nếu điều khiển bất kỳ loại xe máy nào, kể cả xe gắn máy có tốc độ thiết kế không quá 50 km/h, nhưng thực tế không phải vậy; Chiếc Honda Lead bị mất trộm từ năm 2018 tưởng như đã mất dấu vĩnh viễn, bất ngờ xuất hiện trong danh sách phương tiện chuẩn bị xử lý, thanh lý.