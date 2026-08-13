Hà Nội: Cận cảnh công trường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục tăng tốc thi công trước thời hạn 2/9
GĐXH - Sau hơn 8 tháng triển khai, một phần tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (TP Hà Nội) đã dần thành hình rõ nét, trong khi các hạng mục cầu vượt trọng điểm cũng đang được nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ.
Tại làn đường ngược lại hướng Voi Phục về Hoàng Cầu, công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục hạ ngầm, lắp đặt cống thoát nước, đồng thời rải đá base gia cố nền đường để chuẩn bị cho công tác rải thảm tiếp theo.
Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài hơn 2,2 km với mặt cắt ngang rộng 50m. Điểm đầu của dự án giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu, và điểm cuối nằm tại khu vực nút giao thông Voi Phục.
Hà Nội: Cận cảnh công trường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục tăng tốc thi công trước thời hạn 2/9
Hà Nội: Cận cảnh công trường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục tăng tốc thi công trước thời hạn 2/9.
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