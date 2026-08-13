Hà Nội: Cận cảnh công trường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục tăng tốc thi công trước thời hạn 2/9

Thứ năm, 18:15 13/08/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Sau hơn 8 tháng triển khai, một phần tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (TP Hà Nội) đã dần thành hình rõ nét, trong khi các hạng mục cầu vượt trọng điểm cũng đang được nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội chiều ngày 13/8, bất chấp thời tiết nắng chói chang tại Hà Nội, hàng trăm công nhân cùng hệ thống máy móc trên công trường Vành đai 1 vẫn tất bật, hối hả thi công, hoàn thiện các hạng mục của dự án.

Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 2.

Tại làn đường hướng từ Hoàng Cầu đi Voi Phục – khu vực vốn là dãy nhà dân tồn tại lâu năm vào cuối năm 2025 – nay hình hài con đường đã hoàn chỉnh, mặt đường được rải thảm và người dân có thể lưu thông bình thường.

Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 3.
Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 4.
Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 5.

Tại làn đường ngược lại hướng Voi Phục về Hoàng Cầu, công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục hạ ngầm, lắp đặt cống thoát nước, đồng thời rải đá base gia cố nền đường để chuẩn bị cho công tác rải thảm tiếp theo.

Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 6.

Song song với việc thi công đường, sau khi mặt bằng được giải phóng, nhiều hộ dân có nhà dọc tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục cũng đang tiến hành sửa sang và chỉnh trang lại nhà cửa.

Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 7.

Dự án Vành đai 1 bao gồm hai cầu vượt quan trọng là cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh và cầu vượt nút giao Láng Hạ, được Thành ủy Hà Nội yêu cầu hoàn thành trong tháng 12/2026.

Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 8.

Theo ghi nhận tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, công nhân tại công trường đang tích cực lắp đặt giàn giáo thép để đúc trụ cầu chính, trong khi các trụ cầu phụ đã cơ bản thành hình. 

Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 9.

Tiến độ cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh hiện đã đạt khoảng 24,45% khối lượng công việc. Nhà thầu đã hoàn thành hạng mục cọc khoan nhồi tại các mố, trụ và đang triển khai thi công các nhịp dầm.

Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 10.

Khu vực xây dựng cầu vượt nút giao Láng Hạ cũng đang được khẩn trương thi công. Các trụ cầu phụ đã cơ bản được hoàn thiện, công nhân đang tập trung thi công các trụ cầu chính tại giữa nút giao.

Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 11.
Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 12.
Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 13.

Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài hơn 2,2 km với mặt cắt ngang rộng 50m. Điểm đầu của dự án giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu, và điểm cuối nằm tại khu vực nút giao thông Voi Phục.

Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 14.

Công trình có tổng mức đầu tư lớn lên tới hơn 7.200 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách thành phố.

Hà Nội tăng tốc thi công Vành đai 1 Hoàng cầu - Voi Phục trước hạn 2 / 9 - Ảnh 15.

Dự án được phê duyệt từ tháng 12/2017 với kỳ vọng hoàn thành vào năm 2020, tuy nhiên đã phải đối mặt với tình trạng chậm tiến độ kéo dài do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Hà Nội: Cận cảnh công trường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục tăng tốc thi công trước thời hạn 2/9

Hà Nội: Cận cảnh công trường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục tăng tốc thi công trước thời hạn 2/9.

Hà Nội: Cận cảnh công trường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục tăng tốc thi công trước thời hạn 2/9 - Ảnh 16.Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

GĐXH - Với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, dự án đường Vành đai 1 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút sau khi hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hiện đã đạt 50% khối lượng, toàn bộ công trường đang tập trung nhân lực để hoàn thành nền đường trước ngày 2/9 và thông xe hai cầu vượt vào cuối năm 2026.

Hà Nội: Cận cảnh công trường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục tăng tốc thi công trước thời hạn 2/9 - Ảnh 17.Hà Nội: Dự án đường 'đắt nhất hành tinh' dần thành hình, dự kiến thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1

GĐXH - Chỉ còn ít ngày nữa là đến mốc thời gian ấn định, hiện tại, không khí thi công tại dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (TP Hà Nội) đang diễn ra hết sức khẩn trương. Mục tiêu cao nhất là thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026.

Hà Nội: Cận cảnh công trường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục tăng tốc thi công trước thời hạn 2/9 - Ảnh 18.Hiện trạng tuyến đường 'đắt nhất hành tinh' chuẩn bị được thi công trở lại sau nhiều năm trì trệ

GĐXH - Thời gian qua, nhiều hộ dân sinh sống tại quận Đống Đa và Ba Đình (TP Hà Nội) đang khẩn trương phá dỡ nhà cửa, chuẩn bị bàn giao mặt bằng để dự án xây dựng đường vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục sớm được triển khai trở lại sau nhiều năm trì trệ...


 

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