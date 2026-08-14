Tin sáng 14/8: 5 thí sinh Tuyên Quang chưa làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT; Từ 1/9, trường hợp nào được hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi bị TNGT?

5 thí sinh Tuyên Quang chưa làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT

Số liệu tổng hợp từ Hội đồng thi tính đến 15 giờ 40 ngày 13/8 ghi nhận 323 thí sinh đến làm thủ tục tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đạt tỷ lệ 98,48% so với tổng số đăng ký.

Công tác tổ chức tại điểm thi diễn ra an toàn, trật tự và tuân thủ đúng Quy chế. Cán bộ làm công tác thi đã phổ biến kỹ quy chế, kiểm tra thông tin cá nhân và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Hội đồng thi xác định có 5 thí sinh đủ điều kiện nhưng chưa đến làm thủ tục, chiếm tỷ lệ 1,52%.

Trong đó, 2 trường hợp là thí sinh tự do đang học đại học. Các em đã dự kỳ thi ngày 11 và 12/6 để lấy kết quả xét tuyển nên không tham gia đợt thi lại này.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Tuyên Quang tổ chức thi lại cho 328 thí sinh đã dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: TL

3 thí sinh còn lại vắng mặt do lý do cá nhân chưa kịp di chuyển về điểm thi. Các em sẽ có mặt sớm vào sáng 14/8 để hoàn tất thủ tục trước ca thi đầu tiên. Theo lịch thi, sáng nay 14/8 các thí sinh dự thi môn Ngữ văn. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán.

Từ 1/9, trường hợp nào được hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi bị TNGT?

Từ ngày 1/9/2026, Thông tư 126/2026/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực, quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện các khoản chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Theo quy định về nội dung chi của Quỹ, trường hợp nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81% được hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển, với mức không quá 100 triệu đồng/người/lần.

Đây là mức hỗ trợ tối đa, không phải khoản tiền mặc định mà tất cả nạn nhân bị thương trên 81% đều được nhận. Việc chi hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, nội dung, mức chi và thẩm quyền theo quy định.

Nạn nhân các vụ tai nạn giao thông bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81% có thể được Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/người/lần. (Ảnh Thành Long)

Để được xem xét hỗ trợ, hồ sơ phải có tài liệu chứng minh thuộc diện được Quỹ hỗ trợ. Với nạn nhân bị thương trên 31% đến dưới 81%, hồ sơ gồm tài liệu chứng minh tỷ lệ tổn thương cơ thể, kết luận hoặc thông báo giải quyết vụ tai nạn của cơ quan Công an nếu có, cùng xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi nạn nhân học tập, làm việc về hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Với nạn nhân bị thương trên 81%, hồ sơ cũng phải có tài liệu chứng minh tỷ lệ tổn thương cơ thể theo quy định.

Cứu kịp thời 5 ngư dân cùng tàu cá gặp nạn trên biển

Theo VOV, trước đó, lúc 17h ngày 12/8, Hải đội Biên phòng nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1985, quê quán ấp Yên Quý, xã Tây Yên, tỉnh An Giang, chủ tàu AG 96220 TS (tàu hậu cần), về việc phương tiện gặp nạn khi đang hành trình ra cửa biển Trần Đề.

Theo thông tin ban đầu, tàu AG 96220 TS gặp nạn tại tọa độ 09°17'00"N - 106°21'00"E, cách cảng cá Trần Đề khoảng 18 hải lý. Do ảnh hưởng của sóng to, gió mạnh, thủy triều xuống thấp, phương tiện bị vướng cạn, dẫn đến phá nước. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 5 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Hải đội Biên phòng đã điều động tàu BP 18-12-01 đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến xấu, thủy triều xuống thấp và khu vực xung quanh có nhiều bãi cạn, tàu BP 18-12-01 không thể tiếp cận trực tiếp phương tiện bị nạn.

5 thuyền viên trên tàu AG 96220 TS được đưa vào bờ an toàn.

Trước tình hình trên, Hải đội Biên phòng phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Bình thông báo, huy động các tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ cứu nạn.

Đến 6h ngày 13/8, tàu Thiên Phát, số hiệu BT 96979 TS, do ông Trần Thanh Hùng, quê xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long, làm chủ phương tiện, đã tiếp cận được tàu AG 96220 TS. Tàu Thiên Phát cùng tàu BP 18-12-01 tổ chức lai kéo tàu bị nạn vào bờ.

Đến 11h55 phút cùng ngày, tàu AG 96220 TS được lai kéo cập cảng Hải đội Biên phòng an toàn. Quân y của đơn vị đã tổ chức thăm khám sức khỏe cho 5 thuyền viên. Hiện, sức khỏe các thuyền viên ổn định, phương tiện được bảo đảm an toàn. Hải đội Biên phòng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao người và phương tiện theo quy định.

Một chủ xe ô tô bị phạt gần 500 triệu đồng vì 96 lần vi phạm giao thông

Thông tin trên VTV, Ngày 13/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Minh B, chủ sở hữu xe ô tô BKS 29A-647.xx, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Chủ sở hữu xe ô tô BKS 29A-647.xx, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xác định thêm 3 hành vi vi phạm khác của lái xe này gồm: không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định. Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 474.600.000 đồng.

Quy định mới về mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

VTC News cho biết, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Hướng dẫn 18 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về mức chi, kinh phí thực hiện trao tặng Huy hiệu Đảng. Hướng dẫn mới này bổ sung quy định về mức chi tiền thưởng kèm theo Huy hiệu 35 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm, 95 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu 90 năm bằng 25 lần và Huy hiệu 95 năm tuổi Đảng bằng 30 lần.

Cụ thể, mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng bằng 1,8 lần mức lương cơ sở; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng bằng 15 lần; Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng bằng 20 lần; Huy hiệu 90 năm bằng 25 lần và Huy hiệu 95 năm tuổi Đảng bằng 30 lần.

Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng các mốc khác vẫn thực hiện theo Hướng dẫn 56/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng. Kinh phí thực hiện do ngân sách Nhà nước Trung ương bảo đảm trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao cho Văn phòng Trung ương Đảng.

Phạt nguội sắp được xử lý ngay trên VNeID, VNeTraffic?

Cục CSGT đang nghiên cứu, đề xuất số hóa toàn bộ quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, hướng tới việc người dân có thể xác nhận vi phạm, thực hiện nghĩa vụ nộp phạt trên môi trường điện tử, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Theo đó, thông tin về đề xuất đơn giản hóa thủ tục xử lý "phạt nguội" đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo nội dung được đăng tải, người dân mong muốn được bổ sung chức năng xử lý phạt nguội trực tuyến trên VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công.

Theo phương án được nghiên cứu, khi hệ thống phát hiện vi phạm, thông tin có thể được gửi đến tài khoản của cá nhân, tổ chức trên ứng dụng trong thời gian dự kiến khoảng 2 giờ.

Phạt nguội có thể sắp được xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử, người dân xác nhận vi phạm và nộp phạt trực tuyến mà không phải đi lại nhiều lần. (Hình ảnh minh họa bằng AI)

Người vi phạm sau đó có thể xác nhận việc đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung vi phạm. Nếu đồng ý, người vi phạm thực hiện thủ tục nộp phạt trực tuyến. Trường hợp không đồng ý hoặc có vướng mắc, người vi phạm sẽ được chuyển sang quy trình liên hệ, giải quyết với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tuy nhiên, cần lưu ý, đây mới là nội dung Cục CSGT nghiên cứu, đề xuất, chưa phải quy trình xử lý phạt nguội đã được áp dụng chính thức trên VNeID hoặc VNeTraffic. Việc triển khai còn phụ thuộc vào quá trình sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan.

Theo thông tin được Cục CSGT cung cấp, dự kiến Luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ được xem xét, thông qua và có hiệu lực trong năm 2027. Khi các quy định mới được ban hành, quy trình xử lý vi phạm giao thông trên môi trường điện tử mới có cơ sở để triển khai đồng bộ.

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