Miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt, nhiệt giảm dần

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, nắng nóng tiếp diễn ở khu vực Hà Nội, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khả năng đến cuối tuần, Thủ đô Hà Nội và hầu khắp Bắc Bộ mới giảm nóng nhanh do có mưa dông về chiều tối.

Từ chiều tối qua, một số nơi như Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An đã có mây dông phát triển và trút mưa xuống.

Dự báo từ chiều tối nay, khả năng mưa còn xuất hiện nhiều hơn ở Bắc Bộ trong đó có cả Thủ đô Hà Nội. Cảnh báo mưa diễn ra sau chuỗi ngày nắng nóng dễ đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Trước đó trong sáng và trưa nay trời vẫn còn nắng nóng, vùng nóng thu hẹp dần tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh. Mức độ nóng cũng bớt gay gắt hơn hầu hết từ 35-36 độ.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 15/8: Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Dự báo đợt nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn kéo dài khoảng 5 ngày tới.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh lên cùng với đó hội tụ ẩm trên cao tạo điều kiện mây đối lưu hình thành và trút mưa nhiều hơn.

Thời gian mưa tập trung từ chiều đến tối, xảy ra ở khắp các tỉnh thành. Cục bộ có nơi mưa vừa, có điểm mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc có mưa dông sau ngày nắng nóng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 14/8 đến ngày 15/8:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày 15/8 có nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 15/8 đến ngày 23/8:

- Bắc Bộ: Từ đêm 15-17/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18/8, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng ngày 15-17/8 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 19-22/8, khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đây là nguyên nhân khiến miền Bắc và các nơi trên cả nước có mưa dông GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, cả 3 miền trên cả nước đều có mưa dông. Thời gian mưa ở các khu vực khác nhau do chịu tác động của hình thế gây mưa khác biệt.