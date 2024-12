Tin sáng 31/12: Thông tin bất ngờ vụ nữ hiệu trưởng trộm xí muội, hạt dẻ ở cửa hàng bách hóa; Từ 2025, tài xế được thông báo phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic

NSND Tự Long trở thành Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội

Đại tá, NSND Vũ Tự Long.

Chiều 30/12 tại Hà Nội, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan (TCCT), Cục trưởng Cục Chính trị trao quyết định bổ nhiệm Đại tá, NSND Tự Long làm Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

Căn cứ theo Quyết định số 133/QĐX-BQP ngày 10/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc để đồng chí Đại tá, NSND Nguyễn Quốc Trượng - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội nghỉ hưu theo chế độ; căn cứ theo Quyết định số 86/QĐĐ-TCCT ngày 12-12-2024 của Chủ nhiệm TCCT về việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá, NSND Vũ Tự Long - Phó giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

Phát biểu tại hội nghị bàn giao, Đại tá, NSND Nguyễn Quốc Trượng cho biết trong trái tim luôn luôn trân trọng những giá trị được Quân đội trao cho. Ông bày tỏ hy vọng và chúc Đại tá, NSND Vũ Tự Long nhận nhiệm vụ mới, trách nhiệm mới, trên cương vị Giám đốc sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền nghệ thuật chèo của Quân đội ngày càng vững mạnh, phát triển.

Tại lễ nhậm chức, NSND Tự Long cho biết, sẽ cùng với tập thể Nhà hát Chèo Quân đội phát huy truyền thống 70 năm "chiếu chèo nghệ sĩ - chiến sĩ" trong công cuộc bảo tồn văn hóa, nghệ thuật dân tộc, cũng như có nhiều đổi mới sáng tạo để góp phần phát triển sân khấu nước nhà.

NSND Tự Long sinh năm 1973 tại Bắc Ninh, xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là NSƯT Tự Lẫm và mẹ là NSƯT Minh Phức.

Sau năm 1999, Tự Long đầu quân về Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần. Gắn bó với đơn vị hơn 23 năm, Tự Long cũng đã bước đến đỉnh vinh quang của sự nghiệp khi được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2012 và danh hiệu NSND vào năm 2015.

Nữ hiệu trưởng trộm xí muội, hạt dẻ ở cửa hàng bách hóa

Hình ảnh được cho là nhân viên cửa hàng B.H.X bắt quả tang bà P.T.H.B lấy đồ (ảnh cắt từ clip).

Theo Thanh Niên, Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ một hiệu trưởng trường mẫu giáo nghi lấy trộm đồ tại cửa hàng bách hóa ở địa phương.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Vũng Liêm, đơn vị có nhận được hình ảnh bà P.T.H.B (40 tuổi), hiệu trưởng một trường mẫu giáo và hình ảnh nhiều món đồ được cho là bà B lấy trộm ở cửa hàng B.H.X trên địa bàn huyện.

Hiện tại, công việc của trường giao cho một phó hiệu trưởng phụ trách. Ngày 25/12, bà B đã có tường trình về sự việc kèm đơn thuốc được chẩn đoán là rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm.

Theo tường trình, bà B nói bị áp lực công việc, bị hoang tưởng, không kiềm chế được cảm xúc nên tối 19/12, khi đi mua đồ ở cửa hàng B.H.X bà đã lấy trộm 1 hộp xí muội, 1 hộp hạt dẻ bỏ vào túi xách cá nhân và bị nhân viên cửa hàng phát hiện.

Tại bản tường trình, bà B còn thừa nhận trước đó có lấy một số sản phẩm tại cửa hàng này. Bà đã phối hợp nhân viên cửa hàng xử lý và thanh toán số tiền hơn 1,5 triệu đồng (bao gồm hàng hóa đã mua).

Nhân viên cửa hàng B.H.X đã ghi thông tin của bà B lên bìa giấy rồi chụp ảnh bà B kèm theo các sản phẩm được cho là đã lấy trộm. Sau đó, đoạn clip dài 2 phút 20 giây và các hình ảnh nói trên lan truyền trong các nhóm trên mạng xã hội.

Công an huyện Vũng Liêm cho biết, sau khi xảy ra sự việc, cửa hàng B.H.X không báo tin đến cơ quan công an để xử lý. Đơn vị đã nắm thông tin và đang xác minh làm rõ vụ việc, đồng thời xem xét trách nhiệm của nhân viên cửa hàng có hay không hành vi làm nhục người khác.

Từ năm 2025, tài xế được thông báo phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic

Ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an quản lý, vận hành. Ảnh chụp màn hình

Theo VietnamNet, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 73/2024/TT-BCA về công tác tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông trong đó quy định người dân có thể nhận thông báo phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic. Thông tư này có hiệu lực từ 1/1/2025.

Đối với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính sẽ xác định thông tin phương tiện, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan thông qua cơ quan đăng ký xe, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Nếu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi phát hiện vi phạm hành chính, nhưng vi phạm hành chính đó thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an xã, phường, thị trấn thì chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến công an xã, phường, thị trấn nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở.

Trường hợp vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an xã, phường, thị trấn hoặc thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an xã, phường, thị trấn nhưng công an xã, phường, thị trấn chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối, thì kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được chuyển đến công an cấp huyện nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở.

Cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính hoặc đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính.

Việc gửi thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản, phương thức điện tử kết nối, chia sẻ dữ liệu trên app VNeTraffic khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

Cơ quan chức năng sẽ cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm (loại phương tiện; biển số, màu biển số; thời gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm; đơn vị phát hiện vi phạm; đơn vị giải quyết vụ việc, số điện thoại liên hệ) trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT, ứng dụng VNeTraffic để chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính biết, tra cứu, liên hệ giải quyết.

Hà Nội dừng tiếp nhận thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe từ 11h ngày 31/12/2024

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội thông báo dừng tiếp nhận thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe từ 11h ngày 31/12/2024. Ảnh minh họa: TL

Theo CAND, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội thông báo về việc triển khai thực hiện nâng cấp, cập nhật phần mềm quản lý giấy phép lái xe theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, để bảo đảm tiến độ thời gian cấp, đổi giấy phép lái xe theo hạng giấy phép lái xe cũ và cấp, đổi giấy phép lái xe theo phân hạng giấy phép lái xe mới, Sở GTVT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã được ủy quyền chỉ đạo bộ phận "Một cửa" dừng tiếp nhận thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe từ 11h ngày 31/12/2024; hoàn thiện hồ sơ, đồng bộ dữ liệu và chủ động chuyển toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận đến 11h ngày 31/12/2024 về Sở GTVT (Phòng Quản lý Phương tiện và người lái) trước 14h ngày 31/12/2024.

Rà soát điều kiện hạ tầng kỹ thuật, bố trí cán bộ phối hợp với Sở GTVT khai cài đặt, cập nhật phần mềm Văn phòng đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe mới sửa theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ TVT; cử cán bộ tham gia tập huấn, cập nhật nghiệp vụ theo phần mềm mới.

Văn phòng Sở GTVT chỉ đạo bộ phận "Một cửa" dừng tiếp nhận thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe từ 11h ngày 31/12/2024; hoàn thiện và chuyển toàn bộ hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe chuyển về Phòng Quản lý phương tiện và người lái trước 14h ngày 31/12/2024. Triển khai cài đặt, cập nhật phần mềm Văn phòng đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe mới sửa theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT cho bộ phận "Một cửa" của Sở và các UBND cấp huyện được ủy quyền.

Sở GTVT giao Phòng Quản lý phương tiện và người lái bố trí cán bộ tiếp nhận nội dung cập nhật nâng cấp phần mềm quản lý giấy phép lái xe theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT; xây dựng kế hoạch tổ chức cấp đổi, sát hạch cho người dân và ký số toàn bộ danh sách trúng tuyển, danh sách cấp đổi giấy phép lái xe trước 17h ngày 31/12/2024 để bảo đảm in trả giấy phép lái xe cho người dân theo phân hạng giấy phép lái xe cũ.

Chỉ đạo các trung tâm sát hạch lái xe điều chỉnh hạng xe sát hạch trong hình và trên đường để cập nhật các hạng xe sát hạch theo quy định tại Nghị định số 160/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe cũng như các quy định liên quan khác.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo "nóng" sau các vụ tai nạn máy bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn hàng không dịp cao điểm Tết Ất Tỵ 2025.

Theo NLĐO, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn hàng không dịp cao điểm Tết Ất Tỵ 2025.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thời gian vừa qua trên thế giới liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn hàng không gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay và thiết bị tàu bay của Việt Nam, đội ngũ phi công, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay và các cá nhân liên quan phải tuân thủ tuyệt đối các chỉ thị của Cục đã ban hành trong công tác đảm bảo an toàn.

Đội ngũ phi công triệt để tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình khai thác tiêu chuẩn đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi và trong những tình huống phức tạp, kịp thời liên lạc với cơ sở điều hành bay khi cần hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu người các đơn vị liên quan tăng cường nội dung huấn luyện trong buồng lái mô phỏng (Simulator) về các tình huống hạ cánh trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, diễn biến bất ngờ, đặc biệt cất, hạ cánh trong điều kiện thời tiết có gió đứt, gió giật, gió cạnh xuất hiện đột ngột. Trọng tâm thao tác chống gió cạnh, giữ và tiếp đất đúng tâm đường cất hạ cánh và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bay lại vòng hai khi điều kiện thời tiết bất lợi.

Đối với người khai thác tàu bay nước ngoài phải đảm bảo phi công thực hiện đầy đủ công tác chuẩn bị chuyến bay, nắm bắt đầy đủ, kịp thời các thông báo tin tức hàng không của Việt Nam, nghiên cứu kỹ các sân bay, đường bay và phương thức bay khai thác tại Việt Nam.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cũng được yêu cầu nắm bắt, cập nhật thông tin khí tượng, đặc biệt về các điều kiện thời tiết bất lợi cho hoạt động bay trong khu vực trách nhiệm để chủ động phương án điều hành phù hợp và kịp thời cung cấp thông tin, tư vấn cho người lái.

Tăng cường quan sát, giám sát tình hình không lưu, hoạch định phương án điều hành bay, kịp thời phát hiện các tình huống tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay để khuyến cáo và có biện pháp xử lý, trợ giúp tổ lái hiệu quả. Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, tư vấn thời tiết cho người khai thác bay, kiểm soát viên không lưu và bộ phận điều hành khai thác cảng…

Đối với các cảng vụ hàng không, Cục yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát an toàn khu bay, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến an toàn khai thác khu bay.

Đồng thời các cảng vụ cần chủ trì phối hợp với Cảng Hàng không, chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi chiếu tia laser, sử dụng trái phép flycam, drone, thả diều xung quanh khu vực cảng hàng không ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay. Đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về an toàn hàng không.

Bắt giữ thanh niên vận chuyển 18.000 viên ma túy

Hồ La Hai lúc bị bắt cùng 18.000 viên ma tuý.

Theo VOV, Công an huyện Đakrông, Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ một thanh niên vận chuyển trái phép 18.000 viên ma tuý tổng hợp.

Trước đó, khoảng 20h20 phút ngày 29/12, Công an huyện Đakrông phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, (Công an tỉnh Quảng Trị), Công an thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa), Đội kiểm soát phòng chống Ma túy (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 74AK-008.61 đang lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng từ thị trấn Lao Bảo về thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa biểu hiện nghi vấn.

Khi thanh niên này chạy xe đến cây xăng Tân Liên thuộc địa phận Khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa thì ném một túi ni lông màu đen xuống phía dưới gầm xe ô tô tải biển kiểm soát 74C-124.20. Ngay tức khắc, Tổ công tác tiếp cận kiểm tra thì đối tượng vứt xe bỏ chạy nhưng bị các lực lượng khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ được gồm 18.000 viên nén màu hồng nghi ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai là Hồ La Hai (23 tuổi, trú thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông) vận chuyển thuê lượng ma túy trên từ biên giới Việt Nam - Lào về cây xăng Tân Liên để nhận tiền công.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo pháp luật.